Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A tradicional publicação anual The World Ahead 2027, da revista britânica The Economist, antecipa dez temas que prometem movimentar o cenário internacional no próximo ano. Entre as apostas estão a era pós-Trump, os efeitos da guerra no Irã, um novo recorde de temperatura global com o ano mais quente, a reação contrária à inteligência artificial, o avanço da direita populista na Europa, a pressão dos mercados de títulos, as tensões em torno de Taiwan, na China; o impacto do Ozempic nos hábitos de consumo, os lançamentos espaciais mais baratos e a reinvenção de Hollywood.

O chef César Santos, anfitrião dos 34 anos da Oficina do Sabor, com os chefs convidados Thiago das Chagas, Ana Mélia e Yuri Machado - Julliana

FERIADO

Celebrado nesta sexta, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra tornou-se feriado em todo o Brasil em 2023, com a primeira folga nacional em 2024. A data homenageia Zumbi dos Palmares, morto em 1695 por tropas coloniais.

MÚSICA

Nattan, Léo Foguete, Felipe Amorim, Xand Avião, Zé Felipe e o grupo Menos É Mais marcaram presença na Praia dos Carneiros esta semana para gravações de videoclipes.

HOMENAGEM

Dois pernambucanos ganharam o Prêmio JK: O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que não pôde estar presente, e João Campos, que subiu ao palco para receber a premiação em Brasília.

FREVO

Paulo da Hora, irmão de Claudionor Germano, se apresenta neste domingo, no Villa Bonfim em Olinda, no Segundo Acerto de Marcha da Orquestra e Coral Levino Ferreira, comandada pelo Maestro Lúcio Sócrates. Vai cantar ao lado de Gustavo Travassos, Ed Carlos, Cássius Cavalcanti, Maria Flor, Tiago Asfora, Karina Ventura e Pandora Calheiros.

Eduarda Dubeux, Maria Fernanda Teixeira, Eduardo Gaudêncio e Paloma Amorim em exposição no Novo Cais - Arquivo Pessoal

SAÚDE

A jornalista Cynthia Leite, do Jornal do Commercio, foi eleita uma das três profissionais mais admiradas do Nordeste na cobertura de saúde, ciência e bem-estar pelo Prêmio Einstein Admirados da Imprensa. Drauzio Varella conquistou, pela quinta vez consecutiva, o título de colunista mais admirado da imprensa de saúde.

MULHERES

Pernambuco conta atualmente com mais de 340 mil pequenos negócios liderados por mulheres, em um universo de aproximadamente 1,1 milhão de empreendedores no estado. Os números são do Painel de Empreendedorismo Feminino do Sebrae, referentes ao segundo trimestre deste ano.

JOIAS

Kate Middleton chamou atenção na cerimônia do Earthshot Prize, na Índia. Para a ocasião, a Princesa de Gales apostou em um conjunto de colar e brincos com pedras verdes e brilhantes que pertenceu à rainha Elizabeth II.

Fred e Eduardo Loyo prestigiaram o lançamento do livro de Mário Carvalheira - Arquivo Pessoal

MOVIMENTO

• Bom dia: "A vida não se resolve com palavras", (João Cabral de Melo Neto).

• SAIKO Sandu, famoso pelos sanduíches asiáticos, chegou ao Recife, com unidade em Boa Viagem.

• ESPERA-SE grande movimento nas estradas para o Litoral Sul neste feriadão.

• DE HOJE até o fim de dezembro, o comércio do Centro do Recife funcionará todos os dias.

• MOACYR Araújo, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, entre os novos nomes eleitos membro da Academia Brasileira de Ciências.

• LANA Bandeira realiza seu tradicional lançamento de Natal na terça.

ANIVERSARIANTES

Andréa Belo, Marta Lima, Cláudia Ferreira da Costa, Fátima Albuquerque, Jayme Lielson, Liana Ventura, Ricardo Peixoto, Roberto Kirzner, Adrian Rabinovici, Socorro Vasconcelos, Michelle Matos, Henrique Serejo e Ivan Neves.



