Romero Britto lança autobiografia e relembra infância de pobreza no Recife
O artista plástico pernambucano detalha na obra "A Arte da Felicidade" a trajetória desde os tempos de escassez na capital até o sucesso global.
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A trajetória de Romero Britto ganha um novo panorama com o lançamento da autobiografia "A Arte da Felicidade", publicada pela Citadel Editora. Nascido no Recife, o artista plástico abre espaço em suas memórias para revisitar os anos de extrema pobreza na capital pernambucana antes de alcançar o reconhecimento internacional com suas obras coloridas.
Nas páginas do livro, o pernambucano relata episódios marcantes da infância, período em que chegou a desmaiar na escola por falta de alimentação e acompanhava a mãe e os irmãos para pescar na praia em busca de comida. Foi também nesse cenário inicial que ele desenvolveu o interesse pelas artes, comercializando seu primeiro trabalho para a Organização dos Estados Americanos (OEA) aos 14 anos, antes de passar pela faculdade de Direito e seguir para temporadas internacionais em busca de expansão profissional.
Das ruas de Miami ao império global das artes
A publicação acompanha a mudança do artista para Miami nos anos 1980, onde iniciou suas atividades com um ateliê improvisado na sala de um apartamento e vendia pinturas por valores modestos para se sustentar. Anos mais tarde, o ecossistema de suas marcas passou a movimentar cerca de US$ 250 milhões anuais, integrando criações presentes em mais de 100 países e parcerias com grandes marcas globais, como Disney e Coca-Cola.
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O volume também aborda os bastidores de encontros com personalidades como Michael Jackson e Muhammad Ali, além de reavaliar momentos de grande repercussão pública. Entre eles, o autor relembra o episódio em que uma obra própria foi destruída por uma frequentadora em um restaurante, ato que ele descreve nas páginas da obra:
"Refiro-me à quebra deliberada de uma obra minha pela proprietária de um restaurante, na presença de meus funcionários e de um público diverso. Foi um ato de desrespeito inédito em minha carreira. Minha reação, registrada no vídeo que circulou amplamente na web, foi de puro espanto, choque e incredulidade: uma resposta humana à falta de civilidade e à irresponsabilidade do gesto."
Serviço
- Título: A arte da felicidade
- Autor: Romero Britto
- Editora: Citadel Editora
- Páginas: 240
- Preço: R$ 74,90