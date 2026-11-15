Noite de Romildo Alves para antecipar o Natal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Uma das mais bonitas festas natalinas da cidade, o “Já é Natal”, de Romildo Alves, acontece quinta-feira, na sede da Associação Comercial de Pernambuco. Como sempre muitas atrações, a começar de uma deslumbrante decoração, show com o cantor Antônio Marques e jantar exclusivo. Homenageados serão Luiz Alberto Carneiro, Glorinha Aguiar e advogada Veruska Luna, famosa por ter feito "Davanira”, personagem que Carol Fernandes criou para comerciais das Casas José Araújo.

Domingo é dia de gente bonita: Lara Santana, eleita deputada estadual - Arquivo Pessoal

ITÁLIA

O fotógrafo Nando Chiapetta, que atuou muitos anos na equipe desta coluna, assina a mostra “Verso Sud: Uma viagem fotográfica de Roma ao Sul da Itália”. Evento, promovido pela Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico do Legislativo e o Consulado da Itália, será aberto pelo presidente da Alepe, Álvaro Porto, terça-feira, às 10h, no plenário da Alepe.

PRÊMIO

Será realizada amanhã, a cerimônia de entrega do Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado.

PONTO FINAL

Os artistas plásticos Christina Machado, José Paulo e Mauricio Castro encerram hoje sua exposição “Padrão Reativo”, que foi bem recebida pelo público na Torre Malakoff.

Priscila e Bruno Schwambach, casal do maior brilho na nossa cidade - Sheila Wanderley/Divulgação

ENTREVISTA

Lelê Carvalho, presidente do Sindicato dos Publicitários de Pernambuco, é entrevistada na coluna de amanhã.

EM PORTO

Mais importantes eventos do turismo pernambucano, o Visit Travel Show e o Sou Porto de Galinhas, acontecerão nos dias 1º e 2 de dezembro.

DESTAQUE

Um dos maiores nomes da filosofia no Brasil, Lúcia Helena Galvão ministra a palestra “O Valor do Tempo Segundo a Filosofia”, quinta-feira, na Faculdade Pernambucana de Saúde.

DEZ ANOS

O Cinema São Luiz será palco, quinta-feira, da pré-estreia do primeiro episódio da animação “Universo do Calunguinha”, em comemoração aos 10 anos do personagem infantil que acompanha o Homem da Meia-Noite.

Lilian Calaça e Julyana Rozenblit em evento no Famiglia Giuliano - Julliana Brito/JC

CUBANOS

A terrível crise que Cuba vive traz do dado dramático: desde 2020, 25% dos cubanos deixaram a ilha. Os 75% que ficaram vivem uma situação terrível.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Sem comunicação clara, não existe gestão eficiente.” (João Carlos Paes Mendonça)

ALCEU Valença tem participação especial no disco “Equilibrivm”, de Anitta, que ganhou o Grammy Latino, Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

FERNANDO Farias assina o artigo “Luxo é estar Desconectado”, na revista Yacht Mais.

HOJE, em Olinda, os blocos da Pitombeira e Eu Acho é Pouco celebram, respectivamente, 80 anos e 50 anos, com passeio pelas ladeiras.

INGRID Zanella fará palestra do XIV Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro das Seccionais OAB, em Florianópolis.

ANIVERSARIANTES Ana Luiza Lemos, Célia Lira Paulo, Edmundo Morais Júnior, Eulália Almeida de Brito, Fábio Catão Ribeiro, Fernando Cunha, Flávio Zirpoli, Joca Colaço, Paula Sá, Professor Lupércio Carlos do Nascimento, Solange Mesquita e Thales Cabral.

Coluna de João Alberto: café da manhã do pernambucano.