Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Tradição no calendário cultural da cidade, a exposição de fim de ano do Espaço Brennand, no Shopping da Decoração, será aberta hoje, sob o comando de Maria Helene e Neném Brennand. A edição deste ano é especialmente dedicada à obra de Francisco Brennand e encerra em grande estilo as celebrações do pré-centenário do artista, que completaria 100 anos em 2027. No próximo ano, as homenagens estarão voltadas para o centenário propriamente dito. Com o tema “Uma Janela, Múltiplos Olhares”, a mostra reúne obras de Francisco Brennand, Siron Franco, Lula Cardoso Ayres, João Câmara, Roberto Ploeg, José Cláudio e Reynaldo Fonseca.

O presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, ao lado da esposa Anselma de Oliveira Bandeira de Mello, e da filha, Maria Teresa, durante a cerimônia em que tomou posse como prefeito interino do Recife - Leandro Lima

MISS

A paranaense Marcella Kozinski, representante do Brasil no Miss Universo 2026, chegou ao Top 30, mas não avançou à etapa seguinte, que reuniu as 12 finalistas. A disputa aconteceu em Porto Rico, com 116 candidatas.

NO SKATE

A skatista Rayssa Leal voltou a brilhar nas pistas internacionais. A brasileira conquistou o título da etapa da Copa do Mundo de Skate Street, disputada no Japão, em disputa de projeção mundial.

METRÔ

Nunca mais se ouviu falar do projeto de estatização do Metrô do Recife, que continua sua odisseia de ter problemas para os usuários praticamente todos os dias.

ALMOÇO

José Paulo Cavalcanti, a neta Luiza e Alceu Valença, no Solar dos Presuntos, em Lisboa - Arquivo pessoal

O Grupo de Executivos do Recife reúne convidados hoje, às 12h, no Spettus Premium, para homenagear dois jornalistas de renome: Jô Mazzarolo e Francisco José, com o título Ícones de Pernambuco. A saudação ficará a cargo de Santanna, o Cantador.

Priscila Krause, ao lado do marido, Jorge Branco, e Jorge Gerdau, ex-presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, durante evento de 25 anos da instituição, em São Paulo - Marina Carvalho

MÚSICA

O cantor pernambucano Martins estará hoje no Teatro do Parque para acompanhar o lançamento de "Interessante e Obsceno", filme dirigido por Gus Arruda Lins, inspirado em seu disco. Após a exibição, fará pocket show.

ALERTA

Pernambuco registrou 400 incêndios em áreas de vegetação nos primeiros 13 dias de novembro, segundo levantamento do Corpo de Bombeiros Militar. O período mais crítico coincide com a estiagem, as altas temperaturas e a baixa umidade do ar.

BLACK

Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revela que 28% dos consumidores interessados na Black Friday pretendem aproveitar as ofertas para compras sem necessidade específica. Outros 70% estão de olho em produtos de que já precisam.

MORDOMIA

Mesmo nos Estados Unidos, sem comparecer ao Senado, Flávio Bolsonaro mantém 21 assessores no seu gabinete, sendo que quatro deles ganham mais de R$ 17 mil por mês.

MOVIMENTO

Bom dia: “Deus quer, o homem sonha e a obra nasce.” (Fernando Pessoa)

A COLEÇÃO Casa em Festa, focada no Natal, da D’unir, Liló e Lírica, vai ser lançada hoje, em evento na CasaCor.

SERÁ no dia 04 de dezembro, no Salão Cícero Dias, do Mar Hotel Conventions, a cerimônia da primeira edição do Prêmio Líderes Regionais de Pernambuco.

MUITO lamentado, ontem, por figuras institucionais e políticas, o falecimento de Dona Enedina, mãe do senador Humberto Costa.

A DECORAÇÃO de Natal já ilumina a Av. Agamenon Magalhães.

ANIVERSARIANTES

Álvaro Maia, André Maia, Fábio Lourenço de Lima, João Campos, Marta Carvalho, Og Marques Fernandes, Renata Reynaldo, Rodolfo Aguiar, Rodrigo Latache, Socorro Maciel e Wânia Araújo.