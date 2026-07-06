Heartstopper: Volume 6 encerra série best-seller com lançamento nesta terça-feira (7)
Encerramento das histórias de Nick e Charlie nos livros chega com o volume 6 da série best-seller; confira
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Um dos principais livros do gênero, Heartstopper conquistou milhões de leitores com a história de autodescoberta de Nick e Charlie. Nesta terça-feira, 07 de julho, o público recebe o lançamento do sexto e último volume da série, o Heartstopper: Para Sempre.
Nele, os dois protagonistas vivem por momentos de despedidas, escolhas e incertezas, ao lado da turma que sempre esteve ao lado deles desde o início das primeiras páginas. Enquanto Charlie busca sua candidatura para líder estudantil, Nick se prepara para faculdade e tenta encontrar mais respostas sobre si mesmo, além do relacionamento.
O sucesso da obra também garantiu mais uma adaptação do volume em formato de filme, novamente para a Netflix.
E para os fãs da produção, a autora da série estará no Brasil no dia 05 e 07 de junho, participando da 28º Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
No sábado (05), Alice Oseman sobe ao palco para conversar mais com os apaixonados pelas HQs sobre o último volume e os rumos dos personagens. Na segunda-feira (07), estará em um bate-papo ao lado de Daniel Ribeiro e Bruno Freire, autores da HQ "Hoje eu quero voltar sozinho". Alice também fará sessões de autógrafos após o encerramento dos dois encontros, com senhas limitadas. Além disso, a profissional também deverá passar por um evento no Rio de Janeiro. Mais detalhes serão divulgados em breve.
Conheça os outros volumes da série:
Vol. 01 – Heartstopper: Dois garotos, um encontro
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Vol. 02 – Heartstopper: Minha pessoa favorita
Vol. 03 – Heartstopper: Um passo adiante
Vol. 04 – Heartstopper: De mãos dadas
Vol. 05 – Heartstopper: Mais fortes juntos
Serviço:
- Heartstopper: Para sempre (vol. 06); de Alice Oseman
- Número de páginas: 448
- Preço: R$ 89,90 | E-book: R$ 39,90
- Lançamento: 07/07/2026