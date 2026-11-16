Lelê Carvalho e os novos caminhos da publicidade pernambucana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Todas as segundas-feiras, a Coluna João Alberto apresenta entrevistas exclusivas com personalidades de destaque na sociedade pernambucana

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Lelê Carvalho construiu uma trajetória de mais de 30 anos na publicidade pernambucana, marcada por grandes projetos, empreendedorismo e relações que atravessam gerações. Recifense, formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Pernambuco, fundou a Trio Comunicação em 2008 e, em 2025, assumiu a presidência do Sinapro-PE, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo. Entre os desafios de liderar o setor e a rotina de empresária, esposa e mãe de Andrezinho, de 13 anos, Lelê vive uma fase de novos projetos, sem perder o entusiasmo, a alegria e a paixão pela profissão.

Lelê Carvalho, presidente do Sinapro-PE, aposta no associativismo, na inovação e no fortalecimento da publicidade pernambucana - Arquivo pessoal

Lelê Carvalho, ladeada pelo marido, André Valença, e pelo filho, Andrézinho - Arquivo pessoal

Seu início na publicidade:

Minha história com a publicidade começou na Universidade Federal de Pernambuco, onde cursei Publicidade e Propaganda. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa, curiosa e apaixonada por gente, e acho que a publicidade reúne tudo isso.

Como começou sua vida profissional?

Meu primeiro estágio foi na agência Ítalo Bianchi, uma verdadeira escola para mim. Tive o privilégio de aprender com grandes nomes da publicidade pernambucana, como Alfrizio Melo, que me contratou, Jairo Lima, Joca Souza Leão e Margarete Goto. Ainda muito jovem, tive a oportunidade de participar do atendimento de grandes marcas, como Bompreço, Hipercard, Bomclube, São Braz e Shopping Recife, entre tantas outras.

Guarda momentos marcantes dessa época?

Tenho uma lembrança muito especial das reuniões que aconteciam todas as segundas-feiras na sede do Bompreço, na Avenida Caxangá. Era ali que se discutiam e decidiam inúmeras campanhas publicitárias do grupo. Eu adorava participar daqueles encontros! Imagine uma jovem publicitária tendo a oportunidade de sentar à mesa com o empresário João Carlos Paes Mendonça, um dos grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. Eu observava tudo, aprendia muito e saía de cada reunião ainda mais apaixonada pela profissão.

Quais foram os momentos decisivos que fizeram você chegar até aqui?

Os momentos decisivos foram a experiência de morar em Nova York, que ampliou minha visão de mundo, e as passagens pela Secretaria de Cultura do Recife e pela MCI Estratégia, onde participei de campanhas marcantes, como a do Hino de Pernambuco.

Em 2008, fundei, ao lado de duas amigas, a Trio Comunicação. Ao longo de 18 anos, a agência cresceu, incorporou novos sócios e conquistou seu espaço no mercado publicitário, construindo relações sólidas com clientes, veículos e fornecedores. Empreender tem seus desafios, mas é uma grande satisfação olhar para trás e reconhecer tudo o que construímos.

Como era o mercado publicitário pernambucano quando você começou?

O mercado pernambucano sempre foi muito forte. As agências tinham estruturas mais tradicionais, os meios de comunicação eram concentrados principalmente na televisão, no rádio, nos jornais e na mídia exterior. A publicidade tinha outro ritmo. Viramos noites trabalhando, o relacionamento pessoal também era um dos grandes pilares dos negócios.

Houve algum momento em que pensou em desistir?

Nunca pensei seriamente em abandonar a publicidade, porque amo profundamente o que faço. Mas, como toda empresária, já enfrentei momentos difíceis. Empreender no Brasil exige coragem, equilíbrio emocional e muita capacidade de adaptação.

Seu estilo de liderança:

Sou uma pessoa otimista. Procuro enfrentar os problemas com serenidade, cercada de pessoas em quem confio e sem perder a alegria.

Como você enxerga o atual momento das agências pernambucanas?

Vejo o mercado pernambucano com muito potencial. Temos agências qualificadas, profissionais talentosos e uma criatividade reconhecida nacionalmente. O Festival Cria, que reuniu mais de 1.500 participantes e grandes nomes da publicidade brasileira, foi uma demonstração da força da nossa indústria criativa.

A concorrência com grandes grupos nacionais exige cada vez mais profissionalização, inovação, investimento em tecnologia e capacidade de oferecer soluções integradas. Mas temos um diferencial importante: conhecemos profundamente nossa cultura, nosso consumidor e a realidade regional.

Como a inteligência artificial e as tecnologias estão mudando a rotina das agências?

A inteligência artificial já faz parte da realidade das agências e representa uma das maiores transformações da nossa profissão. Ela está mudando processos de criação, planejamento, produção, mídia, pesquisa e análise de dados.

Vejo a IA muito mais como uma oportunidade do que como uma ameaça. Ela pode aumentar a produtividade, otimizar recursos e liberar os profissionais para aquilo que realmente faz diferença: pensar estrategicamente e criar. Mas precisamos compreender que tecnologia, sozinha, não constrói grandes marcas.

O que representa chegar à presidência do Sinapro?

