Márcia Rushansky lança livro de memórias "Hello, People!" em evento no Recife com presença de familiares e amigos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lançamento reúne público no restaurante Bargaço para apresentar a obra escrita por Nadezhda Bezerra e publicada pela Editora Caroá

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O restaurante Bargaço Recife recebe nesta terça-feira (18), das 18h às 22h, o lançamento do livro “Hello, People!”, obra de memórias de Márcia Rushansky escrita por Nadezhda Bezerra e lançada pela Editora Caroá. O encontro reúne familiares, amigos e clientes da autora, profissional com atuação no setor de turismo em Pernambuco.

A publicação registra em 164 páginas a trajetória pessoal e profissional de Márcia Rushansky ao longo de cinco décadas. A narrativa aborda desde a vinda de seus pais, da Polônia e da Rússia, para o Brasil, até a rotina de trabalho como agente de viagens e a atuação em cruzeiros marítimos.

Livro "Hello, People!" reúne a trajetória e as memórias de viagens de Márcia Rushansky - Divulgação

O conteúdo está organizado em três divisões temáticas:

Crônicas da Vida: aborda a chegada da família ao país no texto Desembarque, a infância e o casamento no capítulo Embarque, além das primeiras viagens no capítulo Primeiros Voos.

aborda a chegada da família ao país no texto Desembarque, a infância e o casamento no capítulo Embarque, além das primeiras viagens no capítulo Primeiros Voos. Crônicas de Viagens: reúne relatos divididos em sete capítulos sobre passagens por locais como Disney, continente europeu, África, Terra Santa, Ásia, Oceania e Américas, além de encontros de trabalho.

reúne relatos divididos em sete capítulos sobre passagens por locais como Disney, continente europeu, África, Terra Santa, Ásia, Oceania e Américas, além de encontros de trabalho. O Mundo São as Pessoas: agrupa depoimentos escritos por clientes, amigos e familiares sobre a convivência com a autora.

A elaboração da obra ocorreu durante o período de um ano, entre agosto de 2025 e julho de 2026. A equipe editorial contou com Sandra Lima na edição, Silva Barbosa na capa e diagramação, e Giselda Vilaça na revisão do texto.