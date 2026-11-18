Oficina do Sabor celebra 34 anos
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O renomado chef César Santos reúne, nesta quinta-feira, chefs convidados para celebrar os 34 anos do seu restaurante Oficina do Sabor. Participam Yuri Machado, Thiago das Chagas, chef Gracinha e a equipe do São Pedro Restaurante. A confeiteira Ana Amélia assina a sobremesa. Ao final, os convidados levarão para casa uma cerâmica da Boa Lembrança, com arte exclusiva de Gisela Abad, inspirada na trajetória e na identidade do restaurante.
GOLEADA
O Brasil venceu de 7 a 0 sobre Singapura em amistoso ontem. O grande nome da partida foi Vini Jr., que marcou três gols em apenas 20 minutos. O jornal espanhol Marca destacou que o atacante do Real Madrid mostrou sua melhor versão, mesmo com críticas da sua atuação no clube.
CURIOSIDADE
O arquiteto, bisneto de Oscar Niemeyer e presidente do Instituto Oscar Niemeyer fez visita ontem ao SJCC e compartilhou algumas curiosidades. Entre elas, que Oscar era apaixonado pela água quente do mar nordestino e que se fosse se mudar, seria para o Nordeste.
1 ANO
O Cecília Cucina, comandado por Julião Konrad e cozinha do chef Abdo Vila Nova, celebra no dia 26 de novembro o primeiro aniversário do espaço. Momento terá jantar com menu em três etapas e louça comemorativa.
SUZANE
O deputado federal Sanderson, do Rio Grande do Sul, apresentou projeto de lei que proíbe condenados de lucrar com a exploração comercial dos próprios crimes. Batizada de Lei Suzane von Richthofen, a proposta prevê prisão de um a quatro anos, além de multa.
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PEDIDO
Durante sua passagem por Lima, no Peru, o papa Leão XIV protagonizou uma cena que repercutiu nas redes sociais: foi atingido no rosto por um terço arremessado por um fiel. Segundo o Vatican News, o pontífice não sofreu ferimentos. De volta a Roma, ontem, fez um apelo por mais diálogo, reconciliação e união, defendendo um mundo com menos polêmicas, guerras e divisões.
COPACABANA
O Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, ganha um espaço multimarcas dedicado à moda e ao design brasileiros. Inaugurado junto à reabertura do Edifício Piscina, o espaço tem curadoria de Maria Fernanda Lima e reúne mais de 30 grifes nacionais, entre elas Marina Bitu, Carnan e Hisha.
NATAL
Será no dia 6 de dezembro a 12 edição da Caixa de Natal. Espetáculo terá Zélia Duncan e Hamilton de Holanda como artistas convidados.
DECORAÇÃO
Uma belíssima decoração luminosa já encanta quem visita o parque do Novo Cais. Enquanto isso, a árvore do Cais da Alfândega começou a ser montada, mas ainda não há sinal de decoração natalina na Avenida Agamenon Magalhães nem na Avenida Rio Branco.