Brasileiras entre latinos mais influentes na ação climática
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Seis mulheres estão entre os dez brasileiros escolhidos para a lista dos 100 latinos mais comprometidos com a ação climática em 2026, organizada pela entidade Sachamama. Entre elas, Marina Silva, Sônia Guajajara, Célia Xakriabá e Natalie Unterstell, reconhecidas pela atuação na defesa do meio ambiente e no enfrentamento das mudanças climáticas.
FREVO
O prefeito Victor Marques anunciou a retomada do Concurso de Frevo, que passará a se chamar Concurso de Frevo Claudionor Germano, em homenagem ao artista. A iniciativa será reformulada a partir de uma etapa de escuta de artistas, compositores e representantes da cultura popular. A última edição foi realizada em 2018, durante a gestão de Geraldo Julio.
OBRAS
Marcos Baptista celebra expansão da Oficina Francisco Brennand, que inaugura um ponto de venda em Belo Horizonte. Iniciativa integra o projeto de expansão da circulação das obras produzidas na olaria do museu-ateliê.
FINAL FELIZ
Beatriz Castro celebra a vida e reforça a importância da prevenção ao câncer de mama. A jornalista revelou que descobriu a doença em exames de rotina, passou por cirurgia e está bem. Ontem, no dia do aniversário, deixou uma mensagem de alerta às mulheres sobre a importância de manter os exames em dia e da descoberta precoce, em publicação no Instagram.
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POSSE
O desembargador Erick Simões toma posse solene, hoje, às 17h, na presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Cerimônia será realizada no auditório da Escola Judicial de Pernambuco, seguida de jantar de adesão no Spettus Premium.
PERNAMBUCO
O cinema pernambucano está presente na programação da 4ª edição do CineBRPorto, que acontece de 20 a 22 deste mês, em Portugal. Entre as produções está o documentário Manguebit, em uma mostra que também homenageia nomes da música brasileira, como Gonzaguinha, Rita Lee, Ney Matogrosso, Elis Regina e Tom Jobim.
DOSE DUPLA
A deputada federal Tabata Amaral comemorou seu aniversário de 33 anos em dose dupla: com uma festa em família, em São Paulo, e a alegria de receber a mãe, Maria Renilda, em casa, após sua alta hospitalar, depois de quase um mês internada.
EVENTO
A Associação Pernambucana de Supermercados promove, na próxima semana, seu tradicional encontro com lideranças do setor, no Mirante do Paço. A noite terá apresentação da SuperAPES, entrega dos troféus Carrinho de Ouro e Personalidade Destaque e posse da nova diretoria. Entre as homenageadas estão Raquel Lyra e Priscila Krause. A festa será animada por Clara Sobral.
MOVIMENTO
Bom dia: “Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter, ter deve ser a pior maneira de gostar.” (José Saramago)
SILVIO Costa Filho retoma agenda de votações e debates, exercendo sua função de deputado federal.
LUCIANA Santos participa fazendo o seu próprio papel no filme “Arcos de Olinda”.
ESTREOU ontem no Japão o filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho.
ESGOTARAM-SE os ingressos para a Agenda TGI 2027, que acontece nesta terça-feira.
OS EMPRESÁRIOS Jonatas Campos e Helô Paiva celebram a chegada da segunda filha, Madalena.
ANIVERSARIANTES
Norma Maranhão, Paulo Coutinho, José Jorge, Geraldo Melo Filho, Erline Maranhão, Lúcio Azevedo, Leda Antunes, Ângela Simões, Ary Diniz, Mercês Santiago, Carolina Paes, Larissa Brito, Juliano Dubeux, Lizetinha Coelho e Adriana Zirpoli.