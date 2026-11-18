Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O renomado chef César Santos reúne, nesta quinta-feira, chefs convidados para celebrar os 34 anos do seu restaurante Oficina do Sabor. Participam Yuri Machado, Thiago das Chagas, chef Gracinha e a equipe do São Pedro Restaurante. A confeiteira Ana Amélia assina a sobremesa. Ao final, os convidados levarão para casa uma cerâmica da Boa Lembrança, com arte exclusiva de Gisela Abad, inspirada na trajetória e na identidade do restaurante.

O Diretor de Jornalismo do SJCC, Laurindo Ferreira, recebeu o arquiteto e presidente do Instituto Niemeyer, Paulo Niemeyer - Dany Amorim/Divulgação

GOLEADA

O Brasil venceu de 7 a 0 sobre Singapura em amistoso ontem. O grande nome da partida foi Vini Jr., que marcou três gols em apenas 20 minutos. O jornal espanhol Marca destacou que o atacante do Real Madrid mostrou sua melhor versão, mesmo com críticas da sua atuação no clube.

CURIOSIDADE

O arquiteto, bisneto de Oscar Niemeyer e presidente do Instituto Oscar Niemeyer fez visita ontem ao SJCC e compartilhou algumas curiosidades. Entre elas, que Oscar era apaixonado pela água quente do mar nordestino e que se fosse se mudar, seria para o Nordeste.

1 ANO

O Cecília Cucina, comandado por Julião Konrad e cozinha do chef Abdo Vila Nova, celebra no dia 26 de novembro o primeiro aniversário do espaço. Momento terá jantar com menu em três etapas e louça comemorativa.

SUZANE

O deputado federal Sanderson, do Rio Grande do Sul, apresentou projeto de lei que proíbe condenados de lucrar com a exploração comercial dos próprios crimes. Batizada de Lei Suzane von Richthofen, a proposta prevê prisão de um a quatro anos, além de multa.

A atual presidente do IMIP, Silvia Rissin, na abertura da 25ª edição da exposição de arte da instituição - Julliana Brito/JC

PEDIDO

Durante sua passagem por Lima, no Peru, o papa Leão XIV protagonizou uma cena que repercutiu nas redes sociais: foi atingido no rosto por um terço arremessado por um fiel. Segundo o Vatican News, o pontífice não sofreu ferimentos. De volta a Roma, ontem, fez um apelo por mais diálogo, reconciliação e união, defendendo um mundo com menos polêmicas, guerras e divisões.

COPACABANA

O Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, ganha um espaço multimarcas dedicado à moda e ao design brasileiros. Inaugurado junto à reabertura do Edifício Piscina, o espaço tem curadoria de Maria Fernanda Lima e reúne mais de 30 grifes nacionais, entre elas Marina Bitu, Carnan e Hisha.

Casal de prestígio na nossa sociedade, Luciana e Urbano Vitalino Neto - Julliana Brito/JC

NATAL

Será no dia 6 de dezembro a 12 edição da Caixa de Natal. Espetáculo terá Zélia Duncan e Hamilton de Holanda como artistas convidados.

DECORAÇÃO

Uma belíssima decoração luminosa já encanta quem visita o parque do Novo Cais. Enquanto isso, a árvore do Cais da Alfândega começou a ser montada, mas ainda não há sinal de decoração natalina na Avenida Agamenon Magalhães nem na Avenida Rio Branco.



