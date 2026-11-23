Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A mostra constrói um museu fictício no prédio do MASP com diversas imagens, vídeos, objetos, livros e curadoria que mostra a cultura porto-riquenha

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Em cartaz no MASP, em São Paulo, a exposição Pablo Delano: Museu da Antiga Colônia reúne fotografias, objetos, jornais, revistas e filmes para revisitar mais de 500 anos de história colonial de Porto Rico. Esta é a primeira vez que o artista traz uma mostra individual ao Brasil.

A instalação aborda as influências espanhola e norte-americana sobre a ilha, com reflexões sobre exploração, racismo e relações de poder e a dominação colonial.

Entre os destaques da exposição estão livros, bonecos, louças, peças publicitárias, itens de cozinha e de escritório, cartas e uniformes que revelam como Porto Rico foi apresentado ao mundo como um “paraíso tropical”, enquanto enfrentava repressão política e pobreza.

Registros da exposição 'Pablo Delano: O museu da antiga colônia' - Julliana Brito/JC

"Uma infinidade de itens que dialogam, com humor e ironia, denúncia e crueza, com a condição de Porto Rico", diz o texto inicial na entrada da exposição.

A mostra também reúne fotografias e relatos do início da ocupação norte-americana, após a Guerra Hispano-Americana, além de referências ao passado indígena, em uma abordagem que estabelece diálogos com a história colonial brasileira.

Registros da exposição 'Pablo Delano: O museu da antiga colônia' - Julliana Brito/JC

O olhar crítico do artista traz abordagens como imigração, geopolítica, exploração imobiliária, turismo, repressão militar e social e traz até uma curiosidade: detalhes e textos sobre a "escola para empregadas domésticas", na cidade de Caguas, em Porto Rico, criada em 1948 para atender os "lares estadunidenses".

Com curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, a mostra segue aberta à visitação até 31 de janeiro de 2027 e vale a visita.