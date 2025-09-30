"Cinzas Cósmicas", de Alejandro Puerta, retrata o pós-morte de uma maneira divertida e inusitada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em uma obra de ficção-científica, o primeiro livro do autor nacional propõe uma reflexão sobre o amor, perdão e os limites da ciência

Clique aqui e escute a matéria

Imagine que você está prestes a morrer, mas faz um pedido antes de partir: que as suas cinzas sejam jogadas no espaço. Porém, a história não acaba aí: trinta mil anos depois, vagando pela escuridão de um nada - ao mesmo tempo em que se é tudo - uma civilização totalmente diferente e tecnológica te encontra, te acha intrigante e te reconstrói. Exatamente. Você volta à vida após milênios morto. Essa é a premissa do livro "Cinzas Cósmicas", romance de estreia de Alejandro Puerta.

O livro faz parte uma nova onda de obras literárias no gênero de ficção científica no Brasil. O autor, também psicólogo, iniciou a escrita a partir de uma conversa com um amigo. Desde então, as ideias foram tomando forma e a união de conceitos científicos com reflexões existenciais sobre amor, perdão e humanidade, se mesclaram de uma maneira que o nascimento do livro se tornasse possível.

A trama acompanha a cientista Stella, que lança as próprias cinzas no espaço, como maneira de encerrar o ciclo de uma forma diferenciada. O que ela não esperava é que ela seria recriada milhares de anos no futuro em um planeta chamado Pandora. E é óbvio que isso seria obra de uma civilização avançada. Esse conceito acaba trazendo uma forma divertida de mostrar a vida após a morte, de um jeito em que não se é pensado realmente. Não é sobre crenças, é sobre novas realidades.



"A ideia surgiu de uma conversa que eu estava tendo com um amigo meu. Ele estava comentando sobre alguém que tinha falecido e pedido para jogar as cinzas num rio, num mar, alguma coisa assim. E aí, nesse momento, eu pensei: 'Pô, as pessoas sempre jogam as cinzas em lugares muito comuns, né? Muito clichês'. Claro, a pessoa pode decidir, mas é sempre mar, rio, montanha", revela Alejandro.

Alejandro Puerta no lançamento do livro "Cinzas Cósmicas" - Divulgação/svtvideoproducoes

A reflexão sobre lugares mais comuns acabou despertando no autor a vontade de pensar fora da Terra, pensando em algo inesperado e inovador. Assim, ele começou a imaginar possibilidades que fugiam do habitual, do cotidiano, e questionou como tornar esse gesto de despedida mais significativo e mais único. Isso abriu espaço para as ideias misturarem ciência, mistério e até um toque de poesia.



"Foi aí que me perguntei: 'E se a gente jogasse em um lugar não muito comum?'. A ideia de jogar no espaço surgiu daí. O espaço é um lugar em que a gente já chegou, então dá para jogar, não precisa ser só na Terra. Logo depois, eu fiquei com aquilo na cabeça e pensei que se as cinzas estiverem no espaço, Deus sabe o que vai acontecer com elas, né? Pode ser que alguém encontre. O que será que tem aí fora? A gente não sabe. Então, elas poderiam viajar por muito tempo e alguém desconhecido achar", explica o autor.



Alejandro começou a imaginar as possibilidades de interação com o desconhecido, questionando sobre o que poderia acontecer com essas cinzas em um ambiente que ainda não chega nem perto de ser bem explorado, abrindo caminho para pensamentos mais criativos sobre possíveis encontros improváveis e além do planeta.



"Nesse cenário, imaginei vidas extraterrestres encontrando essas cinzas, percebendo que era matéria orgânica, porque a cinza do corpo humano é orgânica, não é como matéria de estrela, e recriando essa pessoa. Foi a partir disso que comecei a desenvolver", comenta.



O processo criativo e de escrita iniciou enquanto Alejandro cursava Psicologia. No entanto, por estar ainda no começo do curso, ele explica que não chegou a aplicar muitos dos conceitos acadêmicos na obra. O livro, em vez disso, foi construído principalmente a partir de percepções pessoais e de vivências do próprio autor.



Essa escolha fez com que a construção dos personagens surgisse de maneira mais intuitiva. Foi nesse processo que Alejandro percebeu a necessidade de aprofundar as criações, permitindo que elas crescessem no mesmo ritmo que a narrativa.



