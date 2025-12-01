Bem-vindo dezembro: 20 frases para enviar neste primeiro de dezembro
Comece o primeiro dia de dezembro enviando mensagens cheias de luz, esperança e afeto. Veja 20 frases perfeitas para compartilhar
Dezembro chega trazendo um clima de renovação, esperança e aquela sensação gostosa de ciclo se encerrando.
É o mês das celebrações, das reflexões e de colocar o coração na frequência do que realmente importa.
Para marcar essa virada simbólica, nada melhor do que compartilhar palavras que iluminam o dia de quem você gosta.
A seguir, 20 frases especiais para enviar neste 1º de dezembro e espalhar boas energias para o último mês do ano.
Mensagens de bem-vindo dezembro
-
“Bem-vindo, dezembro! Que seus dias sejam leves e iluminados.”
-
“Que dezembro traga aquilo que novembro esqueceu.”
-
“Entramos no último capítulo do ano: que seja lindo!”
-
“Dezembro chegou, e com ele a chance de recomeçar com esperança.”
-
“Que este mês finalize ciclos com paz e abra portas com amor.”
-
“Primeiro de dezembro: que venham alegrias inesperadas.”
-
“Que dezembro seja gentil com o meu coração e com o seu também.”
-
“Último mês do ano, surpreenda-nos com bênçãos e boas notícias.”
-
“Começando dezembro com fé de que tudo dará certo.”
-
“Que o brilho de dezembro ilumine cada passo seu.”
Frases de bem-vindo dezembro
-
“Hoje começa o mês mais mágico do ano: bem-vindo, dezembro!”
-
“Que dezembro cure, renove e fortaleça.”
-
“Que o primeiro dia de dezembro traga o que você precisa sentir.”
-
“Dezembro é convite para agradecer e celebrar a vida.”
-
“Que este mês venha carregado de paz, luz e amor verdadeiro.”
-
“Começo de dezembro: perfeito para sonhar alto e recomeçar.”
-
“Que dezembro seja doce, intenso e inesquecível.”
-
“Hoje começa o mês dos abraços demorados e da esperança viva.”
-
“Bem-vindo, dezembro! Que cada dia traga um motivo para sorrir.”
-
“Que este dezembro supere todas as expectativas do seu coração.”