6 livros que explicam a história do Brasil

Clique aqui e escute a matéria

A história do Brasil é marcada por personagens fascinantes, lutas sociais, transformações políticas e culturais que moldaram o país como o conhecemos hoje.

Pra quem deseja compreender melhor essa trajetória, alguns livros se tornaram indispensáveis, seja pela profundidade acadêmica ou pela linguagem acessível.

Pensando nisso, trouxemos seis obras disponíveis na Amazon que ajudam a entender desde os primeiros capítulos da formação nacional até os acontecimentos mais recentes.

Descubra os livros essenciais para entender a história do Brasil

A História do Brasil para quem tem pressa

Livro ilustrado e didático que oferece um panorama ágil da história do país, desde os bastidores do descobrimento até crises recentes, ideal para quem quer aprender rapidamente o essencial. Compre na Amazon

1822: Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram dom Pedro a criar o Brasil

Narrativa envolvente que combina personagens reais com necessidade histórica enfatizando o momento da independência e as personalidades que estiveram envolvidas no processo. Compre na Amazon

História do Brasil (Boris Fausto)

Obra abrangente que guia o leitor por uma abordagem histórica sólida e inclusiva do Brasil com clareza analítica. Compre na Amazon

História concisa do Brasil

Na coleção didática da EDUSP, Boris Fausto entrega um texto claro e compacto, condensando a história do país com qualidade de ensino. Compre na Amazon

Sociedade brasileira – Uma história através dos movimentos sociais

Enfoque centrado nos movimentos sociais que ilumina episódios muitas vezes negligenciados na narrativa tradicional da história do Brasil. Compre na Amazon