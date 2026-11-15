Próximo ano será em homenagem a Ariano
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O deputado Antônio Moraes apresentou oportuno projeto de lei na Assembleia Legislativa, considerando 2027, em Pernambuco, como o Ano Ariano Suassuna. Nada mais justo, homenageando o notável escritor, dramaturgo e idealizador do Movimento Armorial que completaria 100 anos. Ele nasceu na Paraíba, mas passou a vida inteira em Pernambuco. Homenagem é em função do centenário de nascimento do homenageado que transcorre no dia 16 de junho.
MISSA
O Cardeal Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo de Brasília, celebra a missa de encerramento das comemorações dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, hoje, às 16h, no Pátio do Carmo.
ÁRVORE
Karla Dantas compartilha detalhes da sua árvore de Natal, com objetos trazidos de viagens e personagens emblemáticos da infância dos filhos.
ABRAJET
Com a participação de jornalistas de todo o país, o congresso nacional da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo será aberto hoje, às 19h30, em jantar no restaurante Catamaran. Evento será comandado pelo presidente nacional Luiz Pires, com coordenação de Luiz Felipe Moura.
CINEMA
Já foram iniciadas as filmagens do da cinebiografia "Leandro & Leonardo - Não Aprendi Dizer Adeus", sobre a comovente trajetória de uma das maiores duplas sertanejas brasileiras.
ERRO
A nova novela das seis da Globo, ‘’Lá na Minha Terra’’, enfrenta forte rejeição nas redes sociais pela representação considerada ultrapassada e estereotipada do Nordeste. Levantamento da Ativaweb DataLab identificou que 95% das manifestações sobre a trama foram críticas.
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NO RIO
O Recife é uma das duas únicas capitais do Nordeste a conquistar o Selo Diamante em Transparência Pública. Milu Megale, Severino Andrade, Danielle Lima e Katarina Cardoso receberam a homenagem no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
RETORNO
A Versace anunciou o retorno dos desfiles do Atelier Versace, sua linha de alta-costura, após dez anos de pausa. A retomada marcará a estreia do estilista Pieter Mulier na direção criativa da grife italiana.
RELÓGIO
Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo Tribunal Federal que usa o mais valioso relógio. É um Patek Philippe Nautilus. É um dos relógios esportivos de luxo mais conhecidos de todos os tempos, e chama a atenção de colecionadores do design pelo formato incomum de sua caixa e pela pulseira integrada. Custa R$ 7.620 mil.
O PRIMO
Haakon 8º, novo rei da Noruega, tem um primo, Haakon Lorentzen, de 72 anos, que mora no Brasil desde os dois meses de idade. Ele é presidente do grupo Lorinvest, que tem empresas dos setores de gás natural, serviços financeiros, tecnologia industrial e empreendimentos imobiliários.