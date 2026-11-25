João Alberto | Notícia Agenda TGI traz retrospectiva do ano e expectativas para 2027 No lançamento da Agenda 2027, a TGI trouxe um panorama político, econômico, geográfico e social em panoramas de Mundo, Brasil, Pernambuco e Recife Por Julliana Brito Publicado em 25/11/2026 às 11:25 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado. Entrevista Abordagem sobre determinado assunto, em que o tem Especiais Anuncie aqui Siga JC Facebook Instagram x Linkedin youtube tiktok fechar João Alberto | Notícia Agenda TGI traz retrospectiva do ano e expectativas para 2027 No lançamento da Agenda 2027, a TGI trouxe um panorama político, econômico, geográfico e social em panoramas de Mundo, Brasil, Pernambuco e Recife Por Julliana Brito Publicado em 25/11/2026 às 11:25 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado. Entrevista Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. Agenda TGI 2027 - Jailton Jr/JC IMAGEM Clique aqui e escute a matéria Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. Agenda TGI 2027 - Jailton Jr/JC IMAGEM Clique aqui e escute a matéria Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa Seguir no Google Em evento realizado na noite desta terça-feira (24), no Teatro RioMar Recife, a Agenda TGI trouxe mais uma edição dedicada à análise dos cenários mundial, nacional e pernambucano deste ano e previsões para 2027. Como já tornou-se tradição, a programação começou com apresentação de dança do Aria Social, com direção de Cecília Brennand. Dando início aos debates, Francisco Cunha antecipou o próximo livro que está sendo produzido "A pressa é inimiga da sucessão", tema este que permeia a agenda deste ano. Já Fábio Menezes destacou os temas mundiais, como as mudanças climáticas e o Super El Niño, a disputa entre Estados Unidos e China, o avanço da nanotecnologia, o poder dos dados e os desafios da democracia. Um dos dados mostrados é que a China, em cerca de 10 anos, passou de 1 para nove universidades entre as 10 melhores do mundo em pesquisa. Além disso, segundo os dados mostrados na Agenda, a China está investindo na era da "Indústria 5.0", com US$ 12 trilhões de investimentos projetados até 2035. Além disso, a guerra de dados também foi uma das pautas. Fábio trouxe dados sobre o monopólio de empresas e países que produzem tecnologias específicas para o arquivamento e proteção de dados e memórias. Na Holanda, a empresa ASML fabrica 100% das máquinas de litografia ultravioleta extrema de todo o mundo, sistema único que produz chips de tecnologia. Já Taiwan fornece 37% da capacidade computacional do mundo por ano. Por fim, na Coréia do Sul, duas empresas produzem 44% dos chips de memória do mundo. No panorama brasileiro, entraram em pauta a divisão política, as eleições de primeiro e segundo turno, além das previsões de grandes embates no Congresso Nacional e no Senado. Em Pernambuco, a Transnordestina ganhou destaque sobretudo na importância para o desenvolvimento regional. Francisco Cunha inclusive reforça a sugestão da criação de um secretariado apenas para tirar a Transnordestina do papel. "Uma equipe para respirar a transnordestina 24 horas, os sete dias da semana". O encontro também apresentou os resultados da pesquisa Recife Cidade Parque. Presenças Marcaram presença no evento João Lyra, pai da governadora de Pernambuco; Ana Paula Vilaça, chefe do Recentro, representando a Prefeitura do Recife; Fred Leal, Gilberto Freyre Neto, Antônio Campos, André Campos, Camila Bandeira, entre outros nomes do setor empresarial. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Leia também Seguir no Google Em evento realizado na noite desta terça-feira (24), no Teatro RioMar Recife, a Agenda TGI trouxe mais uma edição dedicada à análise dos cenários mundial, nacional e pernambucano deste ano e previsões para 2027. Como já tornou-se tradição, a programação começou com apresentação de dança do Aria Social, com direção de Cecília Brennand. Dando início aos debates, Francisco Cunha antecipou o próximo livro que está sendo produzido "A pressa é inimiga da sucessão", tema este que permeia a agenda deste ano. Já Fábio Menezes destacou os temas mundiais, como as mudanças climáticas e o Super El Niño, a disputa entre Estados Unidos e China, o avanço da nanotecnologia, o poder dos dados e os desafios da democracia. Um dos dados mostrados é que a China, em cerca de 10 anos, passou de 1 para nove universidades entre as 10 melhores do mundo em pesquisa. Além disso, segundo os dados mostrados na Agenda, a China está investindo na era da "Indústria 5.0", com US$ 12 trilhões de investimentos projetados até 2035. Além disso, a guerra de dados também foi uma das pautas. Fábio trouxe dados sobre o monopólio de empresas e países que produzem tecnologias específicas para o arquivamento e proteção de dados e memórias. Na Holanda, a empresa ASML fabrica 100% das máquinas de litografia ultravioleta extrema de todo o mundo, sistema único que produz chips de tecnologia. Já Taiwan fornece 37% da capacidade computacional do mundo por ano. Por fim, na Coréia do Sul, duas empresas produzem 44% dos chips de memória do mundo. No panorama brasileiro, entraram em pauta a divisão política, as eleições de primeiro e segundo turno, além das previsões de grandes embates no Congresso Nacional e no Senado. Em Pernambuco, a Transnordestina ganhou destaque sobretudo na importância para o desenvolvimento regional. Francisco Cunha inclusive reforça a sugestão da criação de um secretariado apenas para tirar a Transnordestina do papel. "Uma equipe para respirar a transnordestina 24 horas, os sete dias da semana". O encontro também apresentou os resultados da pesquisa Recife Cidade Parque. Presenças Marcaram presença no evento João Lyra, pai da governadora de Pernambuco; Ana Paula Vilaça, chefe do Recentro, representando a Prefeitura do Recife; Fred Leal, Gilberto Freyre Neto, Antônio Campos, André Campos, Camila Bandeira, entre outros nomes do setor empresarial. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Leia também COPA DO MUNDO SUB-17 Copa do Mundo Sub-17: veja classificação dos grupos, jogos de hoje e situação do Brasil COPA DO MUNDO SUB-17 Jogos de hoje da Copa do Mundo Sub-17 (24/11): veja horários e resultados Compartilhe Tags agenda mundo Julliana Brito jlbrito@jc.com.br Assistente da coluna social de João Alberto e repórter do JC X Ajude-nos a melhorar o Portal JC! Você teve dificuldade para ler essa matéria? 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