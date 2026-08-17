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Márcia Rushansky lança livro de memórias "Hello, People!" em evento no Recife com presença de familiares e amigos

Lançamento reúne público no restaurante Bargaço para apresentar a obra escrita por Nadezhda Bezerra e publicada pela Editora Caroá

Por Laura Martiniano Publicado em 17/08/2026 às 14:23
Márcia Rushansky lança livro de memórias "Hello, People!" no Recife nesta terça-feira (18)
Márcia Rushansky lança livro de memórias "Hello, People!" no Recife nesta terça-feira (18) - Divulgação

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O restaurante Bargaço Recife recebe nesta terça-feira (18), das 18h às 22h, o lançamento do livro “Hello, People!”, obra de memórias de Márcia Rushansky escrita por Nadezhda Bezerra e lançada pela Editora Caroá. O encontro reúne familiares, amigos e clientes da autora, profissional com atuação no setor de turismo em Pernambuco.

A publicação registra em 164 páginas a trajetória pessoal e profissional de Márcia Rushansky ao longo de cinco décadas. A narrativa aborda desde a vinda de seus pais, da Polônia e da Rússia, para o Brasil, até a rotina de trabalho como agente de viagens e a atuação em cruzeiros marítimos.

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Livro "Hello, People!" reúne a trajetória e as memórias de viagens de Márcia Rushansky - Divulgação

O conteúdo está organizado em três divisões temáticas:

  • Crônicas da Vida: aborda a chegada da família ao país no texto Desembarque, a infância e o casamento no capítulo Embarque, além das primeiras viagens no capítulo Primeiros Voos.
  • Crônicas de Viagens: reúne relatos divididos em sete capítulos sobre passagens por locais como Disney, continente europeu, África, Terra Santa, Ásia, Oceania e Américas, além de encontros de trabalho.
  • O Mundo São as Pessoas: agrupa depoimentos escritos por clientes, amigos e familiares sobre a convivência com a autora.

A elaboração da obra ocorreu durante o período de um ano, entre agosto de 2025 e julho de 2026. A equipe editorial contou com Sandra Lima na edição, Silva Barbosa na capa e diagramação, e Giselda Vilaça na revisão do texto.

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Laura Martiniano

lacosta@jc.com.br

Integro a equipe de redes sociais do Social1, com foco em celebridades, música, cultura pop e cultura pernambucana. Tenho experiência em comunicação pública, social media, cobertura de eventos, produção de reportagens e crítica cinematográfica. Tenho bastante interesse por cinema, literatura, moda e entrevistas com personalidades da música e do audiovisual, além de acompanhar de perto eventos culturais e festivais.