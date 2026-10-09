Jacqueline Sato estreia na literatura infantojuvenil celebrando o protagonismo de 24 mulheres asiático-brasileiras

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Atriz expande o legado do projeto "Mulheres Asiáticas" com obra que resgata biografias fundamentais da ciência, da cultura e da história nacional

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Construindo uma trajetória cada vez mais plural que transita entre a televisão, o cinema e projetos autorais, Jacqueline Sato estreia no mercado editorial com o lançamento do livro “AmarElas”, assinado em parceria com a autora Janaína Tokitaka. Publicado pelo selo infantojuvenil Cambalhota, da editora Bazar do Tempo, e com ilustrações de Amy Maitland, o livro reúne as biografias de 24 mulheres brasileiras de origem asiática cujas contribuições moldaram a história do país.

A obra funciona como uma extensão natural de “Mulheres Asiáticas”, aclamado projeto audiovisual idealizado e apresentado por Jacqueline e corroteirizado por Janaína na plataforma Universal+. O que começou nas telas como um misto de documentário e talk show — reunindo nomes como Danni Suzuki, Fernanda Takai, Ana Hikari e Telma Shiraishi — ganha agora páginas dedicadas a inspirar novas gerações.

O poder da representatividade desde a infância



Para Jacqueline, a curadoria das 24 personalidades foi um desafio delicioso e repleto de afeto. A seleção abrange trajetórias plurais e inspiradoras que incluem:

A arte visionária de Tomie Ohtake

A potência musical de Fernanda Takai

A arquitetura inovadora de Chu Ming

A visão empresarial de Chieko Aoki

A regência marcante da maestra Naomi Munakata

A alta gastronomia da chef Telma Shimizu

O pioneirismo científico de Marina Hirota

"A gente tem dito que esse é um livro que queríamos ter lido quando criança", reflete Jacqueline. "Ter desde cedo referências de mulheres tão incríveis permite que as crianças se imaginem nestes contextos, tenham em quem se inspirar e cresçam com possibilidades expandidas."

A atriz aponta que o livro atua diretamente na construção de autoestima e pertencimento, combatendo a sensação de não se sentir "brasileiro o suficiente" — um vazio comum a gerações que cresceram sem se enxergar no centro das narrativas oficiais. "Tenho certeza de que eu teria sido uma pessoa ainda melhor se tivesse conhecido a história dessas mulheres mais cedo", confessa.

Fôlego total no audiovisual



O lançamento literário coroa uma fase de intenso destaque na carreira de Jacqueline no entretenimento. Recentemente, a atriz brilhou nas telinhas da TV Globo como a prática, observadora e ágil Yuki na novela “Volta por Cima”, papel que marcou seu retorno triunfal ao gênero após sucessos como Além do Horizonte, Sol Nascente e Orgulho e Paixão.

No cinema, a artista já se prepara para a estreia de “Uma Praia em Nossas Vidas”, longa-metragem dirigido por Guto Arruda Botelho com previsão de lançamento para 2026. Na trama — ambientada em diferentes épocas e inspirada na efervescência cultural dos anos 1980 —, Jacqueline interpreta Fernanda, uma personagem cuja construção bebeu direto da fonte do comportamento oitentista e do espírito revolucionário de ícones como a cantora Madonna, dividindo tela com um elenco de peso que inclui Alessandra Negrini, Dan Stulbach, Marcelo Serrado e Maria João Bastos.