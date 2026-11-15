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João Alberto | Notícia

Próximo ano será em homenagem a Ariano

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 15/11/2026 às 0:00
A nova legisla&ccedil;&atilde;o municipal reconhece a import&acirc;ncia e o legado de Ariano Suassuna, grande expoente da cultura brasileira
A nova legislação municipal reconhece a importância e o legado de Ariano Suassuna, grande expoente da cultura brasileira - Divulgação

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O deputado Antônio Moraes apresentou oportuno projeto de lei na Assembleia Legislativa, considerando 2027, em Pernambuco, como o Ano Ariano Suassuna. Nada mais justo, homenageando o notável escritor, dramaturgo e idealizador do Movimento Armorial que completaria 100 anos. Ele nasceu na Paraíba, mas passou a vida inteira em Pernambuco. Homenagem é em função do centenário de nascimento do homenageado que transcorre no dia 16 de junho. 

Jailton Júnior/JC Imagem
Marcelo e Jaci Tavares de Melo, prestígio no evento do Hospital do Câncer - Jailton Júnior/JC Imagem

MISSA

O Cardeal Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo de Brasília, celebra a missa de encerramento das comemorações dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, hoje, às 16h, no Pátio do Carmo.

ÁRVORE

Karla Dantas compartilha detalhes da sua árvore de Natal, com objetos trazidos de viagens e personagens emblemáticos da infância dos filhos.

ABRAJET

Com a participação de jornalistas de todo o país, o congresso nacional da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo será aberto hoje, às 19h30, em jantar no restaurante Catamaran. Evento será comandado pelo presidente nacional Luiz Pires, com coordenação de Luiz Felipe Moura.

Jailton Júnior/JC Imagem
Amanda e Fausto Campos, prestígio em evento do Hospital do Câncer - Jailton Júnior/JC Imagem

CINEMA

Já foram iniciadas as filmagens do da cinebiografia "Leandro & Leonardo - Não Aprendi Dizer Adeus", sobre a comovente trajetória de uma das maiores duplas sertanejas brasileiras.

ERRO

A nova novela das seis da Globo, ‘’Lá na Minha Terra’’, enfrenta forte rejeição nas redes sociais pela representação considerada ultrapassada e estereotipada do Nordeste. Levantamento da Ativaweb DataLab identificou que 95% das manifestações sobre a trama foram críticas.

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Sheila Wanderley/Divulgação
Francine Costa, em evento no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

NO RIO

O Recife é uma das duas únicas capitais do Nordeste a conquistar o Selo Diamante em Transparência Pública. Milu Megale, Severino Andrade, Danielle Lima e Katarina Cardoso receberam a homenagem no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

RETORNO

A Versace anunciou o retorno dos desfiles do Atelier Versace, sua linha de alta-costura, após dez anos de pausa. A retomada marcará a estreia do estilista Pieter Mulier na direção criativa da grife italiana.

RELÓGIO

Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo Tribunal Federal que usa o mais valioso relógio. É um Patek Philippe Nautilus. É um dos relógios esportivos de luxo mais conhecidos de todos os tempos, e chama a atenção de colecionadores do design pelo formato incomum de sua caixa e pela pulseira integrada. Custa R$ 7.620 mil.

O PRIMO

Haakon 8º, novo rei da Noruega, tem um primo, Haakon Lorentzen, de 72 anos, que mora no Brasil desde os dois meses de idade. Ele é presidente do grupo Lorinvest, que tem empresas dos setores de gás natural, serviços financeiros, tecnologia industrial e empreendimentos imobiliários.

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