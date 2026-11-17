Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A secretária de saúde Zilda Cavalcanti, revela que está atenta a um possível aumento dos casos de Covid no estado. E chama a atenção para a importância da vacinação a cada seis meses, dos grupos prioritários: menores de cinco anos, os maiores de 60 anos, as grávidas e as pessoas com comorbidades. A propósito, os postos de vacinação da Prefeitura do Recife nos shoppings centers tiveram um aumento expressivo de pessoas em busca da vacina, no final de semana.

Augusto Quidute, Édson Menezes e Jones Figueiredo na Exposição do IMIP - Gleyson Ramos/Divulgação

FOTOS

Um lembrete para a abertura da exposição de fotos do Sul da Itália, de Nando Chiappetta, que será aberta hoje, às 10h, no plenário da Assembleia Legislativa.

EVENTO

A presidente Sandra Paes Barreto comanda, dia 24, o jantar “Mulheres e Negócios”, que a Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco vai promover no Famiglia Giuliano. Vai homenagear mulheres que atuam com empreendedorismo e liderança.

SEM VALOR

O Sport teve uma boa vitória diante do Goiás no encerramento da participação na Série B. O resultado não trouxe qualquer benefício para o rubro-negro,que não conseguiu a sonhada volta à Série A.

Jô Mazzarolo com Marcus Nobel e Adriana Pachielle, em evento no Recife - Arquivo Pessoal

ESPECIAIS

O SBT definiu seu cronograma de especiais de fim de ano. Os principais destaques serão um show gospel com Luiza Possi no Réveillon, além de apresentação do grupo de pagode “Raça Negra” e um especial ao vivo com Luan Santana.

BRILHO

João Gomes foi destaque no especial de Ney Matogrosso, exibido domingo pela Globo. Os dois cantaram juntos "Casinha de Sapê” e “Poema.”

Luciana Mapurunga e Patrícia Pontes, em recente evento - Arquivo Pessoal

JANTAR

Durante passagem por São Paulo, o chef André Saburó elogiou o Restaurante D.O.M, do chef estrelado Alex Atala. Elogiou a maestria e cuidado de Alex e disse que todas as vezes que vai ao restaurante aprende algo novo.

SHOW

Foi confirmada a vinda da cantora colombiana Shakira para o Brasil. A artista fará apresentação em Salvador, no dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova. O anúncio foi confirmado pelo prefeito Bruno Reis.

COM FORRÓ

O cantor paraibano Flávio José recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal Rural de Pernambuco e surpreendeu ao, depois da homenagem, convidar e dançar forró com a reitora Maria José de Sena. A cerimônia integrou as comemorações pelos 114 anos da instituição.

MODA

A comunicadora Camila Coelho escolheu um look especial para usar em Fernando de Noronha. Foi uma saia em renda desenvolvida em parceria com Marisa Rabelo e a pernambucana Mércia Moura com Amir Slama. A criação integra a coleção Verão 27, apresentada na São Paulo Fashion Week.

