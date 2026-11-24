Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um dos eventos mais aguardados pelo nosso mundo empresarial, a 8ª versão da Agenda TGI será lançada em Painel, esta noite, no Teatro do RioMar. Francisco Cunha e Fábio Menezes apresentarão as perspectivas para 2027, abordando os cenários políticos, os avanços da inteligência artificial e as transformações profundas no mundo. A recepção será às 18h e as palestras a partir das 19h.

O padre Davi Melo e o bispo de Caruaru, Dom José Ruy Gonçalves Lopes, em evento no Recife - Sheila Wanderley

MISTÉRIO

Nas redes sociais, o mestre Álvaro Dantas faz pesquisa para saber onde será instalada a terceira unidade do Ícone, que vai se juntar às unidades que funcionam no Recife e São Paulo.

MÚSICA

O quinteto “Cordel do Fogo Encantado”, originário de Arcoverde, fez show na Casa Natura, em São Paulo, assinalando os 25 anos do lançamento do seu primeiro disco.

AUDITORIA

O Tribunal de Justiça de Pernambuco, através da Escola Judicial e da Secretaria de Auditoria Interna, realiza, hoje, no auditório daquela escola, o 1º Seminário de Auditoria Interna do TJPE.

Josy Rabello, nos 15 anos da filha Valentina - Sheila Wanderley

PALAVRA DO ANO

O dicionário Cambridge escolheu “Human” (humano em inglês) como a palavra do ano de 2026.

LANÇAMENTO

Cláudio Alcoforado lança hoje, às 17h, no Nerd, no Recife Antigo, o livro “Networking King”. Obra destaca a importância dos relacionamentos na construção de carreiras e oportunidades.

NIVER

Marisa Rabelo celebrou a nova idade em Fernando de Noronha, ao lado do marido, Paulo, dos pais e dos filhos. Foi recebida pessoalmente por Zé Maria Sultanum, que preparou uma recepção especial na pousada para os amigos.

Roxany Rabello, na comemoração do seu aniversário - Gleyson Ramos/Divulgação

NO TOPO

Alisson Becker, goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, foi eleito o melhor da história da Premier League pelo jornal britânico The Telegraph. O jornalista Dominic King colocou o brasileiro acima de nomes consagrados como Peter Schmeichel, Petr Cech e David Seaman.

AS OBRAS

As esculturas de Edgar Degas em cartaz na exposição Degas/Borges, no Instituto Ricardo Brennand, pertencem ao acervo do MASP e foram adquiridas nos anos 1950 por Pietro Maria Bardi, fundador do museu. O conjunto completo não era exibido ao público havia 14 anos.

EDUCAÇÃO E GESTÃO

A primeira agenda da governadora Raquel Lyra na Suíça foi no Encontro de Altas Autoridades, promovido pela Fundação Lemann, na Universidade de Zurique, com debates sobre educação. Enquanto isso, a governadora em exercício, Priscila Krause, participa da celebração dos 25 anos do Movimento Brasil Competitivo, em São Paulo.