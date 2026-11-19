Noite de lançamentos jurídicos no Bargaço
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O Restaurante Bargaço recebe, no dia 2 de dezembro, às 18h, noite de lançamento de três obras sobre Direito Empresarial, mercado de capitais, recuperação judicial e arbitragem. Entre os títulos estão 50 Anos da Lei das Sociedades Anônimas, de Jáder Aurélio, e publicações assinadas por Érika Ferraz, Rodrigo de Abreu, Rodrigo Domingues, João Ricardo Tavares, Rodrigo Ferraz, Tarsício Souza e Amanda Arraes. O encontro reunirá nomes do meio jurídico em torno da produção acadêmica e do debate sobre os desafios da área.
LIVRO
A escritora e jornalista Sylvia Leite lança, sábado, o livro No Rastro de Rosa, em uma tarde de palestra e autógrafos na Academia Pernambucana de Letras. A obra traz uma viagem pelos lugares e histórias do universo de Guimarães Rosa.
TEATRO
Baseado no romance de José Saramago, o espetáculo "(Um) Ensaio sobre a cegueira", do aclamado Grupo Galpão, de Belo Horizonte, abre hoje o Festival Recife do Teatro Nacional, no Teatro de Santa Isabel.
SPORT
O Sport apresentou o projeto do Memorial do Clube, primeira etapa para a criação de um futuro museu rubro-negro. A iniciativa integra o plano de reorganização da Ilha do Retiro, mas ainda não há previsão para o início das obras nem para a conclusão do espaço.
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CARNAVAL
César Santos confirmou a programação de Carnaval da Oficina do Sabor, em Olinda. A agenda inclui a Casa de Pernambuco, no domingo, e a tradicional Feijoada do Chef, na terça-feira, com bloco na rua e desfile do boneco gigante do chef.
007
A atriz brasileira Fernanda Torres está entre os 22 nomes que a revista americana Variety gostaria de ver no próximo filme da franquia James Bond. Durante a divulgação de “Ainda Estou Aqui”, ela revelou que adoraria interpretar uma vilã de 007.
JOGO
Há grande expectativa em torno do GTA 6, que lança hoje. O novo título da franquia soma 15 milhões de unidades em pré-venda, segundo estimativa da Sensor Tower. No Recife, as lojas físicas também registram alta procura antecipada pelo jogo.
SPORT
A eleição do Sport, marcada para o dia 12 de dezembro, que tem como candidatos a presidente, Paulo e Luciano Bivar, pode ser antecipada, para proporcionar ao grupo eleitor mais tempo para organizar o projeto para 2027.
NA OAB
A advogada Taísa Guedes Noronha assumiu a presidência da Comissão de Direito e Bem-Estar da OAB de Pernambuco.
DESTAQUE
O deputado federal eleito de Pernambuco Jones Manoel revelou que uma de suas primeiras propostas na Câmara dos Deputados será uma proposta do jornalista Breno Altman, classificando o sionismo como racismo.