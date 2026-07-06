Heartstopper: Volume 6 encerra série best-seller com lançamento nesta terça-feira (7)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encerramento das histórias de Nick e Charlie nos livros chega com o volume 6 da série best-seller; confira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um dos principais livros do gênero, Heartstopper conquistou milhões de leitores com a história de autodescoberta de Nick e Charlie. Nesta terça-feira, 07 de julho, o público recebe o lançamento do sexto e último volume da série, o Heartstopper: Para Sempre.

Nele, os dois protagonistas vivem por momentos de despedidas, escolhas e incertezas, ao lado da turma que sempre esteve ao lado deles desde o início das primeiras páginas. Enquanto Charlie busca sua candidatura para líder estudantil, Nick se prepara para faculdade e tenta encontrar mais respostas sobre si mesmo, além do relacionamento.

O sucesso da obra também garantiu mais uma adaptação do volume em formato de filme, novamente para a Netflix.

E para os fãs da produção, a autora da série estará no Brasil no dia 05 e 07 de junho, participando da 28º Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

No sábado (05), Alice Oseman sobe ao palco para conversar mais com os apaixonados pelas HQs sobre o último volume e os rumos dos personagens. Na segunda-feira (07), estará em um bate-papo ao lado de Daniel Ribeiro e Bruno Freire, autores da HQ "Hoje eu quero voltar sozinho". Alice também fará sessões de autógrafos após o encerramento dos dois encontros, com senhas limitadas. Além disso, a profissional também deverá passar por um evento no Rio de Janeiro. Mais detalhes serão divulgados em breve.

Conheça os outros volumes da série:

Vol. 01 – Heartstopper: Dois garotos, um encontro

Vol. 02 – Heartstopper: Minha pessoa favorita

Vol. 03 – Heartstopper: Um passo adiante

Vol. 04 – Heartstopper: De mãos dadas

Vol. 05 – Heartstopper: Mais fortes juntos

Serviço: