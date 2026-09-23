Romero Britto lança autobiografia e relembra infância de pobreza no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O artista plástico pernambucano detalha na obra "A Arte da Felicidade" a trajetória desde os tempos de escassez na capital até o sucesso global.

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A trajetória de Romero Britto ganha um novo panorama com o lançamento da autobiografia "A Arte da Felicidade", publicada pela Citadel Editora. Nascido no Recife, o artista plástico abre espaço em suas memórias para revisitar os anos de extrema pobreza na capital pernambucana antes de alcançar o reconhecimento internacional com suas obras coloridas.

Nas páginas do livro, o pernambucano relata episódios marcantes da infância, período em que chegou a desmaiar na escola por falta de alimentação e acompanhava a mãe e os irmãos para pescar na praia em busca de comida. Foi também nesse cenário inicial que ele desenvolveu o interesse pelas artes, comercializando seu primeiro trabalho para a Organização dos Estados Americanos (OEA) aos 14 anos, antes de passar pela faculdade de Direito e seguir para temporadas internacionais em busca de expansão profissional.

Das ruas de Miami ao império global das artes



A publicação acompanha a mudança do artista para Miami nos anos 1980, onde iniciou suas atividades com um ateliê improvisado na sala de um apartamento e vendia pinturas por valores modestos para se sustentar. Anos mais tarde, o ecossistema de suas marcas passou a movimentar cerca de US$ 250 milhões anuais, integrando criações presentes em mais de 100 países e parcerias com grandes marcas globais, como Disney e Coca-Cola.

O volume também aborda os bastidores de encontros com personalidades como Michael Jackson e Muhammad Ali, além de reavaliar momentos de grande repercussão pública. Entre eles, o autor relembra o episódio em que uma obra própria foi destruída por uma frequentadora em um restaurante, ato que ele descreve nas páginas da obra:

"Refiro-me à quebra deliberada de uma obra minha pela proprietária de um restaurante, na presença de meus funcionários e de um público diverso. Foi um ato de desrespeito inédito em minha carreira. Minha reação, registrada no vídeo que circulou amplamente na web, foi de puro espanto, choque e incredulidade: uma resposta humana à falta de civilidade e à irresponsabilidade do gesto."

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