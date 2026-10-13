O que é perimenopausa? Livro reúne orientações sobre essa fase da vida
A perimenopausa ainda gera dúvidas. Conheça o guia de Heather Hirsch sobre sintomas e tratamentos, lançado no Brasil pela editora Cultrix.
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Alterações no sono, ondas de calor, oscilações de humor e dificuldades de concentração podem aparecer durante a meia-idade e levantar dúvidas sobre a própria saúde.
Em algumas mulheres, essas mudanças estão relacionadas à perimenopausa, período de transição que antecede a menopausa e pode envolver transformações físicas e emocionais.
Embora faça parte do processo natural de envelhecimento reprodutivo, essa etapa nem sempre é reconhecida ou compreendida.
É nesse contexto que chega ao Brasil, em outubro, o livro Guia de Sobrevivência da Perimenopausa, da médica internista norte-americana Heather Hirsch.
Publicada pela editora Cultrix, integrante do Grupo Editorial Pensamento, a obra tem 376 páginas e propõe explicar as mudanças dessa fase, discutir mitos e apresentar informações sobre alternativas de tratamento.
A publicação também aborda a importância de decisões compartilhadas entre pacientes e profissionais de saúde.
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O que é perimenopausa e quais são os sintomas mais comuns?
A perimenopausa é o período que antecede a menopausa, durante o qual as alterações hormonais podem provocar mudanças no ciclo menstrual e outros sintomas.
Entre as manifestações abordadas no livro estão ondas de calor, alterações do sono, ansiedade, oscilações de humor, dificuldades de memória e a chamada névoa mental, expressão usada para descrever problemas de concentração e clareza de pensamento.
A experiência varia de uma mulher para outra. Por isso, nem toda alteração sentida nessa fase deve ser atribuída automaticamente aos hormônios. Uma avaliação individual ajuda a investigar possíveis causas e identificar os cuidados adequados.
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Por que os sintomas podem passar despercebidos?
A falta de informação pode dificultar o reconhecimento dessas mudanças e a busca por atendimento apropriado.
No trecho divulgado da obra, Hirsch relata o caso da atriz Drew Barrymore, que descreveu dificuldades para compreender os próprios sintomas após receber orientações diferentes de profissionais de saúde.
O episódio ilustra uma questão central do livro: a importância de ampliar o diálogo sobre a saúde feminina na meia-idade e oferecer informações que ajudem as pacientes a conversar com seus médicos.
O que o livro Guia de Sobrevivência da Perimenopausa aborda?
A obra reúne explicações sobre as mudanças da perimenopausa, além de discutir opções de tratamento e estratégias práticas para lidar com os sintomas.
A proposta é ajudar as leitoras a compreender as alternativas disponíveis e participar das decisões sobre o próprio cuidado, sem substituir a avaliação individual de um profissional de saúde.
“Como lidamos com essas mudanças hormonais hoje determinará a trajetória de nossa saúde nas décadas seguintes”, afirma a Dra. Heather Hirsch.
A autora é especialista em saúde da mulher na meia-idade e fundadora de iniciativas voltadas ao atendimento e à educação sobre perimenopausa e menopausa. O livro tem prefácio do médico Avrum Bluming.