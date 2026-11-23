A assinatura portuguesa e pernambucana do chef Filipe Ferreira
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Natural de Viana do Castelo, em Portugal, o chef Filipe Ferreira encontrou no Recife o lugar para construir a sua história na gastronomia. Depois de passar por cozinhas tradicionais da cidade, como as dos restaurantes Leite e Porto Ferreiro, decidiu investir seu nome na culinária portuguesa. Agora, apresenta uma nova fase dessa trajetória com o Filipinho, no bairro do Pina, uma casa de proposta mais intimista que mantém sua aposta nos sabores lusitanos. Filipe também está à frente do Aveiro, em São Paulo.
Como começou sua relação com a cozinha?
Sou de um país onde a mesa tem um significado muito especial, onde a comida representa família, cultura e identidade.
O que Portugal representa pra você?
Faz parte de quem sou e continua muito presente na minha maneira de cozinhar. Ao longo da minha trajetória, a cozinha tornou-se muito mais do que uma profissão: passou a ser uma forma de expressar as minhas raízes, preservar tradições e proporcionar experiências através dos sabores.
Qual é a sua comida afetiva?
Os sabores tradicionais portugueses têm um significado especial para mim. São sabores que nos ligam à nossa terra, à família e à nossa história, mesmo quando estamos longe de Portugal.
O que um português nunca deveria deixar de provar em Pernambuco e vice-versa?
Em Pernambuco, recomendo a carne de sol, os pratos tradicionais da região e, naturalmente, a riqueza dos peixes e frutos do mar. A gastronomia pernambucana tem muita personalidade e sabores únicos. Em Portugal, um pernambucano precisa experimentar um bom bacalhau, um polvo bem preparado e provar a nossa doçaria conventual. Portugal é um país pequeno em território, mas enorme em diversidade gastronômica.
Como veio para o Brasil?
Vim para o Brasil em 2003 e fui construindo aqui uma parte muito importante da minha vida. Recife tornou-se uma cidade especial, tanto profissionalmente como pessoalmente. Ao longo dos anos, fui criando uma ligação profunda com a cidade, com a gastronomia pernambucana e com as pessoas. Portugal continua a ser a minha raiz, mas Pernambuco tornou-se também parte fundamental da minha história.
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Seu trabalho no Restaurante Leite?
O Restaurante Leite é uma casa histórica, com enorme importância para a gastronomia pernambucana. Trabalhar num restaurante com essa tradição foi uma experiência muito significativa na minha carreira. Foi uma oportunidade de compreender a responsabilidade de preservar a identidade de uma casa reconhecida, respeitar o seu legado e manter o compromisso com a qualidade que uma história tão longa exige.
Qual foi o principal aprendizado que levou dessa experiência?
Compreender que tradição e evolução precisam caminhar juntas. É fundamental respeitar a história de uma casa e preservar a sua identidade, mas também é necessário acompanhar o tempo e as expectativas dos clientes. Uma casa tradicional não vive apenas do seu passado. Precisa continuar a conquistar as pessoas todos os dias, mantendo a qualidade e a autenticidade que a tornaram especial.
E o Porto Ferreiro?
Também fez parte do meu percurso profissional e contribuiu para a experiência que fui adquirindo ao longo dos anos. Cada etapa da carreira ensina alguma coisa, seja na cozinha, na gestão, na liderança das equipes ou na relação com o cliente. Todas essas experiências foram importantes para construir a minha visão e me preparar.
Qual foi o momento em que percebeu que estava pronto para dar esse passo e assumir o desafio de ter sua própria casa?
Acredito que essa decisão resulta de um conjunto de experiências, aprendizados e muita vontade de construir algo próprio. Chega um momento em que sentimos que temos conhecimento, experiência e uma identidade que queremos colocar em prática. Ter um restaurante é muito mais do que cozinhar. É assumir a responsabilidade por uma equipe, pela gestão, pela qualidade e pela experiência de cada cliente.
