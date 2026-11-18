Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Seis mulheres estão entre os dez brasileiros escolhidos para a lista dos 100 latinos mais comprometidos com a ação climática em 2026, organizada pela entidade Sachamama. Entre elas, Marina Silva, Sônia Guajajara, Célia Xakriabá e Natalie Unterstell, reconhecidas pela atuação na defesa do meio ambiente e no enfrentamento das mudanças climáticas.

José Walter Cavalcanti e Kamila Gonçalves curtem a lua de mel em Tóquio, no Japão - Arquivo pessoal

FREVO

O prefeito Victor Marques anunciou a retomada do Concurso de Frevo, que passará a se chamar Concurso de Frevo Claudionor Germano, em homenagem ao artista. A iniciativa será reformulada a partir de uma etapa de escuta de artistas, compositores e representantes da cultura popular. A última edição foi realizada em 2018, durante a gestão de Geraldo Julio.

Alex Campos e Luiz Henrique Mandetta dividiram painel técnico sobre o Sistema Único de Saúde, em recente evento realizado em São Paulo - Arquivo pessoal

OBRAS

Marcos Baptista celebra expansão da Oficina Francisco Brennand, que inaugura um ponto de venda em Belo Horizonte. Iniciativa integra o projeto de expansão da circulação das obras produzidas na olaria do museu-ateliê.

FINAL FELIZ

Beatriz Castro celebra a vida e reforça a importância da prevenção ao câncer de mama. A jornalista revelou que descobriu a doença em exames de rotina, passou por cirurgia e está bem. Ontem, no dia do aniversário, deixou uma mensagem de alerta às mulheres sobre a importância de manter os exames em dia e da descoberta precoce, em publicação no Instagram.

POSSE

O desembargador Erick Simões toma posse solene, hoje, às 17h, na presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Cerimônia será realizada no auditório da Escola Judicial de Pernambuco, seguida de jantar de adesão no Spettus Premium.

Paulo Câmara recebeu, na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza, a realizadora do Cine PE, Sandra Bertini, e a produtora Elcy Costa, para conversa sobre as três décadas do festival - Reprodução instagram

PERNAMBUCO

O cinema pernambucano está presente na programação da 4ª edição do CineBRPorto, que acontece de 20 a 22 deste mês, em Portugal. Entre as produções está o documentário Manguebit, em uma mostra que também homenageia nomes da música brasileira, como Gonzaguinha, Rita Lee, Ney Matogrosso, Elis Regina e Tom Jobim.

DOSE DUPLA

A deputada federal Tabata Amaral comemorou seu aniversário de 33 anos em dose dupla: com uma festa em família, em São Paulo, e a alegria de receber a mãe, Maria Renilda, em casa, após sua alta hospitalar, depois de quase um mês internada.

EVENTO

A Associação Pernambucana de Supermercados promove, na próxima semana, seu tradicional encontro com lideranças do setor, no Mirante do Paço. A noite terá apresentação da SuperAPES, entrega dos troféus Carrinho de Ouro e Personalidade Destaque e posse da nova diretoria. Entre as homenageadas estão Raquel Lyra e Priscila Krause. A festa será animada por Clara Sobral.

MOVIMENTO

Bom dia: “Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter, ter deve ser a pior maneira de gostar.” (José Saramago)

SILVIO Costa Filho retoma agenda de votações e debates, exercendo sua função de deputado federal.

LUCIANA Santos participa fazendo o seu próprio papel no filme “Arcos de Olinda”.

ESTREOU ontem no Japão o filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

ESGOTARAM-SE os ingressos para a Agenda TGI 2027, que acontece nesta terça-feira.

OS EMPRESÁRIOS Jonatas Campos e Helô Paiva celebram a chegada da segunda filha, Madalena.

ANIVERSARIANTES

Norma Maranhão, Paulo Coutinho, José Jorge, Geraldo Melo Filho, Erline Maranhão, Lúcio Azevedo, Leda Antunes, Ângela Simões, Ary Diniz, Mercês Santiago, Carolina Paes, Larissa Brito, Juliano Dubeux, Lizetinha Coelho e Adriana Zirpoli.