"No início, eu não tinha pensado em aprofundar tanto os personagens. Quando eu já estava construindo a narrativa, percebi que aquilo ia virar algo muito maior e que eu precisava dar profundidade. Lá no meio da trama, comecei a pensar nos pontos fracos da Stella. Então, eu diria que nesse momento misturou um pouco o personagem com a história. Foi algo bem do meu coração, muito menos técnica e muito mais feeling, sabe? De quem eu queria que ela fosse", diz.



Alejandro Puerta no lançamento do livro "Cinzas Cósmicas" - Divulgação/svtvideoproducoes

E qual é o autor que não coloca muito de si dentro do primeiro livro? Isso também ocorreu com Alejandro, que colocou a própria alma nas experiências de vida da personagem.



"Claro, o primeiro personagem de todo autor sempre tem muito do autor, né? Então eu vejo muita coisa minha na Stella. Acho que tem muito mais de mim ali, das minhas experiências de vida, do que necessariamente técnicas psicológicas ou qualquer outra coisa", confirma.



As obras de ficção-científica têm sido muito mais procuradas com o avanço da era tecnológica. Os leitores estão cada vez mais interessados em temas que abordam conceitos que fujam mais da realidade, quase um Cyberpunk, um futuro meio distópico. Alejandro, que sempre foi um fã da temática, alega que o amor pelo gênero veio bem antes do livro.

"Eu sempre, sempre, adorei, amei. Sempre pesquisei muito, mesmo antes de pensar em escrever o livro. Eu via coisas sobre espaço, procurava para saber por gosto mesmo, para ler e entender mais. Os próprios filmes de ficção científica, eu assistia muito. Então, sempre foi um assunto que me fascinou. Não foi só por conta do livro", revela.



O interesse constante acabou se transformando em uma grande base natural de referências. O apoio na hora de dar forma à narrativa deixou tudo mais leve de ser escrito.



"Eu já tinha uma certa facilidade para entender alguns conceitos. Não muito a fundo, claro, mas entendia a base dos conceitos que eu gostava de ir atrás pesquisar. Então, para escrever o livro, foi ao mesmo tempo muito gostoso, porque eu realmente gosto do tema, e mais tranquilo para aplicar os conceitos", ressalta Alejandro. "Mas, claro, algumas coisas eu tive que pesquisar mais a fundo para saber exatamente do que eu estava falando, porque queria deixar uma certa veracidade, baseada em conceitos científicos reais. Pesquisei bastante até".



O livro "Cinzas Cósmicas" chega em um momento em que a literatura brasileira está passando por uma fase de ascensão, grande parte sendo encontradas nos infanto-juvenis. Antes, muitos brasileiros ficavam reféns de obras traduzidas de outros países.

"Cinzas Cósmicas" é um livro de ficção-científica nacional - Divulgação/svtvideoproducoes

Atualmente, já é possível entrar em uma livraria, por exemplo, e enxergar títulos como "A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê", de Ian Fraser, "Ligeiramente Fora da Órbita", de Pedro Aguilera, ou "O Último Ancestral", de Ale Santos (todos de grandes editoras, inclusive). É um período em que já se tem ficções com as quais o público realmente se identifica.



"Acho que isso tem a ver com o momento que estamos vivendo: o mundo está meio louco, estamos passando por muitas transformações com novas tecnologias, inteligência artificial e tudo mais. Então, acredito que as pessoas acabam transportando um pouco dessa realidade para a ficção. Talvez esse seja um dos motivos desse boom que o gênero vem tendo", reflete Alejandro.



E, de fato: o mundo está muito louco. Porém, a leitura nunca será louca o suficiente para deixar de ser uma grande maneira de alívio, de conforto, de repouso, ou de um tempo para reconectar com o próprio eu. O autor espera que, assim como os outros livros do gênero, esse seja bem recebido pelo público.



"De coração, eu tenho muita esperança de que o livro consiga impactar de forma muito positiva o mercado brasileiro de ficção científica, principalmente por eu ser um escritor nacional. Então, se eu pudesse influenciar de alguma forma esse cenário, mostrar que nós temos talentos, que existem pessoas aqui que conseguem escrever coisas boas também, eu ficaria muito feliz. Tenho essa esperança com Cinzas Cósmicas", finaliza.



Além de uma obra de ficção científica, "Cinzas Cósmicas" representa também o desejo dos autores de fortalecer a literatura nacional e abrir caminhos para novas vozes no gênero.



Em um mundo que mistura ciência, emoção, imaginação e futuro, Alejandro entrega não apenas uma história, mas também um convite para olhar muito além do que já se está acostumado. É um convite para olhar para o espaço, para o futuro, e, além de tudo, para dentro de si.

