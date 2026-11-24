Evento no Teatro do RioMar para lançar a 8ª Agenda TGI
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Um dos eventos mais aguardados pelo nosso mundo empresarial, a 8ª versão da Agenda TGI será lançada em Painel, esta noite, no Teatro do RioMar. Francisco Cunha e Fábio Menezes apresentarão as perspectivas para 2027, abordando os cenários políticos, os avanços da inteligência artificial e as transformações profundas no mundo. A recepção será às 18h e as palestras a partir das 19h.
MISTÉRIO
Nas redes sociais, o mestre Álvaro Dantas faz pesquisa para saber onde será instalada a terceira unidade do Ícone, que vai se juntar às unidades que funcionam no Recife e São Paulo.
MÚSICA
O quinteto “Cordel do Fogo Encantado”, originário de Arcoverde, fez show na Casa Natura, em São Paulo, assinalando os 25 anos do lançamento do seu primeiro disco.
AUDITORIA
O Tribunal de Justiça de Pernambuco, através da Escola Judicial e da Secretaria de Auditoria Interna, realiza, hoje, no auditório daquela escola, o 1º Seminário de Auditoria Interna do TJPE.
PALAVRA DO ANO
O dicionário Cambridge escolheu “Human” (humano em inglês) como a palavra do ano de 2026.
LANÇAMENTO
Cláudio Alcoforado lança hoje, às 17h, no Nerd, no Recife Antigo, o livro “Networking King”. Obra destaca a importância dos relacionamentos na construção de carreiras e oportunidades.
NIVER
Marisa Rabelo celebrou a nova idade em Fernando de Noronha, ao lado do marido, Paulo, dos pais e dos filhos. Foi recebida pessoalmente por Zé Maria Sultanum, que preparou uma recepção especial na pousada para os amigos.
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NO TOPO
Alisson Becker, goleiro da Seleção Brasileira e do Liverpool, foi eleito o melhor da história da Premier League pelo jornal britânico The Telegraph. O jornalista Dominic King colocou o brasileiro acima de nomes consagrados como Peter Schmeichel, Petr Cech e David Seaman.
AS OBRAS
As esculturas de Edgar Degas em cartaz na exposição Degas/Borges, no Instituto Ricardo Brennand, pertencem ao acervo do MASP e foram adquiridas nos anos 1950 por Pietro Maria Bardi, fundador do museu. O conjunto completo não era exibido ao público havia 14 anos.
EDUCAÇÃO E GESTÃO
A primeira agenda da governadora Raquel Lyra na Suíça foi no Encontro de Altas Autoridades, promovido pela Fundação Lemann, na Universidade de Zurique, com debates sobre educação. Enquanto isso, a governadora em exercício, Priscila Krause, participa da celebração dos 25 anos do Movimento Brasil Competitivo, em São Paulo.