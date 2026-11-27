Moendo na Praia inaugura neste sábado
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Em evento hoje para convidados, o chef Rapha Vasconcellos vai apresentar em primeira mão a cozinha do Moendo na Praia, sua aposta na Zona Sul, no Parque Dona Lindu. O restaurante abre para o público este sábado, a partir das 11h30. O chef relata à coluna que acredita que o grande destaque do cardápio serão os pratos na cataplana, uma panela tradicional portuguesa originária do Algarve.
RESTAURANTES
Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco, passa a integrar também o Conselho Administrativo da entidade nacional e já traz novidade para o Estado: o Salão Nacional Abrasel será realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em 2027.
BLACK
Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revela que 28% dos consumidores interessados na Black Friday pretendem aproveitar as ofertas para compras sem necessidade específica. Outros 70% estão de olho em produtos que já precisam.
FESTAS
Sábado será um dia movimentado no Recife. Diversos shows e apresentações estão marcadas para acontecer nesta data: a turnê Memórias Póstumas de Jão; show de Sorriso Maroto, apresentações de Pitty e o Festival No Ar Coquetel Molotov são apenas alguns.
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TURISMO
Juliana Britto celebra neste domingo, os 30 anos da Catamaran Tours com um passeio especial pelo Recife e suas Pontes, roteiro mais tradicional. A celebração, às 16h, terá trilha sonora ao vivo da Orquestra Perfil, sob a regência de Gui Menezes.
LITERATURA
Lançado em julho, Amar é inadiável, livro de crônicas de Socorro Acioli, já vendeu cerca de 38 mil exemplares até meados de outubro e foi o título mais vendido da Flip 2026. A obra reúne textos curtos sobre o cotidiano, recuperando crônicas que a escritora publicou em jornais cearenses.
TEATRO
Newton Moreno se junta a Marcelino Freire, vencedor do Prêmio Jabuti, na criação da peça "Infâmia", cuja estreia nacional acontece dia 10, na Caixa Cultural Recife. A parceria dos dois pernambucanos marca a volta do Coletivo Angu de Teatro aos palcos, depois de dez anos, com nomes como André Brasileiro, Marcondes Lima, Nínive Caldas e Lilli Rocha.
EMAGRECIMENTO
O médico Rafael Coelho faz um alerta de comportamento para esta época do ano. “Percebo uma mudança muito positiva no comportamento dos pacientes. O ‘projeto verão’ vem dando espaço ao que gosto de chamar de projeto para a vida toda. As pessoas estão compreendendo que cuidar da saúde vai muito além da estética ou de alcançar determinado peso para uma estação do ano”, afirma.
GOVERNO
A interlocutores próximos, o presidente Lula tem revelado que deseja, no seu quarto mandato, um novo governo e não um governo de continuidade. E pretende montar um ministério totalmente novo.