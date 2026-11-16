Os shows de humildade do cantor João Gomes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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João Gomes deu um show de humildade, em recente evento em São Paulo, ao falar que não precisa do glamour nem da fama, que foram as oportunidades de mostrar sua música que o levaram ao lugar de agora. Realmente, João Gomes é um símbolo de humildade e referência da cultura nordestina nos dias atuais. Outro detalhe que chama a atenção é a forma carinhosa como costuma atender os fãs nas suas apresentações.

Eduardo e Germana Carvalheira, em prévia carnavalesca - Alan Rodrigues/Divulgação

Andréia e Rogério Lins, em evento no Instituto Ricardo Brennand - JAILTON JUNIOR

JUSTIÇA

Por decisão do presidente Erik Simões, os diretores e vice-diretores da Escola Judicial Eleitoral serão escolhidos exclusivamente entre desembargadores eleitorais efetivos ou substitutos que estejam no exercício das suas funções.

PRAZER

Em entrevista ao Paladar, a chef Paola Carosella chamou atenção para a relação cada vez mais complexa com a comida. Para a chef, entre a preocupação nutricional e a gastronomia transformada em espetáculo, o prazer e a importância do momento da refeição acabam ficando em segundo plano.

MUSEU

Fortaleza inaugurou o Museu da Fundação Edson Queiroz, primeira etapa do Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz. A abertura terá mostra, inclusive com quadros de nomes famosos como Picasso, Dalí e Monet.

BARIÁTRICAS

Solon Galvão de Melo Filho, Saulo Galvão de Melo, Solon Galvão de Melo e Júlia Galvão de Melo, em noite de lançamento - Gleyson Ramos/Divulgação

Pesquisa divulgada no final de semana revelou que houve uma queda de 40% no número de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil. Principal motivo é o uso do Mounjaro, que possibilita a perda de muito peso.

MODA

A Farm Rio, Adidas e o Real Madrid criaram uma releitura da camisa do clube espanhol, com estampas inspiradas na natureza e no artesanato brasileiro. Vinicius Júnior participa da campanha de lançamento.

PALCO

A atriz pernambucana Arlete Sales, aos 88 anos, está mostrando o primeiro monólogo da sua carreira. Protagoniza “Mande Notícias do Mundo de Lá”, no Teatro Fernando Torres, em São Paulo. Deve vir mostrar o espetáculo no Recife até o final do ano.

RETORNO

Débora Falabella celebrou a volta de “Avenida Brasil 2” à programação da TV Globo e o reencontro com Adriana Esteves, 56. As duas dividiram cenas na primeira versão da novela, exibida em 2012.

DESTAQUE

A Casa Travessia, assinada pela arquiteta Ana Cristina Cunha, estará na capa da revista da Casa Cor.

TRUFAS

Chamou atenção o alto valor de uma trufa branca, com pouco mais de um quilo, que foi leiloada por R$ 613 mil no 27º Leilão Mundial da Trufa Branca de Alba, na Itália. A iguaria foi arrematada por um comprador de Hong Kong.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "É tanta qualidade que exigem para dar emprego, que não conheço um patrão com condições de ser empregado." (Ariano Suassuna)

NO MUNDO da música popular brasileira, um novo talento vem ganhando destaque: Flor Gil, neta de Gilberto Gil, que tem 18 anos e uma bela voz.

O RECIFE está cada vez mais quente.

HUMBERTO Costa vai manter a tradição para promover almoço com os jornalistas pernambucanos.

RENDA da Exposição de Arte do Imip vai para o setor de oncologia pediátrica da instituição.

FRED Leal comandou a comemoração dos 85 anos do Sindilojas Pernambuco no Armazém Blu’Nelle.

ANIVERSARIANTES

Adalberto de Oliveira Melo, Áurea Ventura Paranhos, Cândido Lacerda, Cynthia Giestosa, Daniella Gouveia, Diana Moura, Eliane de Sá Carvalho, Elisa Dantas, Ericka Gouveia de Vettori, Jair Pereira, João Pacífico, Maria Gabriela Reynaldo, Nenén Brennand e Rosineide Barros de Carvalho.