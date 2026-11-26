Espaço Brennand abre exposição de fim de ano
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Tradição no calendário cultural da cidade, a exposição de fim de ano do Espaço Brennand, no Shopping da Decoração, será aberta hoje, sob o comando de Maria Helene e Neném Brennand. A edição deste ano é especialmente dedicada à obra de Francisco Brennand e encerra em grande estilo as celebrações do pré-centenário do artista, que completaria 100 anos em 2027. No próximo ano, as homenagens estarão voltadas para o centenário propriamente dito. Com o tema “Uma Janela, Múltiplos Olhares”, a mostra reúne obras de Francisco Brennand, Siron Franco, Lula Cardoso Ayres, João Câmara, Roberto Ploeg, José Cláudio e Reynaldo Fonseca.
MISS
A paranaense Marcella Kozinski, representante do Brasil no Miss Universo 2026, chegou ao Top 30, mas não avançou à etapa seguinte, que reuniu as 12 finalistas. A disputa aconteceu em Porto Rico, com 116 candidatas.
NO SKATE
A skatista Rayssa Leal voltou a brilhar nas pistas internacionais. A brasileira conquistou o título da etapa da Copa do Mundo de Skate Street, disputada no Japão, em disputa de projeção mundial.
METRÔ
Nunca mais se ouviu falar do projeto de estatização do Metrô do Recife, que continua sua odisseia de ter problemas para os usuários praticamente todos os dias.
ALMOÇO
O Grupo de Executivos do Recife reúne convidados hoje, às 12h, no Spettus Premium, para homenagear dois jornalistas de renome: Jô Mazzarolo e Francisco José, com o título Ícones de Pernambuco. A saudação ficará a cargo de Santanna, o Cantador.
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MÚSICA
O cantor pernambucano Martins estará hoje no Teatro do Parque para acompanhar o lançamento de "Interessante e Obsceno", filme dirigido por Gus Arruda Lins, inspirado em seu disco. Após a exibição, fará pocket show.
ALERTA
Pernambuco registrou 400 incêndios em áreas de vegetação nos primeiros 13 dias de novembro, segundo levantamento do Corpo de Bombeiros Militar. O período mais crítico coincide com a estiagem, as altas temperaturas e a baixa umidade do ar.
BLACK
Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revela que 28% dos consumidores interessados na Black Friday pretendem aproveitar as ofertas para compras sem necessidade específica. Outros 70% estão de olho em produtos de que já precisam.
MORDOMIA
Mesmo nos Estados Unidos, sem comparecer ao Senado, Flávio Bolsonaro mantém 21 assessores no seu gabinete, sendo que quatro deles ganham mais de R$ 17 mil por mês.
MOVIMENTO
Bom dia: “Deus quer, o homem sonha e a obra nasce.” (Fernando Pessoa)
A COLEÇÃO Casa em Festa, focada no Natal, da D’unir, Liló e Lírica, vai ser lançada hoje, em evento na CasaCor.
SERÁ no dia 04 de dezembro, no Salão Cícero Dias, do Mar Hotel Conventions, a cerimônia da primeira edição do Prêmio Líderes Regionais de Pernambuco.
MUITO lamentado, ontem, por figuras institucionais e políticas, o falecimento de Dona Enedina, mãe do senador Humberto Costa.
A DECORAÇÃO de Natal já ilumina a Av. Agamenon Magalhães.
ANIVERSARIANTES
Álvaro Maia, André Maia, Fábio Lourenço de Lima, João Campos, Marta Carvalho, Og Marques Fernandes, Renata Reynaldo, Rodolfo Aguiar, Rodrigo Latache, Socorro Maciel e Wânia Araújo.