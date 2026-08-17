Márcia Rushansky lança livro de memórias "Hello, People!" em evento no Recife com presença de familiares e amigos

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O restaurante Bargaço Recife recebe nesta terça-feira (18), das 18h às 22h, o lançamento do livro “Hello, People!”, obra de memórias de Márcia Rushansky escrita por Nadezhda Bezerra e lançada pela Editora Caroá. O encontro reúne familiares, amigos e clientes da autora, profissional com atuação no setor de turismo em Pernambuco.
A publicação registra em 164 páginas a trajetória pessoal e profissional de Márcia Rushansky ao longo de cinco décadas. A narrativa aborda desde a vinda de seus pais, da Polônia e da Rússia, para o Brasil, até a rotina de trabalho como agente de viagens e a atuação em cruzeiros marítimos.
O conteúdo está organizado em três divisões temáticas:
Crônicas da Vida: aborda a chegada da família ao país no texto Desembarque, a infância e o casamento no capítulo Embarque, além das primeiras viagens no capítulo Primeiros Voos.
Crônicas de Viagens: reúne relatos divididos em sete capítulos sobre passagens por locais como Disney, continente europeu, África, Terra Santa, Ásia, Oceania e Américas, além de encontros de trabalho.
O Mundo São as Pessoas: agrupa depoimentos escritos por clientes, amigos e familiares sobre a convivência com a autora.
A elaboração da obra ocorreu durante o período de um ano, entre agosto de 2025 e julho de 2026. A equipe editorial contou com Sandra Lima na edição, Silva Barbosa na capa e diagramação, e Giselda Vilaça na revisão do texto.
Integro a equipe de redes sociais do Social1, com foco em celebridades, música, cultura pop e cultura pernambucana. Tenho experiência em comunicação pública, social media, cobertura de eventos, produção de reportagens e crítica cinematográfica.
Tenho bastante interesse por cinema, literatura, moda e entrevistas com personalidades da música e do audiovisual, além de acompanhar de perto eventos culturais e festivais.