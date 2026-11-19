Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O grande evento desta quinta-feira no Recife será a festa “Já É Natal”, a belíssima celebração antecipada do Natal, promovida por Romildo Alves. Ele assina a decoração do salão nobre da Associação Comercial de Pernambuco, onde a festa acontece a partir das 20h. Além de shows, teremos jantar assinado pela Porto Fino. Vai reunir nomes de destaque na nossa sociedade.

FUTURO

O chef Duca Lapenda encerrou as atividades do Pomodoro Café e revelou à coluna que prepara um novo formato de negócio, dividido em quatro versões, com lançamento previsto para breve. Paralelamente, passará a se dedicar integralmente à realização de eventos privados.

DESTAQUE

A professora Antonella Galindo, vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, recebeu o Prêmio Desembargadora Federal Margarida Cantarelli 2026, concedido pela Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica em Pernambuco. A homenagem foi entregue pela própria desembargadora Margarida Cantarelli e por Valéria Lucena, presidente da entidade.

AVANÇO

O Porto de Suape avançou na produção de combustível mais sustentável para navios e será o único do Norte e Nordeste a distribuir biobunker, uma mistura de combustível tradicional com biodiesel, de origem renovável. A primeira etapa do projeto prevê a produção de 8 mil toneladas.

REFORÇO

A Universidade Federal de Pernambuco receberá, segunda-feira, doação de 200 computadores, notebooks e tablets da Receita Federal, avaliados em R$ 812,8 mil, para os laboratórios atingidos pelo incêndio de outubro. A solenidade, na Reitoria, terá a presença do reitor Alfredo Gomes e do vice-reitor Moacyr Araújo, que irão receber a superintendente da Receita Federal na 4ª Região Fiscal, Myrelle dos Santos Moreira Miranda.

PORTUGAL

Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti Filho passam temporada no seu apartamento de Lisboa, aproveitando para rever os muitos amigos que têm em Portugal.

RETORNO

Raphael Guerra, grande especialista em segurança pública, retorna à redação depois de 30 dias de férias com uma boa surpresa: a notícia de que teve reportagens reconhecidas com Menção Honrosa no 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. As premiações foram nas categorias Multimídia, com o trabalho “Desafios da ressocialização: reconstruir vidas é também proteger a sociedade”, e Impresso, com “Erros tão comuns ainda levam inocentes à prisão”.

GASTRÔ

A Abrasel em Pernambuco lança hoje a 4ª edição do livro Cores e Sabores de Pernambuco, em encontro para convidados no Restaurante Catamaran, às 19h. A publicação reúne registros de 43 estabelecimentos participantes do Festival Brasil Sabor, além de roteiros gastronômicos pelo estado.

MOVIMENTO

Bom dia: “Não há juiz mais severo e justo do que o tempo.” (A. C. Jesus)

PARA os amantes de flores, começa hoje, no Pátio do Carmo, o Festival Flores de Holambra, que traz grande variedade de flores e plantas, incluindo espécies temáticas de Natal.

DURANTE agenda em Calçado, no Agreste, onde entregou uma nova delegacia e uma creche, a governadora Raquel Lyra recebeu o título de cidadã do município.

DANIEL Asfora e Drayton Nejaim estão em imersão do Lide em Dubai.

A MEDALHA da Meia Maratona do Recife 2027 é o símbolo do Marco Zero com detalhes belíssimos.

ANIVERSARIANTES

Sandra Wiethaeuper, Elizabeth Curra, Murilo Cavalcanti, Belarmino Alcorforado, Regina Xavier, Carminha Lins, Sílvio Litvin, Teresinha Pinheiro, Eduardo Ferreira, Antonio Carlos Maciel, Geane Lacerda, Doris dos Santos e Alberto Magno Cavalcanti.

Ingrid Zanella em destaque no XIV Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro das Seccionais da OAB 2026, em Florianópolis, onde participou como palestrante - Reprodução Instagram

O fotógrafo Nando Chiappetta, Maria Salamandra, cônsul da Itália no Recife, Rodrigo Farias, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e Alessandro Cortese, embaixador da Itália no Brasil, na abertura da exposição "Verso Sud", que reúne registros fotográficos do sul da Itália - Jarbas Araújo

Mércia Moura, Laura Andrea Farias Paiva e Andrea de Marins Esteves na Reunião da Câmara Brasileira das Mulheres Empreendedoras do Comércio, realizada na sede da CNC, em Brasília - Arquivo pessoal