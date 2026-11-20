Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O pernambucano Rafael Câmara vive um momento decisivo na carreira. Líder da Fórmula 2 em sua temporada de estreia, o piloto terá de escolher entre disputar as duas últimas etapas da categoria, no Catar e em Abu Dhabi, em busca do título, ou permanecer na Haas para ganhar experiência na Fórmula 1, onde tem contrato para a temporada 2027. As provas coincidem nos mesmos fins de semana, e a decisão ainda está em aberto.

SOLENIDADE

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, representou a governadora Raquel Lyra em dois importantes momentos institucionais: na posse do desembargador Erick Simões na presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e na solenidade de posse dos 11 novos promotores de Justiça do Ministério Público de Pernambuco.

OITENTINHA

O advogado e jornalista Ricardo Guerra comemora 80 anos neste domingo e, para marcar a data, os filhos Marcelo, Henrique, Bruno e Roberto, acompanhados das esposas e filhas, organizaram uma semana de celebrações em família em Paris, cidade pela qual o aniversariante tem grande carinho. A esposa, Rosa Guerra, também integra a comitiva, que embarcou no dia 15 e retorna no dia 24 de novembro.

CASAL

O vereador do Recife e deputado estadual eleito Gilson Machado Filho oficializou sua união com Luma Espinoza, em cerimônia realizada em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

MARKETING

A empresária e influenciadora pernambucana Camila Coutinho é o rosto da campanha de lançamento do 99Premier, nova categoria de mobilidade de alto padrão da 99. Recife foi escolhida como a primeira cidade do país a receber o serviço, que aposta em conforto, sofisticação e personalização.

CUSTO

O dólar turismo chegou ontem à marca dos R$ 6, encarecendo ainda mais os planos de quem pretende viajar para o exterior neste fim de ano.

IRMÃ DULCE

Drauzio Varella, novo membro da Academia Brasileira de Letras, está escrevendo, em parceria com o músico e roteirista Paulo Garfunkel, uma peça sobre a vida e a obra de Santa Irmã Dulce.

EMPRESÁRIOS

Nosso mundo empresarial tem encontro marcado na próxima semana, no Arcádia de Apipucos, para a tradicional confraternização do setor produtivo, comandada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Bruno Veloso. Será no dia 27, às 19h.



