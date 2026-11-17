Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Foi belíssima a Missa que marcou o encerramento das comemorações dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, domingo, num Pátio do Carmo repleto de fiéis. Foi celebrada pelo cardeal Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, com a participação de Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, dos bispos auxiliares Nereudo Freire e Josivaldo Bezerra e vários bispos de dioceses do Nordeste. O evento teve a presença da governadora Raquel Lyra e do prefeito do Recife, Victor Marques.

O prefeito Victor Marques com as senadoras Marília Arraes e Teresa Leitão, na celebração dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife - Reprodução Instagram

Em passagem pelo Recife, a atriz Vera Fischer posa ao lado das famosas esculturas "Cabeças", de Cida Lima - Reprodução Instagram

Misael Wanderley, Sérgio Moury Fernandes, Carmen Peixoto e Boris Berenstein, em evento no Riomar - Arquivo pessoal

PREJUÍZO

Sem conseguir concorrer com outras empresas do setor, os Correios continuam contabilizando prejuízos, com medidas que não tiveram efeito para melhorar as finanças da empresa.

DISPUTA

Dificilmente, Margareth Menezes continuará como ministra da Cultura, depois de um trabalho muito criticado. A lista dos candidatos ao cargo no próximo governo é enorme: Wagner Moura, Marieta Severo, Chico César, Maria Marighella, Jandira Feghali, Benedita da Silva, Paulo Teixeira e Juca Ferreira.

CLAUDIONOR

O prefeito Victor Marques acertou ao decretar três dias de luto pela morte de Claudionor Germano, ícone do frevo. Ele deveria ser o grande homenageado do Carnaval de 2027. A propósito, Claudionor foi diretor do Geraldão, na administração de Jarbas Vasconcelos como prefeito.

FUTURO

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, defende que o presidente Lula adote medidas concretas para o crescimento econômico sustentável. Para ele, chega de dizer que o Brasil é o país do futuro. “Nós precisamos ser o futuro já.”

RECORDE

Beyoncé se tornou a primeira artista a alcançar a marca de 100 indicações ao Grammy. Além disso, a artista já detém o recorde de maior número de vitórias na história do Grammy, com 35 estatuetas.

LIVRO

A empresária e comunicadora Camila Gusmão, nome de destaque no marketing e na produção de conteúdo, estreia na literatura com o livro de poesias Escavações Arqueológicas. O lançamento será na próxima semana, na Galeria Marco Zero, em encontro reservado a seus convidados pessoais.

CURIOSIDADE

O jornalista e apresentador William Bonner completou 63 anos. Uma curiosidade é que seu nome de batismo é William Bonemer Júnior. Ele adotou “Bonner” como nome artístico em 1986, quando começou a apresentar o SPTV. Também queria evitar que seu pai, que tinha o mesmo nome, recebesse ligações de telespectadores procurando pelo filho após suas aparições na televisão.

MOVIMENTO

Bom dia: “A caridade é o cimento das virtudes.” (Santo Antônio de Pádua)

O MÉDICO Jorge Pinho comandava mesa no almoço de domingo no Leite.

MUITA EXPECTATIVA em torno do apagão cibernético que começaria hoje e durará 90 dias.

A PREFEITURA de São Paulo renovou contrato com a FIA para manter o Grande Prêmio da Fórmula 1 até 2035.

O PERNAMBUCO Restaurant Week foi prorrogado até este domingo, dia 22.

CARLOS Neves reúne os prefeitos de Pernambuco, em reunião hoje, no Tribunal de Contas, para debater políticas públicas voltadas à primeira infância.

ANIVERSARIANTES

Beatriz Castro, Edgar Homem, Jorge Marques, Sérgio Colaferri Filho, Ana Martha Bourdon, Marcela Jungmann Rodrigues e João Roma Neto.