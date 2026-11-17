Secretária destaca importância da vacinação contra a Covid
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A secretária de saúde Zilda Cavalcanti, revela que está atenta a um possível aumento dos casos de Covid no estado. E chama a atenção para a importância da vacinação a cada seis meses, dos grupos prioritários: menores de cinco anos, os maiores de 60 anos, as grávidas e as pessoas com comorbidades. A propósito, os postos de vacinação da Prefeitura do Recife nos shoppings centers tiveram um aumento expressivo de pessoas em busca da vacina, no final de semana.
FOTOS
Um lembrete para a abertura da exposição de fotos do Sul da Itália, de Nando Chiappetta, que será aberta hoje, às 10h, no plenário da Assembleia Legislativa.
EVENTO
A presidente Sandra Paes Barreto comanda, dia 24, o jantar “Mulheres e Negócios”, que a Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco vai promover no Famiglia Giuliano. Vai homenagear mulheres que atuam com empreendedorismo e liderança.
SEM VALOR
O Sport teve uma boa vitória diante do Goiás no encerramento da participação na Série B. O resultado não trouxe qualquer benefício para o rubro-negro,que não conseguiu a sonhada volta à Série A.
ESPECIAIS
O SBT definiu seu cronograma de especiais de fim de ano. Os principais destaques serão um show gospel com Luiza Possi no Réveillon, além de apresentação do grupo de pagode “Raça Negra” e um especial ao vivo com Luan Santana.
BRILHO
João Gomes foi destaque no especial de Ney Matogrosso, exibido domingo pela Globo. Os dois cantaram juntos "Casinha de Sapê” e “Poema.”
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
JANTAR
Durante passagem por São Paulo, o chef André Saburó elogiou o Restaurante D.O.M, do chef estrelado Alex Atala. Elogiou a maestria e cuidado de Alex e disse que todas as vezes que vai ao restaurante aprende algo novo.
SHOW
Foi confirmada a vinda da cantora colombiana Shakira para o Brasil. A artista fará apresentação em Salvador, no dia 6 de janeiro de 2027, na Arena Fonte Nova. O anúncio foi confirmado pelo prefeito Bruno Reis.
COM FORRÓ
O cantor paraibano Flávio José recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal Rural de Pernambuco e surpreendeu ao, depois da homenagem, convidar e dançar forró com a reitora Maria José de Sena. A cerimônia integrou as comemorações pelos 114 anos da instituição.
MODA
A comunicadora Camila Coelho escolheu um look especial para usar em Fernando de Noronha. Foi uma saia em renda desenvolvida em parceria com Marisa Rabelo e a pernambucana Mércia Moura com Amir Slama. A criação integra a coleção Verão 27, apresentada na São Paulo Fashion Week.