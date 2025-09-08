O Diário de Anne Frank: edição especial marca os 80 anos da morte da autora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Versão da Via Leitura apresenta tradução direta dos manuscritos originais em holandês e projeto gráfico inovador, apoiado por galeria de fotos

Clique aqui e escute a matéria

Um dos testemunhos mais comoventes do século XX, O Diário de Anne Frank chega às mãos do público jovem em uma edição completamente repaginada. Com tradução direta dos manuscritos originais em holandês, o livro ganha versão de luxo do selo Via Leitura, do Grupo Editorial Edipro, que preserva a força da escrita da autora e a atualiza em formato e linguagem acessíveis às novas gerações de leitores.

Além do texto integral da versão B do diário, uma reescrita feita por ela mesma, com linguagem mais literária e estruturada, o volume traz uma galeria de fotos que ajuda a contextualizar a trajetória da família Frank, tornando a experiência de leitura ainda mais imersiva e sensível. As imagens ampliam o alcance da obra e promovem conexões emocionais com a história real por trás das palavras de Anne.

Capa - O Diário de Anne Frank - Grupo Editorial Edipro

O diário é um documento histórico poderoso, escrito por uma adolescente escondida com familiares durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. O relato revela o cotidiano de medo, esperança e amadurecimento sob circunstâncias extremas. A edição busca aproximar esse conteúdo dos jovens, mostrando que os horrores do conflito ainda ecoam no presente.

Com projeto gráfico marcante e elementos visuais que dialogam com o universo juvenil, como desenhos, anotações, rabiscos e destaque de conteúdos importantes, o lançamento tem a estética de um diário, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso com a memória e a educação.

Em tempos de intolerância e conflitos renovados ao redor do mundo, revisitar os registros de Anne é um convite à empatia, à reflexão e à valorização dos direitos humanos.

A nova versão de O Diário de Anne Frank é mais do que uma homenagem literária no momento em que sua morte completa 80 anos: é uma ponte entre passado e futuro. O livro, consolidado como um clássico necessário, continua a iluminar consciências e inspirar resistências por meio da força da escrita e da esperança.

Ficha técnica