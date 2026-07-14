Recife vira personagem em novo romance que mistura memória, história e identidade

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Mais do que servir de pano de fundo, Recife influencia os caminhos da protagonista em romance que combina investigação, fatos históricos e identidade.

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A literatura tem o poder de transformar cidades em muito mais do que cenários. Em algumas histórias, ruas, praças e paisagens deixam de funcionar apenas como pano de fundo para influenciar diretamente o desenvolvimento dos personagens, criando uma relação profunda entre espaço, memória e identidade.

É essa proposta que conduz "Entre Nós Três", romance de estreia da escritora Mariana Bregieiro, publicado pela Editora Labrador.

Ambientada no Recife, a obra utiliza pontos históricos e afetivos da capital pernambucana para acompanhar a trajetória da protagonista Marina, que inicia uma investigação sobre o passado da própria família após encontrar uma antiga fotografia deixada por sua mãe, a fotógrafa Liana Esteves.

Ao longo da narrativa, a cidade se torna uma presença constante, conectando lembranças pessoais à memória coletiva.

Recife conduz a narrativa por meio de lugares marcantes

Durante a história, cenários conhecidos da capital pernambucana aparecem como elementos centrais na construção da atmosfera do romance.

Locais como Marco Zero, Rua da Aurora, Boa Viagem, bairro das Graças e a Universidade Federal de Pernambuco ajudam a contextualizar a jornada da protagonista, aproximando o leitor da arquitetura, da cultura e das paisagens da cidade.

Mais do que ilustrar a narrativa, esses espaços influenciam emoções, escolhas e descobertas dos personagens, transformando Recife em uma espécie de personagem silencioso que acompanha toda a trama.

A autora resume essa proposta ao afirmar:

"Tem uma frase do Walter Salles que eu gosto muito: quanto mais um lugar é refletido de forma singular e afetiva, mais universal ele se torna. Não se trata de bairrismo, mas sim de escrever sobre o que você conhece e com isso convidar os leitores a conhecê-lo também".

Ficção também dialoga com momentos importantes da história brasileira

Além da investigação familiar, "Entre Nós Três" insere os personagens em diferentes momentos da história recente do Brasil.

Parte da narrativa se desenvolve durante os anos finais da ditadura militar e no período da campanha pelas Diretas Já, aproximando acontecimentos políticos das experiências cotidianas vividas pelos personagens.

Essa combinação entre ficção e pesquisa histórica amplia a narrativa e mostra como grandes acontecimentos nacionais podem influenciar trajetórias individuais e relações familiares.

Romance destaca a força da literatura regional

Ao utilizar Recife como elemento estruturante da narrativa, a obra reforça uma tendência presente na literatura contemporânea: valorizar territórios, memórias e identidades locais sem perder o alcance universal das histórias.

Mesmo para quem nunca visitou a capital pernambucana, o romance propõe uma imersão em seus espaços urbanos e afetivos, demonstrando como a literatura pode preservar patrimônios culturais e despertar novos olhares sobre uma cidade.

Publicado pela Editora Labrador, "Entre Nós Três" marca a estreia de Mariana Bregieiro no romance de longa extensão.

A autora, formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, já havia publicado contos em coletâneas e agora reúne drama, investigação, relações familiares e reconstrução histórica em uma narrativa que tem o Recife como um de seus principais protagonistas. O livro estará disponível em breve em pré-venda.

