Bem-vindo dezembro: 20 frases para enviar neste primeiro de dezembro

Comece o primeiro dia de dezembro enviando mensagens cheias de luz, esperança e afeto. Veja 20 frases perfeitas para compartilhar

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/12/2025 às 5:00
Dezembro chega trazendo um clima de renovação, esperança e aquela sensação gostosa de ciclo se encerrando.

É o mês das celebrações, das reflexões e de colocar o coração na frequência do que realmente importa.

Para marcar essa virada simbólica, nada melhor do que compartilhar palavras que iluminam o dia de quem você gosta.

A seguir, 20 frases especiais para enviar neste 1º de dezembro e espalhar boas energias para o último mês do ano.

Mensagens de bem-vindo dezembro

  • “Bem-vindo, dezembro! Que seus dias sejam leves e iluminados.”

  • “Que dezembro traga aquilo que novembro esqueceu.”

  • “Entramos no último capítulo do ano: que seja lindo!”

  • “Dezembro chegou, e com ele a chance de recomeçar com esperança.”

  • “Que este mês finalize ciclos com paz e abra portas com amor.”

  • “Primeiro de dezembro: que venham alegrias inesperadas.”

  • “Que dezembro seja gentil com o meu coração e com o seu também.”

  • “Último mês do ano, surpreenda-nos com bênçãos e boas notícias.”

  • “Começando dezembro com fé de que tudo dará certo.”

  • “Que o brilho de dezembro ilumine cada passo seu.”

Frases de bem-vindo dezembro

  • “Hoje começa o mês mais mágico do ano: bem-vindo, dezembro!”

  • “Que dezembro cure, renove e fortaleça.”

  • “Que o primeiro dia de dezembro traga o que você precisa sentir.”

  • “Dezembro é convite para agradecer e celebrar a vida.”

  • “Que este mês venha carregado de paz, luz e amor verdadeiro.”

  • “Começo de dezembro: perfeito para sonhar alto e recomeçar.”

  • “Que dezembro seja doce, intenso e inesquecível.”

  • “Hoje começa o mês dos abraços demorados e da esperança viva.”

  • “Bem-vindo, dezembro! Que cada dia traga um motivo para sorrir.”

  • “Que este dezembro supere todas as expectativas do seu coração.”

