Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O Recife, com 493 unidades, é a nona Tetê Moura, que celebrou a nova idade com festa em Toquinho, na companhia de Tânia Fontaine - Arquivo pessoal cidade do Brasil com mais eletropostos nas ruas, estações onde veículos elétricos e híbridos podem ser recarregados com eletricidade. As três que lideram o ranking são São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros alerta para a necessidade de autorização técnica para a instalação desses equipamentos de carregamento de carros elétricos, para evitar incêndios.

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, em encontro com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, em seu gabinete em Brasília - Reprodução Instagram

PREMIAÇÃO

O chargista Thiago Lucas, do Sistema Jornal do Commercio, conquistou um dos mais prestigiados prêmios do jornalismo brasileiro, o Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, na categoria Arte, com o trabalho “O Inimigo Mora em Casa”, publicado no JC.

EVENTO

Durante evento hoje na Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco, teremos a cerimônia de entrega da Medalha “Amigo da Marinha”. Vai ter a presença do comandante André Luiz dos Santos Costa, capitão dos Portos de Pernambuco, e do comandante Gustavo Marne Gonçalves, comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros.

MOSTRA

Maria Helena e Neném Brennand comandam no dia 28 a tradicional exposição de final de ano do Espaço Brennand, no Shopping da Decoração. Neste ano, terá como tema ''Uma Janela, Múltiplos Olhares.”



MODA

A Farm Rio, Adidas e o Real Madrid criaram uma releitura da camisa do clube espanhol, com estampas inspiradas na natureza e no artesanato brasileiro. Vinicius Júnior participa da campanha de lançamento.

PALCO

A atriz pernambucana Arlete Sales, aos 88 anos, está mostrando o primeiro monólogo da sua carreira. Protagoniza “Mande Notícias do Mundo de Lá”, no Teatro Fernando Torres, em São Paulo. Deve vir mostrar o espetáculo no Recife até o final do ano.

RETORNO

Débora Falabella celebrou a volta de “Avenida Brasil 2” à programação da TV Globo e o reencontro com Adriana Esteves, 56. As duas dividiram cenas na primeira versão da novela, exibida em 2012.

DESTAQUE

A Casa Travessia, assinada pela arquiteta Ana Cristina Cunha, estará na capa da revista da Casa Cor.

TRUFAS

Chamou atenção o alto valor de uma trufa branca, com pouco mais de um quilo, leiloada por R$ 613 mil no 27º Leilão Mundial da Trufa Branca de Alba, na Itália. A iguaria foi arrematada por um comprador de Hong Kong.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Devíamos mais frequentemente lembrar-nos de Deus do que respirar.” (São Gregório)

A EXPOSIÇÃO de Artes do Imip, no Museu do Estado, vai até o dia 29.

O SANTA Cruz vai utilizar o centro de treinamentos do Retrô.

JÁ COMEÇARAM as obras de instalação da estrutura para o réveillon do Polo Pina.

DOIS mil animais participam da Exposição de Animais do Cordeiro, que vai até o próximo domingo.

NÃO há o menor sinal de uma possível queda nos juros cobrados no Brasil, os mais altos do mundo.

ANIVERSARIANTES

Adrianna Melo Cintra, Bruno Schwambach, César Mello, Érica Lopes, Fátima Siqueira Santos, Iorinha Aguiar, Karina Hoover, Maria de Fátima Studart, Paulo Wanderley, Renata Beltrão, Raul Cunha Neto e Sérgio Beltrão.