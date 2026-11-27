Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Em evento hoje para convidados, o chef Rapha Vasconcellos vai apresentar em primeira mão a cozinha do Moendo na Praia, sua aposta na Zona Sul, no Parque Dona Lindu. O restaurante abre para o público este sábado, a partir das 11h30. O chef relata à coluna que acredita que o grande destaque do cardápio serão os pratos na cataplana, uma panela tradicional portuguesa originária do Algarve.

Roberto Pereira, os desembargadores Alexandre Assunção, Daisy Pereira, Francisco Bandeira de Mello e Margarida Cantarelli, na abertura do seminário do TJPE - Arquivo Pessoal

RESTAURANTES

Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco, passa a integrar também o Conselho Administrativo da entidade nacional e já traz novidade para o Estado: o Salão Nacional Abrasel será realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em 2027.

BLACK

Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revela que 28% dos consumidores interessados na Black Friday pretendem aproveitar as ofertas para compras sem necessidade específica. Outros 70% estão de olho em produtos que já precisam.

FESTAS

Sábado será um dia movimentado no Recife. Diversos shows e apresentações estão marcadas para acontecer nesta data: a turnê Memórias Póstumas de Jão; show de Sorriso Maroto, apresentações de Pitty e o Festival No Ar Coquetel Molotov são apenas alguns.

Deluse Florentino, que tomou posse na Academia Pernambucana de Letras Jurídicas e Fernando José Pereira de Araújo, que assumiu a diretoria para o biênio 2026-2028 - Camila Deschamps/Divulgação

TURISMO

Juliana Britto celebra neste domingo, os 30 anos da Catamaran Tours com um passeio especial pelo Recife e suas Pontes, roteiro mais tradicional. A celebração, às 16h, terá trilha sonora ao vivo da Orquestra Perfil, sob a regência de Gui Menezes.

LITERATURA

Lançado em julho, Amar é inadiável, livro de crônicas de Socorro Acioli, já vendeu cerca de 38 mil exemplares até meados de outubro e foi o título mais vendido da Flip 2026. A obra reúne textos curtos sobre o cotidiano, recuperando crônicas que a escritora publicou em jornais cearenses.

TEATRO

Newton Moreno se junta a Marcelino Freire, vencedor do Prêmio Jabuti, na criação da peça "Infâmia", cuja estreia nacional acontece dia 10, na Caixa Cultural Recife. A parceria dos dois pernambucanos marca a volta do Coletivo Angu de Teatro aos palcos, depois de dez anos, com nomes como André Brasileiro, Marcondes Lima, Nínive Caldas e Lilli Rocha.

Viviane Rolemberg e Denielly Halinski em evento no RioMar Recife - Heudes Regis/Especial para o RioMar Recife

EMAGRECIMENTO

O médico Rafael Coelho faz um alerta de comportamento para esta época do ano. “Percebo uma mudança muito positiva no comportamento dos pacientes. O ‘projeto verão’ vem dando espaço ao que gosto de chamar de projeto para a vida toda. As pessoas estão compreendendo que cuidar da saúde vai muito além da estética ou de alcançar determinado peso para uma estação do ano”, afirma.

GOVERNO

A interlocutores próximos, o presidente Lula tem revelado que deseja, no seu quarto mandato, um novo governo e não um governo de continuidade. E pretende montar um ministério totalmente novo.

