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O que ler no Halloween? 8 livros de terror, fantasia e suspense

Vampiros, maldições e perseguições estão entre os ingredientes desses livros. Veja 8 histórias para quem quer aproveitar uma dose de terror e suspense

Por Myllena Wu Publicado em 09/10/2026 às 12:30
Imagem de uma mulher lendo livro de terror
Imagem de uma mulher lendo livro de terror - Magnific/Luizclas

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O Halloween, celebrado em 31 de outubro, é uma oportunidade para quem gosta de histórias sombrias explorar novos livros.

Entre criaturas sobrenaturais, mistérios sem solução e personagens cercados por segredos, a literatura oferece opções para diferentes gostos — desde aventuras assustadoras com humor até thrillers psicológicos que brincam com a confiança do leitor.

Para quem quer entrar no clima da data longe das telas, a seleção reúne oito títulos com propostas variadas.

Há histórias com vampiros, maldições e fenômenos sobrenaturais, além de narrativas que encontram o terror em situações mais próximas da realidade, como a perseguição e a exposição nas redes sociais.

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Quais livros ler no Halloween? Veja 8 histórias assustadoras

1. Não entre nos jardins

Divulgação | VR Editora - Plataforma21
Imagem do livro "Não Entre Nos Jarrfins" - Divulgação | VR Editora - Plataforma21

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Publicado pela VR Editora, o livro acompanha Evander, que herda uma mansão após a morte de seu tutor. Sem lembranças do passado, ele investiga os segredos da propriedade ao lado de alguém que tentou matá-lo na infância.

O detalhe mais inquietante está na vegetação, que avança pelos cômodos como se tivesse vontade própria.

  • Para quem gosta de: terror sobrenatural e ambientes góticos.

2. Max Medroso e o acampamento das gargalhadas infinitas

Divulgação | VR Editora
Imagem do livro "Max Medroso e o acampamento das gargalhadas infinitas" - Divulgação | VR Editora

Max precisa passar três dias longe dos pais em um acampamento, mas o maior desafio aparece com a chegada de um palhaço misterioso e o desaparecimento de colegas.

A aventura mistura humor, terror e ficção interdimensional, com temas como amizade, empatia e coragem.

  • Para quem gosta de: histórias ilustradas com sustos e comédia.

3. Rowley apresenta: Histórias Supimpas de Terror 2

Divulgação | VR Editora
Imagem do livro "Histórias Supimpas de Terror 2" - Divulgação | VR Editora

Em 12 contos, Rowley Jefferson apresenta fantasmas, monstros e situações absurdas em narrativas que combinam medo e humor. As histórias também abordam inseguranças, relações familiares, amizade e desafios do crescimento.

  • Para quem gosta de: contos curtos de terror com leveza.

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4. Uma maldição para Samantha

Banida do mundo mágico, Samantha vai parar em uma cidade pequena, onde uma maldição ameaça os moradores.

Ao tentar desfazer o encantamento, ela se aproxima de um bombeiro humano e de sua filha. A trama mistura magia, romance, luto e a busca por autonomia.

  • Para quem gosta de: fantasia, romance e elementos sobrenaturais.

5. A dama de Gangnam

Divulgação | VR Editora
Imagem do livro "A Dama de Gangnam" - Divulgação | VR Editora

Oh Miná parece ter uma vida perfeita como apresentadora de televisão e autora de sucesso em Seul. A rotina muda quando ela começa a receber ameaças de um perseguidor.

Cartas anônimas, vandalismo e um ataque físico levam a protagonista a questionar as pessoas ao redor, enquanto o passado revela novos segredos.

  • Para quem gosta de: suspense psicológico e mistérios familiares.

6. Jovens Malditos

Divulgação | VR Editora - Plataforma21
Imagem do livro "Jovens Malditos" - Divulgação | VR Editora - Plataforma21

Quatro jovens artistas são convidados para um retiro na Villa Diodati, local associado à criação de Frankenstein, de Mary Shelley, e de O vampiro, de John Polidori.

O que deveria ser uma experiência artística se transforma em um cenário de regras estranhas, manifestações sobrenaturais e morte misteriosa.

  • Para quem gosta de: literatura gótica e horror psicológico.

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7. Império do vampiro

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Imagem do livro "Império do Vampiro" - Divulgação | VR Editora - Plataforma21

Em um mundo dominado por vampiros após décadas de guerra, Gabriel de León, metade humano e metade monstro, é o último Santo de Prata, integrante de uma irmandade dedicada a combater as criaturas da noite. Aprisionado por seus inimigos, ele precisa contar a própria história.

  • Para quem gosta de: fantasia sombria, vampiros e conflitos épicos.

8. Julie Chan está morta

Divulgação | VR Editora - Plataforma21
Imagem do livro "Julie Chan está morta" - Divulgação | VR Editora - Plataforma21

Neste thriller psicológico, Julie assume nas redes sociais a identidade da irmã gêmea, Chloe, uma influenciadora que morreu em circunstâncias misteriosas.

Ao ocupar o lugar dela, a protagonista mergulha em um universo de mentiras, obsessão por popularidade e ameaças à própria identidade.

  • Para quem gosta de: suspense contemporâneo e histórias sobre redes sociais.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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