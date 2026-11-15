Noite de Romildo Alves para antecipar o Natal
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Uma das mais bonitas festas natalinas da cidade, o “Já é Natal”, de Romildo Alves, acontece quinta-feira, na sede da Associação Comercial de Pernambuco. Como sempre muitas atrações, a começar de uma deslumbrante decoração, show com o cantor Antônio Marques e jantar exclusivo. Homenageados serão Luiz Alberto Carneiro, Glorinha Aguiar e advogada Veruska Luna, famosa por ter feito "Davanira”, personagem que Carol Fernandes criou para comerciais das Casas José Araújo.
ITÁLIA
O fotógrafo Nando Chiapetta, que atuou muitos anos na equipe desta coluna, assina a mostra “Verso Sud: Uma viagem fotográfica de Roma ao Sul da Itália”. Evento, promovido pela Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico do Legislativo e o Consulado da Itália, será aberto pelo presidente da Alepe, Álvaro Porto, terça-feira, às 10h, no plenário da Alepe.
PRÊMIO
Será realizada amanhã, a cerimônia de entrega do Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado.
PONTO FINAL
Os artistas plásticos Christina Machado, José Paulo e Mauricio Castro encerram hoje sua exposição “Padrão Reativo”, que foi bem recebida pelo público na Torre Malakoff.
ENTREVISTA
Lelê Carvalho, presidente do Sindicato dos Publicitários de Pernambuco, é entrevistada na coluna de amanhã.
EM PORTO
Mais importantes eventos do turismo pernambucano, o Visit Travel Show e o Sou Porto de Galinhas, acontecerão nos dias 1º e 2 de dezembro.
DESTAQUE
Um dos maiores nomes da filosofia no Brasil, Lúcia Helena Galvão ministra a palestra “O Valor do Tempo Segundo a Filosofia”, quinta-feira, na Faculdade Pernambucana de Saúde.
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DEZ ANOS
O Cinema São Luiz será palco, quinta-feira, da pré-estreia do primeiro episódio da animação “Universo do Calunguinha”, em comemoração aos 10 anos do personagem infantil que acompanha o Homem da Meia-Noite.
CUBANOS
A terrível crise que Cuba vive traz do dado dramático: desde 2020, 25% dos cubanos deixaram a ilha. Os 75% que ficaram vivem uma situação terrível.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “Sem comunicação clara, não existe gestão eficiente.” (João Carlos Paes Mendonça)
- ALCEU Valença tem participação especial no disco “Equilibrivm”, de Anitta, que ganhou o Grammy Latino, Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.
- FERNANDO Farias assina o artigo “Luxo é estar Desconectado”, na revista Yacht Mais.
- HOJE, em Olinda, os blocos da Pitombeira e Eu Acho é Pouco celebram, respectivamente, 80 anos e 50 anos, com passeio pelas ladeiras.
- INGRID Zanella fará palestra do XIV Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro das Seccionais OAB, em Florianópolis.
ANIVERSARIANTES Ana Luiza Lemos, Célia Lira Paulo, Edmundo Morais Júnior, Eulália Almeida de Brito, Fábio Catão Ribeiro, Fernando Cunha, Flávio Zirpoli, Joca Colaço, Paula Sá, Professor Lupércio Carlos do Nascimento, Solange Mesquita e Thales Cabral.
Coluna de João Alberto: café da manhã do pernambucano.