Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Restaurante Bargaço recebe, no dia 2 de dezembro, às 18h, noite de lançamento de três obras sobre Direito Empresarial, mercado de capitais, recuperação judicial e arbitragem. Entre os títulos estão 50 Anos da Lei das Sociedades Anônimas, de Jáder Aurélio, e publicações assinadas por Érika Ferraz, Rodrigo de Abreu, Rodrigo Domingues, João Ricardo Tavares, Rodrigo Ferraz, Tarsício Souza e Amanda Arraes. O encontro reunirá nomes do meio jurídico em torno da produção acadêmica e do debate sobre os desafios da área.

Os anfitriões Maria Lúcia e Abelardo Jurema, entregaram o prêmio Troféu Heitor Falcão na categoria Shopping a Henrique Medeiros e Denielly Halinski, do RioMar Recife - Heudes Regis/Divulgação

LIVRO

A escritora e jornalista Sylvia Leite lança, sábado, o livro No Rastro de Rosa, em uma tarde de palestra e autógrafos na Academia Pernambucana de Letras. A obra traz uma viagem pelos lugares e histórias do universo de Guimarães Rosa.

TEATRO

Baseado no romance de José Saramago, o espetáculo "(Um) Ensaio sobre a cegueira", do aclamado Grupo Galpão, de Belo Horizonte, abre hoje o Festival Recife do Teatro Nacional, no Teatro de Santa Isabel.

Carlos Figueira, Gilliatt Falbo, Cecília Figueira e José Pacheco Martins, celebrando os 20 anos da FPS - Arquivo Pessoal

SPORT

O Sport apresentou o projeto do Memorial do Clube, primeira etapa para a criação de um futuro museu rubro-negro. A iniciativa integra o plano de reorganização da Ilha do Retiro, mas ainda não há previsão para o início das obras nem para a conclusão do espaço.

CARNAVAL

César Santos confirmou a programação de Carnaval da Oficina do Sabor, em Olinda. A agenda inclui a Casa de Pernambuco, no domingo, e a tradicional Feijoada do Chef, na terça-feira, com bloco na rua e desfile do boneco gigante do chef.

Evellyn Barbosa, anfitriã de confraternização natalina no Teresita - Arquivo Pessoal

007

A atriz brasileira Fernanda Torres está entre os 22 nomes que a revista americana Variety gostaria de ver no próximo filme da franquia James Bond. Durante a divulgação de “Ainda Estou Aqui”, ela revelou que adoraria interpretar uma vilã de 007.

JOGO

Há grande expectativa em torno do GTA 6, que lança hoje. O novo título da franquia soma 15 milhões de unidades em pré-venda, segundo estimativa da Sensor Tower. No Recife, as lojas físicas também registram alta procura antecipada pelo jogo.

SPORT

A eleição do Sport, marcada para o dia 12 de dezembro, que tem como candidatos a presidente, Paulo e Luciano Bivar, pode ser antecipada, para proporcionar ao grupo eleitor mais tempo para organizar o projeto para 2027.



NA OAB

A advogada Taísa Guedes Noronha assumiu a presidência da Comissão de Direito e Bem-Estar da OAB de Pernambuco.

DESTAQUE

O deputado federal eleito de Pernambuco Jones Manoel revelou que uma de suas primeiras propostas na Câmara dos Deputados será uma proposta do jornalista Breno Altman, classificando o sionismo como racismo.