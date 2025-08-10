fechar
10 mensagens de 'Bom Dia' para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais chegou e muitas pessoas desejam enviar uma mensagem de "bom dia" emocionante e bonita. Separamos uma lista com as melhores!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/08/2025 às 8:38
Imagem ilustrativa de um pai com seu filho!
Imagem ilustrativa de um pai com seu filho! - Reprodução/ iStock

O Dia dos Pais é uma data muito especial, e nada melhor do que começar a comemoração com uma linda mensagem de "Bom Dia".

Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com as melhores mensagens para você demonstrar todo o seu amor e carinho. Veja agora!

Mensagens de 'Bom Dia' para o Dia dos Pais

1. Bom dia para o meu super-herói favorito! Neste Dia dos Pais, quero que saiba o quanto sou grato por ter você. Te amo infinitamente!

2. Que o seu Dia dos Pais seja tão especial quanto o seu abraço. Bom dia, meu querido pai! Sinta-se amado e celebrado hoje e sempre.

3. Para o melhor pai do mundo, um Dia dos Pais repleto de paz, alegria e muito amor. Bom dia e parabéns por ser quem você é!

4. Bom dia, pai! O mundo é um lugar melhor porque você existe. Feliz Dia dos Pais! Obrigado por tudo!

5. Pai, sua força e seu amor são a minha maior inspiração. Que a alegria deste Dia dos Pais permaneça por todo o ano. Bom dia!

6. Pai, que seu dia comece com a mesma alegria que você traz para a minha vida. Feliz Dia dos Pais! Tenha um dia maravilhoso!

7. Bom dia, pai! Agradeço por todos os conselhos e broncas que me transformaram em quem eu sou hoje. Feliz Dia dos Pais!

8. Pai, você me ensinou a ser forte e a nunca desistir. Que seu Dia dos Pais seja tão brilhante quanto a sua sabedoria. Bom dia!

9. Neste Dia dos Pais, quero que você saiba que sua presença na minha vida é o maior presente. Tenha um dia abençoado! Bom dia!

10. Bom dia, pai! Que este Dia dos Pais seja tão incrível quanto você. Obrigado por ser meu maior exemplo e melhor amigo. Te amo!

