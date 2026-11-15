Próximo ano será em homenagem a Ariano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O deputado Antônio Moraes apresentou oportuno projeto de lei na Assembleia Legislativa, considerando 2027, em Pernambuco, como o Ano Ariano Suassuna. Nada mais justo, homenageando o notável escritor, dramaturgo e idealizador do Movimento Armorial que completaria 100 anos. Ele nasceu na Paraíba, mas passou a vida inteira em Pernambuco. Homenagem é em função do centenário de nascimento do homenageado que transcorre no dia 16 de junho.

Marcelo e Jaci Tavares de Melo, prestígio no evento do Hospital do Câncer - Jailton Júnior/JC Imagem

MISSA

O Cardeal Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo de Brasília, celebra a missa de encerramento das comemorações dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, hoje, às 16h, no Pátio do Carmo.

ÁRVORE

Karla Dantas compartilha detalhes da sua árvore de Natal, com objetos trazidos de viagens e personagens emblemáticos da infância dos filhos.

ABRAJET

Com a participação de jornalistas de todo o país, o congresso nacional da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo será aberto hoje, às 19h30, em jantar no restaurante Catamaran. Evento será comandado pelo presidente nacional Luiz Pires, com coordenação de Luiz Felipe Moura.

Amanda e Fausto Campos, prestígio em evento do Hospital do Câncer - Jailton Júnior/JC Imagem

CINEMA

Já foram iniciadas as filmagens do da cinebiografia "Leandro & Leonardo - Não Aprendi Dizer Adeus", sobre a comovente trajetória de uma das maiores duplas sertanejas brasileiras.

ERRO

A nova novela das seis da Globo, ‘’Lá na Minha Terra’’, enfrenta forte rejeição nas redes sociais pela representação considerada ultrapassada e estereotipada do Nordeste. Levantamento da Ativaweb DataLab identificou que 95% das manifestações sobre a trama foram críticas.

Francine Costa, em evento no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

NO RIO

O Recife é uma das duas únicas capitais do Nordeste a conquistar o Selo Diamante em Transparência Pública. Milu Megale, Severino Andrade, Danielle Lima e Katarina Cardoso receberam a homenagem no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

RETORNO

A Versace anunciou o retorno dos desfiles do Atelier Versace, sua linha de alta-costura, após dez anos de pausa. A retomada marcará a estreia do estilista Pieter Mulier na direção criativa da grife italiana.

RELÓGIO

Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo Tribunal Federal que usa o mais valioso relógio. É um Patek Philippe Nautilus. É um dos relógios esportivos de luxo mais conhecidos de todos os tempos, e chama a atenção de colecionadores do design pelo formato incomum de sua caixa e pela pulseira integrada. Custa R$ 7.620 mil.

O PRIMO

Haakon 8º, novo rei da Noruega, tem um primo, Haakon Lorentzen, de 72 anos, que mora no Brasil desde os dois meses de idade. Ele é presidente do grupo Lorinvest, que tem empresas dos setores de gás natural, serviços financeiros, tecnologia industrial e empreendimentos imobiliários.