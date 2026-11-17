A bela missa na comemoração dos 350 anos da Arquidiocese
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Foi belíssima a Missa que marcou o encerramento das comemorações dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, domingo, num Pátio do Carmo repleto de fiéis. Foi celebrada pelo cardeal Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, com a participação de Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, dos bispos auxiliares Nereudo Freire e Josivaldo Bezerra e vários bispos de dioceses do Nordeste. O evento teve a presença da governadora Raquel Lyra e do prefeito do Recife, Victor Marques.
PREJUÍZO
Sem conseguir concorrer com outras empresas do setor, os Correios continuam contabilizando prejuízos, com medidas que não tiveram efeito para melhorar as finanças da empresa.
DISPUTA
Dificilmente, Margareth Menezes continuará como ministra da Cultura, depois de um trabalho muito criticado. A lista dos candidatos ao cargo no próximo governo é enorme: Wagner Moura, Marieta Severo, Chico César, Maria Marighella, Jandira Feghali, Benedita da Silva, Paulo Teixeira e Juca Ferreira.
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CLAUDIONOR
O prefeito Victor Marques acertou ao decretar três dias de luto pela morte de Claudionor Germano, ícone do frevo. Ele deveria ser o grande homenageado do Carnaval de 2027. A propósito, Claudionor foi diretor do Geraldão, na administração de Jarbas Vasconcelos como prefeito.
FUTURO
Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, defende que o presidente Lula adote medidas concretas para o crescimento econômico sustentável. Para ele, chega de dizer que o Brasil é o país do futuro. “Nós precisamos ser o futuro já.”
RECORDE
Beyoncé se tornou a primeira artista a alcançar a marca de 100 indicações ao Grammy. Além disso, a artista já detém o recorde de maior número de vitórias na história do Grammy, com 35 estatuetas.
LIVRO
A empresária e comunicadora Camila Gusmão, nome de destaque no marketing e na produção de conteúdo, estreia na literatura com o livro de poesias Escavações Arqueológicas. O lançamento será na próxima semana, na Galeria Marco Zero, em encontro reservado a seus convidados pessoais.
CURIOSIDADE
O jornalista e apresentador William Bonner completou 63 anos. Uma curiosidade é que seu nome de batismo é William Bonemer Júnior. Ele adotou “Bonner” como nome artístico em 1986, quando começou a apresentar o SPTV. Também queria evitar que seu pai, que tinha o mesmo nome, recebesse ligações de telespectadores procurando pelo filho após suas aparições na televisão.
MOVIMENTO
Bom dia: “A caridade é o cimento das virtudes.” (Santo Antônio de Pádua)
O MÉDICO Jorge Pinho comandava mesa no almoço de domingo no Leite.
MUITA EXPECTATIVA em torno do apagão cibernético que começaria hoje e durará 90 dias.
A PREFEITURA de São Paulo renovou contrato com a FIA para manter o Grande Prêmio da Fórmula 1 até 2035.
O PERNAMBUCO Restaurant Week foi prorrogado até este domingo, dia 22.
CARLOS Neves reúne os prefeitos de Pernambuco, em reunião hoje, no Tribunal de Contas, para debater políticas públicas voltadas à primeira infância.
ANIVERSARIANTES
Beatriz Castro, Edgar Homem, Jorge Marques, Sérgio Colaferri Filho, Ana Martha Bourdon, Marcela Jungmann Rodrigues e João Roma Neto.