No lançamento da Agenda 2027, a TGI trouxe um panorama político, econômico, geográfico e social em panoramas de Mundo, Brasil, Pernambuco e Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

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Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No lançamento da Agenda 2027, a TGI trouxe um panorama político, econômico, geográfico e social em panoramas de Mundo, Brasil, Pernambuco e Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tem Especiais

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Em evento realizado na noite desta terça-feira (24), no Teatro RioMar Recife, a Agenda TGI trouxe mais uma edição dedicada à análise dos cenários mundial, nacional e pernambucano deste ano e previsões para 2027.

Como já tornou-se tradição, a programação começou com apresentação de dança do Aria Social, com direção de Cecília Brennand.

Dando início aos debates, Francisco Cunha antecipou o próximo livro que está sendo produzido "A pressa é inimiga da sucessão", tema este que permeia a agenda deste ano.

Já Fábio Menezes destacou os temas mundiais, como as mudanças climáticas e o Super El Niño, a disputa entre Estados Unidos e China, o avanço da nanotecnologia, o poder dos dados e os desafios da democracia.

Um dos dados mostrados é que a China, em cerca de 10 anos, passou de 1 para nove universidades entre as 10 melhores do mundo em pesquisa. Além disso, segundo os dados mostrados na Agenda, a China está investindo na era da "Indústria 5.0", com US$ 12 trilhões de investimentos projetados até 2035.

Além disso, a guerra de dados também foi uma das pautas. Fábio trouxe dados sobre o monopólio de empresas e países que produzem tecnologias específicas para o arquivamento e proteção de dados e memórias.

Na Holanda, a empresa ASML fabrica 100% das máquinas de litografia ultravioleta extrema de todo o mundo, sistema único que produz chips de tecnologia. Já Taiwan fornece 37% da capacidade computacional do mundo por ano. Por fim, na Coréia do Sul, duas empresas produzem 44% dos chips de memória do mundo.

No panorama brasileiro, entraram em pauta a divisão política, as eleições de primeiro e segundo turno, além das previsões de grandes embates no Congresso Nacional e no Senado.

Em Pernambuco, a Transnordestina ganhou destaque sobretudo na importância para o desenvolvimento regional. Francisco Cunha inclusive reforça a sugestão da criação de um secretariado apenas para tirar a Transnordestina do papel. "Uma equipe para respirar a transnordestina 24 horas, os sete dias da semana". O encontro também apresentou os resultados da pesquisa Recife Cidade Parque.

Presenças

Marcaram presença no evento João Lyra, pai da governadora de Pernambuco; Ana Paula Vilaça, chefe do Recentro, representando a Prefeitura do Recife; Fred Leal, Gilberto Freyre Neto, Antônio Campos, André Campos, Camila Bandeira, entre outros nomes do setor empresarial.