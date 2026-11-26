Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Nosso trade turístico e de eventos tem encontro marcado no dia 3 de dezembro, no seminário Recife MICE – Desafios e Oportunidades para o Turismo de Negócios e Eventos, promovido pelo Sebrae. A programação terá como destaque a palestra de Vaniza Schuler, especialista em Turismo de Negócios e Eventos, com 40 anos de experiência no setor. Ela foi gerente de Turismo MICE da Embratur e representante da International Congress and Convention Association no Brasil.

Fábio Menezes, Carolina Holanda e Francisco Cunha, que comandaram a noite de debate da Agenda TGI 2027 - Jailton Jr/JC IMAGEM

AGENDA

A tradicional Agenda TGI reuniu convidados para mais uma edição marcada por reflexões sobre os cenários mundial, nacional e pernambucano. A noite começou com apresentação de dança do Aria Social, sob mediação de Carolina Holanda, e teve Francisco Cunha antecipando o próximo livro “A pressa é inimiga da sucessão”, que está em produção. Fábio Menezes destacou a fidelidade do público, que acompanha o encontro há anos, e trouxe temas como o Super El Niño, a disputa entre Estados Unidos e China, o avanço da nanotecnologia, o poder dos dados e os desafios da democracia.

EXPECTATIVAS

Francisco Cunha trouxe os recortes brasileiro, o cenário político e os embates no Congresso e no Senado. Em Pernambuco, foi destaque a expectativa pela Transnordestina, reforçada por Francisco como cada vez mais necessária para o desenvolvimento regional. Também foram apresentados os resultados da pesquisa “Recife Cidade Parque”.

HOMENAGEM

O encontro terminou com uma homenagem emocionada a Carmen Cardoso, sócia-fundadora da TGI que faleceu este ano, com a exibição de imagens seguidas de apresentação da música Frevo da Saudade, de Nelson Ferreira.

João Lyra e Leila Queiroz prestigiaram o evento da Agenda TGI - Jailton Jr/JC IMAGEM

NOVO

Recife ganhou novo endereço gastronômico com o inaugurado o restaurante Lara, que traz cozinha contemporânea, e varanda de frente para o mar, com funcionamento do café da manhã ao jantar.

PROGRAMAÇÃO

O presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, Carlos Neves, prestigiou, em Belém, o lançamento do livro Além do Controle, de autoria do presidente do TCE de Rondônia, Wilber Coimbra. Lançamento integrou a programação do X Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que reúne representantes das cortes de todo o país.

Mônica e Marcos Pontes com José Roberto Cavalcanti, no evento no Teatro RioMar Recife - Jailton Jr/JC IMAGEM

ANIVERSÁRIO

O Cecília Cucina, comandado por Julião Konrad, promove hoje um jantar exclusivo para convidados em comemoração ao seu primeiro aniversário. A ocasião será marcada por um cardápio especial, que passa a integrar as opções da casa a partir de amanhã.

VOZINHA

Não é fácil ver as atuações do goleiro Vozinha no Colo-Colo. O maior campeão do Chile está fora da Libertadores e da Sul-Americana. Os jogos do Campeonato Chileno não são mostrados pela TV; privilégio será apenas de quem visitar Santiago para ver os jogos ao vivo.

