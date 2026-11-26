Encontro acontece neste domingo (29), no Moinho Recife, com debate sobre obra de Tamara Klink e expectativa de reunir 100 mulheres

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Foi através de uma necessidade do seu público feminino que a comunicadora Leca Rossiter decidiu iniciar um projeto, seu Clube do Livro #LiComLeca em agosto de 2025. O projeto foi ganhando força e aumentando sua proporção.

A primeira edição foi com o livro Aurora, de Marcela Ceribelli, e fecha 2026 com o livro o livro Nós: O Atlântico em Solitário, da velejadora e escritora brasileira Tamara Klink.

A edição será realizada neste domingo (29), no Moinho Recife, e terá como convidada especial a jornalista Bianka Carvalho, com uma discussão sobre coragem, autonomia, escolhas e os desafios enfrentados pelas mulheres na construção de suas próprias trajetórias.

Letícia Rossiter, comunicadora - Luana Cruz/Divulgação

"O convite de Bianka para o clube esse mês é especialmente representativo para a nossa comunidade! Uma mulher de um carisma sem igual, referência no jornalismo pernambucano e nacional… somos fãs", relata Leca.

Para 2027, ela explica que "a ideia é trazer cada vez mais mulheres relevantes como ela, como convidadas para a nossa conversa, em que queremos expandir a comunidade para outras frentes, como carreira, wellness, empreendedorismo, saúde mental… sempre focadas na conexão feminina".