Chegar à presidência do Sinapro-PE é uma das maiores honras da minha trajetória profissional. Minha aproximação com o movimento associativo se intensificou com a criação e produção do Festival CRIA, experiência que me levou a participar mais ativamente das discussões do mercado publicitário.

Em 2025, recebi o apoio dos colegas e fui eleita por unanimidade, ao lado de grandes profissionais. Em 45 anos de existência do Sinapro, sou a segunda mulher a presidir.

Como é assumir a responsabilidade de representar um setor tão importante?

É uma responsabilidade enorme, mas também uma missão que abraço com alegria e entusiasmo. A publicidade movimenta a economia, gera empregos e contribui para o desenvolvimento de Pernambuco. Minha gestão busca aproximar agências e universidades, estimular o associativismo, promover conhecimento e fortalecer o mercado.

Quantas agências associadas hoje?

Quando vamos às reuniões nacionais da Fenapro – Federação Nacional das Agências de Propaganda – com os sindicatos, vemos que o Sinapro Pernambuco é muito forte. Temos mais de 50 agências associadas.

Quais são os principais desafios de liderar um mercado em constante transformação?

Precisamos discutir novos modelos de negócios, precificação, inteligência artificial, formação de talentos, valorização profissional e sustentabilidade financeira das agências.

Também considero fundamental aproximar as novas gerações do mercado e fortalecer a relação entre universidades, empresas e profissionais. Uma das minhas prioridades é mostrar que o associativismo não é apenas uma representação institucional. É uma ferramenta concreta de desenvolvimento e fortalecimento das empresas.

Que legado gostaria de deixar para a publicidade de Pernambuco?

Gostaria de contribuir para um mercado mais forte, valorizado, respeitado e preparado para o futuro. As marcas e os clientes têm que perceber a importância de contratar uma agência de publicidade para alavancar os seus negócios num momento em que as verbas publicitárias precisam ser investidas de forma assertiva. Quero que as agências percebam a importância de caminhar juntas, compartilhar experiências e defender interesses comuns.

Quais valores você recebeu da sua família e carrega até hoje?

O amor pela minha família, a honestidade, o respeito às pessoas, a gratidão e a importância de cultivar boas amizades. Tenho amigas de infância, do colégio Santa Maria, de faculdade, de profissão, de grupos de mães… Tenho até um grupo do Terço da Misericórdia que foi criado por minha amiga Paula Meira e no qual rezamos todas juntas, todos os dias, e que estão comigo até hoje. Tenho também aquelas que meu filho me proporcionou… Minha irmã, meus sobrinhos e tenho uma mãe superativa aos 88 anos que faz parte intensamente da minha vida.

Existe algum sonho pessoal que ainda deseja realizar?

Quero viajar mais, aproveitar a vida ao lado da minha família, acompanhar o crescimento do meu filho e ter saúde para viver tudo isso intensamente. Profissionalmente, ainda tenho muitos projetos que desejo realizar.

O que você gostaria que as pessoas lembrassem quando pensassem em Lelê Carvalho?

Gostaria que lembrassem de uma pessoa alegre, amiga, leal, generosa e grata.

Sempre gostei de fazer amigos e, principalmente, de preservar as amizades ao longo da vida. Sou daquelas pessoas que gostam de ligar, conversar, saber como os amigos estão e reunir todo mundo. Se as pessoas lembrarem de mim com carinho, com um sorriso e com a sensação de que fui alguém que fez bem à vida delas, já estarei muito feliz.

Em que momento da vida você sente que está hoje?

Um momento feliz, intenso e, ao mesmo tempo, desafiador.

A presidência do Sinapro exige dedicação, presença e compromisso. Na Trio Comunicação, vivemos um ritmo acelerado, com muitos clientes, campanhas e projetos. Para se ter uma ideia, desde setembro já temos campanhas de Carnaval aprovadas! Também estou cursando um MBA, porque acredito que nunca devemos parar de aprender.

E na vida pessoal?

Sou esposa de André Valença, cirurgião vascular, e sempre que posso acompanho em congressos e viagens profissionais. Somos muito parceiros e incentivamos um ao outro. Ele também é artista plástico, então ajudo nas exposições, contatos com arquitetos e clientes.

E juntos temos nosso Andrezinho, de 13 anos, minha maior alegria da vida. Comunicativo, inteligente e antenado. Conciliar tudo isso nem sempre é fácil, mas me sinto muito realizada.

Um sonho que já realizou?

Ser mãe. Sem dúvida, a maternidade foi a realização do maior sonho da minha vida.

Andrezinho transformou minha maneira de enxergar o mundo e me ensinou uma forma de amor que não se compara a nenhuma outra.

O que ainda faz seus olhos brilharem na publicidade?

O que mais me encanta na publicidade é que ela nunca deixa de surpreender.

Mesmo depois de mais de 30 anos, continuo sentindo grande alegria ao ver uma campanha ganhar as ruas ou um evento acontecer depois de meses de planejamento.

RAIO-X

Time: Náutico.

LIVRO: A Mesa de Deus — Lecticia Cavalcanti.

FILME: Comer, Rezar, Amar.

HOBBY: Cantar.

LUGAR BONITO: Noronha.

COMIDA FAVORITA: Salmão.

RESTAURANTE: Black Angus.

AMOR: Andrezinho.