Como foi a mudança para o complexo do Bugan Hotel?
O Restaurante Filipe está localizado no complexo do Bugan Hotel, no Recife. Essa localização faz parte da evolução da casa e da sua trajetória. Mantemos uma proposta de identidade portuguesa, com destaque para o bacalhau, o polvo, os peixes, os frutos do mar e também as carnes. O nosso compromisso é preservar a qualidade da cozinha.
Existe algum ingrediente ou prato da culinária pernambucana que tenha conquistado você desde que chegou à cidade?
A carne de sol conquistou-me bastante. Também valorizo muito a qualidade dos peixes e dos frutos do mar da região.
Como definiu o seu cardápio próprio?
O cardápio do Restaurante Filipe tem uma base portuguesa muito clara, com destaque para o bacalhau, o polvo, os peixes, os frutos do mar e as carnes. A influência pernambucana acontece naturalmente, porque vivemos aqui e trabalhamos com produtos da região. Acredito numa ligação equilibrada entre duas cozinhas ricas, que têm muito em comum e muito a oferecer.
Como surgiu a ideia de abrir o Filipinho?
O Filipinho nasceu da vontade de desenvolver um novo projeto gastronômico, com identidade própria e uma proposta diferente. O nome tem uma ligação pessoal comigo e a escolha da Zona Sul do Recife faz parte da estratégia do projeto e da vontade de levar a nossa proposta a um público dessa região.
O que o público pode esperar do Filipinho?
Quero que seja um restaurante com identidade própria, capaz de conquistar os clientes pela qualidade e pela experiência que proporciona. O Filipinho nasce com a ambição de construir a sua própria história, com inspiração portuguesa e uma abordagem pensada para o conceito da casa. Não quero simplesmente reproduzir o Restaurante Filipe noutro endereço. Quero que o Filipinho tenha a sua própria identidade e conquiste o seu espaço na gastronomia do Recife.
Há algum prato que lhe represente?
O bacalhau representa muito da minha identidade como chef português. Trabalhar o bacalhau é também uma forma de manter vivas as minhas raízes e partilhar um pouco de Portugal com o público pernambucano.
Qual prato é o sucesso do seu restaurante?
O bacalhau é uma das grandes referências do Restaurante Filipe e tem um lugar muito especial na nossa proposta. Também temos uma ligação forte com os pratos de polvo, os peixes e os frutos do mar.
Como definiria a sua cozinha em três palavras?
Tradição, identidade e sabor.
O que considera essencial para construir autoridade e ser referência na gastronomia?
Consistência, conhecimento e trabalho. A autoridade constrói-se ao longo dos anos, com dedicação, respeito pelos produtos, capacidade de liderança e compromisso com a qualidade. É preciso estudar, aprender continuamente, ouvir as pessoas e manter os padrões mesmo nos momentos mais difíceis.
Você casou-se com uma pernambucana?
A minha ligação a Pernambuco não se resume à profissão. A vida também me trouxe uma família e uma história pessoal muito importantes nesta terra. Construir a minha vida ao lado de uma pernambucana tornou essa ligação ainda mais forte. Portugal continua a ser a minha origem, mas Pernambuco tornou-se parte fundamental da minha vida e da minha identidade.
Que sonho profissional ainda deseja realizar?
Quero continuar a crescer, consolidar os projetos que construí e desenvolver novas ideias sem perder a essência daquilo em que acredito. O Filipinho representa mais uma etapa desse caminho. Mais do que abrir restaurantes, quero criar projetos que tenham continuidade, sejam reconhecidos pela qualidade e façam parte da vida das pessoas.
RAIO-X
- Time: Benfica, Portugal.
- Restaurante: Filipe.
- Comida: Empanadinhos de porco com arroz de feijão.
- Filme: Filadélfia.
- Música: Anel de Rubi.
- Cantor: Rui Veloso.
- Local favorito: Onde me sinta bem!
- Hobby: Viajar com a esposa.