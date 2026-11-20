A difícil escolha do piloto Rafael Câmara
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O pernambucano Rafael Câmara vive um momento decisivo na carreira. Líder da Fórmula 2 em sua temporada de estreia, o piloto terá de escolher entre disputar as duas últimas etapas da categoria, no Catar e em Abu Dhabi, em busca do título, ou permanecer na Haas para ganhar experiência na Fórmula 1, onde tem contrato para a temporada 2027. As provas coincidem nos mesmos fins de semana, e a decisão ainda está em aberto.
SOLENIDADE
A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, representou a governadora Raquel Lyra em dois importantes momentos institucionais: na posse do desembargador Erick Simões na presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e na solenidade de posse dos 11 novos promotores de Justiça do Ministério Público de Pernambuco.
OITENTINHA
O advogado e jornalista Ricardo Guerra comemora 80 anos neste domingo e, para marcar a data, os filhos Marcelo, Henrique, Bruno e Roberto, acompanhados das esposas e filhas, organizaram uma semana de celebrações em família em Paris, cidade pela qual o aniversariante tem grande carinho. A esposa, Rosa Guerra, também integra a comitiva, que embarcou no dia 15 e retorna no dia 24 de novembro.
CASAL
O vereador do Recife e deputado estadual eleito Gilson Machado Filho oficializou sua união com Luma Espinoza, em cerimônia realizada em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.
MARKETING
A empresária e influenciadora pernambucana Camila Coutinho é o rosto da campanha de lançamento do 99Premier, nova categoria de mobilidade de alto padrão da 99. Recife foi escolhida como a primeira cidade do país a receber o serviço, que aposta em conforto, sofisticação e personalização.
CUSTO
O dólar turismo chegou ontem à marca dos R$ 6, encarecendo ainda mais os planos de quem pretende viajar para o exterior neste fim de ano.
IRMÃ DULCE
Drauzio Varella, novo membro da Academia Brasileira de Letras, está escrevendo, em parceria com o músico e roteirista Paulo Garfunkel, uma peça sobre a vida e a obra de Santa Irmã Dulce.
EMPRESÁRIOS
Nosso mundo empresarial tem encontro marcado na próxima semana, no Arcádia de Apipucos, para a tradicional confraternização do setor produtivo, comandada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Bruno Veloso. Será no dia 27, às 19h.
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