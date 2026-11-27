Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Tetê Moura lança, no dia 1º de dezembro, na Galeria Marco Zero, o livro ''O Fascinante Mundo de Tetê Moura – Acervo, mesas e arte de receber'', assinado por Francisco Campelo, em prestigiada noite de autógrafos. A obra reúne o acervo de obras de arte, porcelanas, cristais e pratarias que a anfitriã mantém em suas cinco residências, no Recife, em Toquinho, em São Paulo, em Boa Vista e em Lisboa, mostrando como as peças ganham vida à mesa. Parte das vendas realizadas durante o lançamento será destinada ao IMIP.

SUCESSO

O Chá da Tarde do Famiglia Giuliano, comandado por Tânia Konrad e Ricco de Lira, encerrou sua temporada de 2026. Realizado nas tardes das quartas, o projeto foi um dos grandes sucessos do ano. A continuidade em 2027 foi revelada com exclusividade à coluna, com nova temporada confirmada para começar após o Carnaval.

Ingrid Zanella ao lado da ministra Vera Lúcia Santana Araújo, que recebeu a Medalha Rui Barbosa, a mais alta honraria concedida pelo Conselho Federal da OAB, durante a 25ª Conferência Nacional da Advocacia, em Salvador - Sandokan Xavier

Ingrid Zanella ao lado da ministra Vera Lúcia Santana Araújo, que recebeu a Medalha Rui Barbosa, a mais alta honraria concedida pelo Conselho Federal da OAB, durante a 25ª Conferência Nacional da Advocacia, em Salvador - Sandokan Xavier

MAIS UMA

Após a formação em Oxford, Raquel Lyra segue para Londres, onde cumpre agenda na City of London Police, conhecendo ações de combate aos crimes cibernéticos e econômicos e à violência contra mulheres e meninas. O prefeito do Recife, Victor Marques, que também participou da formação em Oxford, igualmente seguirá para a capital inglesa.

Camila Gusmão no lançamento de seu livro, na Galeria Marco Zero, ao lado de Nicolle Rocha, responsável pela produção da identidade visual - Brendyson Custódio

MODA

Mércia Moura e Marisa Rabelo receberam nomes de maior destaque da moda em almoço na Mata Città, na Cidade Matarazzo, megacomplexo de luxo, em São Paulo. O encontro marcou o lançamento da Merci, nova marca que traz proposta contemporânea voltada ao luxo, mas que não perde de vista o bordado artesanal.

CARROS

A 99 promove, na próxima semana, evento na Galeria Janete Costa para apresentar a 99Premier, nova categoria premium de transporte por aplicativo, que oferece carros selecionados. A noite terá Camila Coutinho como anfitriã, além de shows de Priscila Senna e Joyce Alane.

DESTAQUE

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, recebeu homenagem pelos resultados da instituição no quadriênio 2023-2026. Honraria foi entregue por Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, durante o Fórum de Economia Regional, em Fortaleza.

MORDOMIA

Mesmo nos Estados Unidos, sem comparecer ao Senado, Flávio Bolsonaro mantém 21 assessores no seu gabinete, sendo que quatro deles ganham mais de R$ 17 mil por mês.

MOVIMENTO

Bom dia: “Perdoar é você jogar fora o lixo que o outro deixou em você.” (Padre Fábio de Melo)

O CHEF Yuri Machado é o convidado do Sunset do Peixe Rei neste sábado.

CARUARU recebeu o selo de Indicação Geográfica, reconhecimento que atesta a autenticidade de produtos associados a um território, valorizando a produção do Alto do Moura.

FONTES próximas ao cantor Bad Bunny confirmaram que o cantor não virá ao Brasil para a festa de posse do presidente Lula, após seu nome ser citado por Lauro Jardim entre possíveis atrações.

PELA primeira vez em dois anos e meio, o iFood registrou prejuízo operacional. A concorrência com 99Food e Keeta acirrou a guerra dos cupons no mercado de delivery.

ANIVERSARIANTES

Alexandre Cisneiros, Ana Cecília Santos Leal, Ana Clara Santos Monteiro, André Pessoa de Carvalho, Ângela Motta Pragana, Carlos Moraes, Eduardo Paurá Filho, Fernando de Queiroz Galvão, Leianne Correia, Mônica Peixoto, Rossana Barreira, Sílvio Romero Marques e Wedja Gouveia.