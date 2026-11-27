Livro celebra o colecionismo e a arte de receber
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Tetê Moura lança, no dia 1º de dezembro, na Galeria Marco Zero, o livro ''O Fascinante Mundo de Tetê Moura – Acervo, mesas e arte de receber'', assinado por Francisco Campelo, em prestigiada noite de autógrafos. A obra reúne o acervo de obras de arte, porcelanas, cristais e pratarias que a anfitriã mantém em suas cinco residências, no Recife, em Toquinho, em São Paulo, em Boa Vista e em Lisboa, mostrando como as peças ganham vida à mesa. Parte das vendas realizadas durante o lançamento será destinada ao IMIP.
SUCESSO
O Chá da Tarde do Famiglia Giuliano, comandado por Tânia Konrad e Ricco de Lira, encerrou sua temporada de 2026. Realizado nas tardes das quartas, o projeto foi um dos grandes sucessos do ano. A continuidade em 2027 foi revelada com exclusividade à coluna, com nova temporada confirmada para começar após o Carnaval.
MAIS UMA
Após a formação em Oxford, Raquel Lyra segue para Londres, onde cumpre agenda na City of London Police, conhecendo ações de combate aos crimes cibernéticos e econômicos e à violência contra mulheres e meninas. O prefeito do Recife, Victor Marques, que também participou da formação em Oxford, igualmente seguirá para a capital inglesa.
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MODA
Mércia Moura e Marisa Rabelo receberam nomes de maior destaque da moda em almoço na Mata Città, na Cidade Matarazzo, megacomplexo de luxo, em São Paulo. O encontro marcou o lançamento da Merci, nova marca que traz proposta contemporânea voltada ao luxo, mas que não perde de vista o bordado artesanal.
CARROS
A 99 promove, na próxima semana, evento na Galeria Janete Costa para apresentar a 99Premier, nova categoria premium de transporte por aplicativo, que oferece carros selecionados. A noite terá Camila Coutinho como anfitriã, além de shows de Priscila Senna e Joyce Alane.
DESTAQUE
Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, recebeu homenagem pelos resultados da instituição no quadriênio 2023-2026. Honraria foi entregue por Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, durante o Fórum de Economia Regional, em Fortaleza.
MORDOMIA
Mesmo nos Estados Unidos, sem comparecer ao Senado, Flávio Bolsonaro mantém 21 assessores no seu gabinete, sendo que quatro deles ganham mais de R$ 17 mil por mês.
MOVIMENTO
Bom dia: “Perdoar é você jogar fora o lixo que o outro deixou em você.” (Padre Fábio de Melo)
O CHEF Yuri Machado é o convidado do Sunset do Peixe Rei neste sábado.
CARUARU recebeu o selo de Indicação Geográfica, reconhecimento que atesta a autenticidade de produtos associados a um território, valorizando a produção do Alto do Moura.
FONTES próximas ao cantor Bad Bunny confirmaram que o cantor não virá ao Brasil para a festa de posse do presidente Lula, após seu nome ser citado por Lauro Jardim entre possíveis atrações.
PELA primeira vez em dois anos e meio, o iFood registrou prejuízo operacional. A concorrência com 99Food e Keeta acirrou a guerra dos cupons no mercado de delivery.
ANIVERSARIANTES
Alexandre Cisneiros, Ana Cecília Santos Leal, Ana Clara Santos Monteiro, André Pessoa de Carvalho, Ângela Motta Pragana, Carlos Moraes, Eduardo Paurá Filho, Fernando de Queiroz Galvão, Leianne Correia, Mônica Peixoto, Rossana Barreira, Sílvio Romero Marques e Wedja Gouveia.