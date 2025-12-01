Bem-vindo dezembro: 20 frases para enviar neste primeiro de dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comece o primeiro dia de dezembro enviando mensagens cheias de luz, esperança e afeto. Veja 20 frases perfeitas para compartilhar

Dezembro chega trazendo um clima de renovação, esperança e aquela sensação gostosa de ciclo se encerrando.

É o mês das celebrações, das reflexões e de colocar o coração na frequência do que realmente importa.

Para marcar essa virada simbólica, nada melhor do que compartilhar palavras que iluminam o dia de quem você gosta.

A seguir, 20 frases especiais para enviar neste 1º de dezembro e espalhar boas energias para o último mês do ano.

Mensagens de bem-vindo dezembro

“Bem-vindo, dezembro! Que seus dias sejam leves e iluminados.”

“Que dezembro traga aquilo que novembro esqueceu.”

“Entramos no último capítulo do ano: que seja lindo!”

“Dezembro chegou, e com ele a chance de recomeçar com esperança.”

“Que este mês finalize ciclos com paz e abra portas com amor.”

“Primeiro de dezembro: que venham alegrias inesperadas.”

“Que dezembro seja gentil com o meu coração e com o seu também.”

“Último mês do ano, surpreenda-nos com bênçãos e boas notícias.”

“Começando dezembro com fé de que tudo dará certo.”

“Que o brilho de dezembro ilumine cada passo seu.”

