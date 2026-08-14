Cora Curiosa: Janaína Tokitaka, roteirista de "De Volta aos 15", lança livro infantil

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Com protagonista curiosa e apaixonada por mistérios, Janaína Tokitaka aposta em humor e investigação para estimular crianças a questionarem o mundo.

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Autora e roteirista de trabalhos que transitam entre literatura e audiovisual, Janaína Tokitaka encontrou em uma personagem de dez anos uma maneira de falar sobre algo que considera essencial para a infância: a vontade de fazer perguntas.

É assim que nasce Cora Curiosa, livro infantojuvenil que acompanha uma menina envolvida com pistas, hipóteses e mistérios.

A obra surgiu de uma inquietação pessoal da escritora. Com a filha chegando aos dez anos, Janaína percebeu um momento importante para a formação de leitores: a passagem para histórias mais longas, justamente quando o interesse por livros pode disputar espaço com outras formas de entretenimento.

“É um momento bem importante para manter as crianças interessadas nos livros”, afirma. Para ela, porém, o público não é necessariamente difícil de conquistar.

“Eles adoram histórias, acompanham animes, filmes de heróis… Então acredito que com um pouco de estratégia, usando ganchos e humor, por exemplo, conseguimos mantê-los leitores.”

Por que a curiosidade é tão importante na infância?

Na história, Cora não aceita respostas prontas. Ela investiga, desconfia, reúne pistas e tenta entender aquilo que parece não fazer sentido. Para Janaína, essa característica dialoga diretamente com os desafios enfrentados pelas crianças atualmente.

“Em um mundo cheio de gente oferecendo respostas prontas, precisamos de mais mentes questionadoras, mais Coras Curiosas”, resume.

O pensamento crítico também aparece como uma preocupação central. A autora acredita que aprender a questionar informações será cada vez mais necessário diante da circulação de fake news e da expansão dos conteúdos produzidos por inteligência artificial.

“Cada vez mais vamos ter que exercitar essa habilidade para aprender a identificar fake news, conteúdos de IA… É uma inteligência que a contemporaneidade pede”, explica.

Quem é Cora Curiosa?

Imagem das ilustrações de Cora Curiosa, livro infantojuvenil de Janaína Tokitaka. - Montagem: Myllena Wu | Fotos: Divulgação e Reprodução/Arthur Ortega

A protagonista foi construída a partir de referências bastante conhecidas. Janaína define a personagem como “um mix fofoqueiro de Mafalda, Alice e Sherlock Holmes”. A voz também exigiu um exercício particular para a autora, já que Cora é extremamente falante.

“Cora fala muito, e super rápido: todo mundo conhece alguém assim, ou tem uma amiga assim. Eu mesma não sou dessas, ao contrário, então é um desafio sair do meu próprio registro para escrever em primeira pessoa como se eu fosse tagarela.”

A identidade visual acompanha essa mistura. Nipo-brasileira, Janaína incorporou à obra referências da cultura pop japonesa. Mangás e animes ajudam a construir o universo das ilustrações e aproximam a personagem de um público familiarizado com essa estética.

O que a literatura pode ensinar ao audiovisual?

A trajetória de Tokitaka também passa pelos roteiros. Ela assinou a adaptação de De Volta aos 15, da Netflix, além de ter trabalhado em projetos como Mila no Multiverso.

A experiência nas telas, segundo ela, mudou sua percepção sobre a responsabilidade de escrever para um público amplo.

“Ela de fato pode influenciar vidas e esse alcance é algo muito poderoso”, afirma sobre a experiência com uma produção tão vista pelo público.

Para a roteirista, entretanto, adaptar uma história está longe de simplesmente reproduzir o livro. “São mídias completamente diferentes”, explica.

Elementos precisam ser modificados para funcionar na tela, enquanto o núcleo que fez a obra original ser querida pelos leitores precisa ser preservado. Essa troca entre os formatos também influencia sua própria escrita.

“Com a literatura, aprendi a gostar da profundidade narrativa e a não desrespeitar a inteligência de quem lê. Com os roteiros, a importância de uma engenharia que sustente a atenção do leitor/espectador até o fim da história.”

“Cora Curiosa” pode virar série?

A possibilidade já passou pela cabeça da autora — e ela não esconde o entusiasmo. Janaína acredita que a estrutura da história poderia funcionar bem no audiovisual, especialmente pela possibilidade de transformar cada mistério em um episódio.

“Essa é uma história que daria uma ótima série para crianças, porque funcionaria muito bem em lógica serializada, um mistério por episódio, com bastante humor, tramas de escola e família. Quem sabe um dia?”

Por enquanto, Cora permanece nas páginas. E talvez esse seja justamente o ponto de partida que Janaína deseja para seus leitores: não oferecer todas as respostas, mas despertar a vontade de procurar outras.