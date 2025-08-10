fechar
10 imagens de Feliz Dia dos Pais para compartilhar!

O Dia dos Pais chegou, e para comemorar, separamos frases e imagens lindas para compartilhar nesta data tão especial. Veja agora!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/08/2025 às 8:58
Imagem ilustrativa de um pai com sua filha!
Imagem ilustrativa de um pai com sua filha! - Reprodução/ iStock

O Dia dos Pais é uma oportunidade única de expressar a gratidão e o amor que sentimos por aqueles que nos protegem e inspiram.

A seguir, vamos mostrar frases e imagens lindas para compartilhar nesta data especial. Veja agora!

Frases e imagens para o Dia dos Pais

1. Feliz Dia dos Pais! Obrigado por ser o meu alicerce, o meu porto seguro e o meu melhor amigo. Sua presença na minha vida é o maior presente.

2. Pai, você me ensinou a voar, mas nunca me deixou esquecer a importância de ter os pés no chão. Feliz Dia dos Pais para o meu herói!

3. Para o homem que me deu o mundo, a minha admiração e o meu amor. Feliz Dia dos Pais! Te amo mais do que as palavras podem expressar.

4. Feliz Dia dos Pais! Por todos os conselhos, broncas, risadas e abraços, a minha eterna gratidão. Você é o melhor pai do mundo!

5. Pai, sua força e sua sabedoria são a minha maior inspiração. Que o seu Dia dos Pais seja tão incrível quanto você é. Parabéns!

6. Feliz Dia dos Pais! Que a alegria deste dia te acompanhe por todos os outros. Saiba que a minha gratidão por você é infinita.

7. Feliz Dia dos Pais! Por todas as lições, por todo o carinho e por cada momento ao seu lado. Você é a minha maior referência de amor e dedicação.

8. Para o meu maior exemplo, um Dia dos Pais repleto de amor, paz e muitas felicidades. Obrigado por ser o homem incrível que você é.

9. Pai, você não é apenas um guia, mas também um amigo. Sua presença na minha vida faz toda a diferença. Feliz Dia dos Pais!

10. A vida me deu muitos presentes, mas o maior deles é ter você como pai. Feliz Dia dos Pais! Tenha um dia maravilhoso e abençoado.

Aproveite este Dia dos Pais para celebrar o amor e a conexão que vocês compartilham!

