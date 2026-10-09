O que ler no Halloween? 8 livros de terror, fantasia e suspense
Vampiros, maldições e perseguições estão entre os ingredientes desses livros. Veja 8 histórias para quem quer aproveitar uma dose de terror e suspense
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O Halloween, celebrado em 31 de outubro, é uma oportunidade para quem gosta de histórias sombrias explorar novos livros.
Entre criaturas sobrenaturais, mistérios sem solução e personagens cercados por segredos, a literatura oferece opções para diferentes gostos — desde aventuras assustadoras com humor até thrillers psicológicos que brincam com a confiança do leitor.
Para quem quer entrar no clima da data longe das telas, a seleção reúne oito títulos com propostas variadas.
Há histórias com vampiros, maldições e fenômenos sobrenaturais, além de narrativas que encontram o terror em situações mais próximas da realidade, como a perseguição e a exposição nas redes sociais.
Quais livros ler no Halloween? Veja 8 histórias assustadoras
1. Não entre nos jardins
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Publicado pela VR Editora, o livro acompanha Evander, que herda uma mansão após a morte de seu tutor. Sem lembranças do passado, ele investiga os segredos da propriedade ao lado de alguém que tentou matá-lo na infância.
O detalhe mais inquietante está na vegetação, que avança pelos cômodos como se tivesse vontade própria.
- Para quem gosta de: terror sobrenatural e ambientes góticos.
2. Max Medroso e o acampamento das gargalhadas infinitas
Max precisa passar três dias longe dos pais em um acampamento, mas o maior desafio aparece com a chegada de um palhaço misterioso e o desaparecimento de colegas.
A aventura mistura humor, terror e ficção interdimensional, com temas como amizade, empatia e coragem.
- Para quem gosta de: histórias ilustradas com sustos e comédia.
3. Rowley apresenta: Histórias Supimpas de Terror 2
Em 12 contos, Rowley Jefferson apresenta fantasmas, monstros e situações absurdas em narrativas que combinam medo e humor. As histórias também abordam inseguranças, relações familiares, amizade e desafios do crescimento.
- Para quem gosta de: contos curtos de terror com leveza.
4. Uma maldição para Samantha
Banida do mundo mágico, Samantha vai parar em uma cidade pequena, onde uma maldição ameaça os moradores.
Ao tentar desfazer o encantamento, ela se aproxima de um bombeiro humano e de sua filha. A trama mistura magia, romance, luto e a busca por autonomia.
- Para quem gosta de: fantasia, romance e elementos sobrenaturais.
5. A dama de Gangnam
Oh Miná parece ter uma vida perfeita como apresentadora de televisão e autora de sucesso em Seul. A rotina muda quando ela começa a receber ameaças de um perseguidor.
Cartas anônimas, vandalismo e um ataque físico levam a protagonista a questionar as pessoas ao redor, enquanto o passado revela novos segredos.
- Para quem gosta de: suspense psicológico e mistérios familiares.
6. Jovens Malditos
Quatro jovens artistas são convidados para um retiro na Villa Diodati, local associado à criação de Frankenstein, de Mary Shelley, e de O vampiro, de John Polidori.
O que deveria ser uma experiência artística se transforma em um cenário de regras estranhas, manifestações sobrenaturais e morte misteriosa.
- Para quem gosta de: literatura gótica e horror psicológico.
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7. Império do vampiro
Em um mundo dominado por vampiros após décadas de guerra, Gabriel de León, metade humano e metade monstro, é o último Santo de Prata, integrante de uma irmandade dedicada a combater as criaturas da noite. Aprisionado por seus inimigos, ele precisa contar a própria história.
- Para quem gosta de: fantasia sombria, vampiros e conflitos épicos.
8. Julie Chan está morta
Neste thriller psicológico, Julie assume nas redes sociais a identidade da irmã gêmea, Chloe, uma influenciadora que morreu em circunstâncias misteriosas.
Ao ocupar o lugar dela, a protagonista mergulha em um universo de mentiras, obsessão por popularidade e ameaças à própria identidade.
- Para quem gosta de: suspense contemporâneo e histórias sobre redes sociais.