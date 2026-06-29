Ricardo Ramos Filho lança o livro 'Vovô é uma estrela', pela Maralto Edições
Na obra, o autor transforma a história de seu próprio bisavô em uma calorosa narrativa sobre afeto, superação e igualdade de gênero no esporte
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A jogadora de futebol profissional Lalu vive o melhor momento de sua carreira. Após se destacar no Corinthians, ela recebe uma proposta irrecusável para atuar no Portland Thorns, uma das principais equipes de futebol feminino dos Estados Unidos.
Prestes a iniciar uma nova etapa de sua vida, ela segue acompanhada pelas lembranças e ensinamentos de seu trisavô Américo, figura fundamental em sua formação e maior incentivador de sua trajetória.
Essa é a trama de Vovô é uma estrela, novo livro do escritor Ricardo Ramos Filho, publicado pela Maralto Edições e ilustrado por Angelo Abu. A obra dá continuidade à história iniciada em Vovô é um cometa, também publicado pela editora.
No primeiro livro, os leitores acompanham a infância de Lalu, sua paixão pelo futebol e a relação afetuosa construída com o trisavô Américo. Já nesta nova narrativa, a protagonista enfrenta os desafios da vida adulta guiada pelas memórias, pelos valores e pelos ensinamentos deixados por ele.
A inspiração para o compor os títulos nasceu de uma história real. Américo foi inspirado no bisavô de Ricardo, com quem o autor conviveu até os 18 anos e de quem herdou o gosto pelas histórias e pela imaginação.
“Era um velhinho que gostava de contar histórias, e eu adorava ouvi-las. Acho que muito do escritor que me tornei nasceu dessa oralidade tão fascinante. Ele morava no Rio de Janeiro, era extremamente carinhoso e sempre festejava minha chegada. Eu me sentava ao lado de sua cadeira de balanço para ouvir relatos de um Brasil que já não existe mais”, recorda Ricardo.
Na narrativa, a morte não é apresentada como um ponto-final, mas como uma transformação. Após partir, Américo torna-se uma espécie de estrela-guia que continua iluminando o caminho da neta, ajudando-a a enfrentar desafios, dúvidas e mudanças.
“Existir é, de certa forma, preparar-se para perder pessoas queridas. Choramos, passamos pelo luto e seguimos em frente. Mas acredito que algo dessas pessoas permanece conosco. Como estrelas que continuam nos guiando”, afirma o autor.
Além da dimensão afetiva, o livro incorpora discussões contemporâneas relacionadas ao esporte, como o movimento Equal Pay, que reivindica igualdade salarial entre atletas homens e mulheres. Para Ricardo Ramos Filho, abordar o futebol feminino também é uma forma de questionar preconceitos historicamente associados ao esporte.
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“Quem disse que futebol é uma atividade exclusivamente masculina? Gosto de explorar o universo feminino em meus livros. Muitas vezes escrevo em primeira pessoa assumindo a perspectiva de meninas e mulheres. É um exercício importante de empatia e aprendizado”, explica.
A ética também ocupa papel central na obra. Em um momento decisivo da trama, a protagonista Lalu coloca o bem-estar de uma adversária acima da possibilidade de marcar um gol, reforçando uma das principais mensagens do livro: vencer só faz sentido quando há respeito ao outro.
Para o autor, em uma sociedade cada vez mais pautada pela lógica da competição e da meritocracia, valores como honestidade, respeito e solidariedade muitas vezes acabam sendo negligenciados. Em sua visão, conquistar resultados positivos não é suficiente se isso ocorrer às custas do outro.
A verdadeira vitória, segundo ele, está associada à capacidade de competir de forma justa, reconhecendo a humanidade e a dignidade de todos os envolvidos.
As ilustrações da obra são assinadas por Angelo Abu, que adotou um processo criativo híbrido para dar vida ao livro. Embora tenha recorrido a ferramentas digitais, o artista buscou reproduzir na tela as técnicas e materiais que tradicionalmente utiliza em seu trabalho, como lápis, aquarela e pastel.
As imagens foram produzidas no programa Procreate, com o uso de uma caneta digital diretamente sobre um tablet. “Como a fidelidade técnica e o prazer em fazer se mantiveram intactos, fiquei muito satisfeito com o método”, afirma o ilustrador.
Voltado ao público jovem, mas capaz de emocionar leitores de todas as idades, Vovô é uma estrela é uma obra sobre perdas e permanências, sobre a força das lembranças e sobre aqueles que, mesmo ausentes, continuam iluminando nossos caminhos. O livro já está disponível no e-commerce da Maralto Edições e também integra o Programa de Formação Leitora Maralto, voltado a escolas de todo o país.
O autor
Ricardo Ramos nasceu no Rio de Janeiro, em 1954, e vive em São Paulo desde a infância. Escritor, roteirista, cronista e professor de Literatura, é mestre e doutor em Letras pela USP, com pesquisa voltada à literatura infantil e juvenil.
Autor de mais de 30 livros, acumula importantes reconhecimentos na área, com obras como Computador sentimental, vencedora do Prêmio Adolfo Aizen, e O livro de dentro da concha, selecionada para o catálogo brasileiro da Feira de Bolonha. Também atua como produtor cultural e, atualmente, preside a União Brasileira dos Escritores (UBE).
O ilustrador
Angelo Abu nasceu em Belo Horizonte, em 1974, e foi criado em Porto Seguro. Formado em Cinema de Animação pela UFMG, atua como ilustrador há mais de três décadas, com destaque para livros infantis e juvenis.
Ao longo da carreira, ilustrou obras de autores contemporâneos e adaptações de clássicos da literatura, entre elas Dom Casmurro, Moby Dick, Simbad, o marujo, Macunaíma em quadrinhos e A sombra da mangueira.