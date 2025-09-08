O Diário de Anne Frank: edição especial marca os 80 anos da morte da autora
Versão da Via Leitura apresenta tradução direta dos manuscritos originais em holandês e projeto gráfico inovador, apoiado por galeria de fotos
Um dos testemunhos mais comoventes do século XX, O Diário de Anne Frank chega às mãos do público jovem em uma edição completamente repaginada. Com tradução direta dos manuscritos originais em holandês, o livro ganha versão de luxo do selo Via Leitura, do Grupo Editorial Edipro, que preserva a força da escrita da autora e a atualiza em formato e linguagem acessíveis às novas gerações de leitores.
Além do texto integral da versão B do diário, uma reescrita feita por ela mesma, com linguagem mais literária e estruturada, o volume traz uma galeria de fotos que ajuda a contextualizar a trajetória da família Frank, tornando a experiência de leitura ainda mais imersiva e sensível. As imagens ampliam o alcance da obra e promovem conexões emocionais com a história real por trás das palavras de Anne.
O diário é um documento histórico poderoso, escrito por uma adolescente escondida com familiares durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. O relato revela o cotidiano de medo, esperança e amadurecimento sob circunstâncias extremas. A edição busca aproximar esse conteúdo dos jovens, mostrando que os horrores do conflito ainda ecoam no presente.
Com projeto gráfico marcante e elementos visuais que dialogam com o universo juvenil, como desenhos, anotações, rabiscos e destaque de conteúdos importantes, o lançamento tem a estética de um diário, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso com a memória e a educação.
Em tempos de intolerância e conflitos renovados ao redor do mundo, revisitar os registros de Anne é um convite à empatia, à reflexão e à valorização dos direitos humanos.
A nova versão de O Diário de Anne Frank é mais do que uma homenagem literária no momento em que sua morte completa 80 anos: é uma ponte entre passado e futuro. O livro, consolidado como um clássico necessário, continua a iluminar consciências e inspirar resistências por meio da força da escrita e da esperança.
Ficha técnica
- Título: O Diário de Anne Frank
- Autoria: Anne Frank
- Editora: Via Leitura – Grupo Editorial Edipro
- Número de páginas: 176
- ISBN: 978-6587034652
- Dimensões: 14 x 1.5 x 21 cm
- Preço: 59,90
- Onde encontrar: Amazon