Paulo Câmara será Cidadão do Ceará
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A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, por unanimidade, projeto do deputado Romeu Aldigueri, concedendo o título de Cidadão Cearense a Paulo Câmara. Reconhecimento ao seu excelente trabalho na presidência do Banco do Nordeste, que ocupa desde 2023. Entrega será em sessão solene no dia 7 de dezembro.
EXPOSIÇÃO
Foi com muito prestígio que foi inaugurada a edição de 25 anos da Exposição de Artes do IMIP, no Museu do Estado de Pernambuco. Com curadoria de Carlos Trevi, a mostra reúne mais de 140 artistas de diferentes gerações e trajetórias. Muitas obras sendo arrematadas já no primeiro dia.
HOMENAGEM
Arquitetos pernambucanos são embaixadores Exposição de Arte do Imip e ganharam painel de homenagem: Humberto e Analice Zirpoli, Cecília Lemos, Diogo Viana, Carlos Augusto Lira, Luiza Nogueira e Romero Duarte.
EM NORONHA
Muitos famosos estão em Fernando de Noronha para casamento neste fim de semana. Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Juliette Freire, Fernanda Paes Leme, Carolina Dieckmmann e Rodrigo Simas.
CIDADANIA
A Nuno Desenvolvimento participa da cantata natalina “Vozes que Encantam” hoje, no RioMar. Apresentação terá a participação de crianças neurodivergentes atendidas pela instituição prometem emocionar o público com suas vozes.
INFANTIL
Principal evento literário dedicado ao público infantojuvenil em Pernambuco, a Feira Literária das Infâncias, acontece até amanhã, na Academia Pernambucana de Letras.
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GRÁTIS
O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, aceitou voltar a comandar o Fortaleza, nos três jogos finais da Série B, sem receber salário.
MEDICINA
O endocrinologista Francisco Bandeira coordena o evento “Diabetes & Metabolism in Debate” Pernambuco, hoje, no Mar Hotel, com a presença de seis palestrantes dos Estados Unidos.
CONQUISTADOR
O executivo milionário Jensen Huang renunciou à presidência da Nvida, depois da divulgação de três casos de romances extraconjugais e podem aparecer mais. Ele é casado há 40 anos com Lori Huang e o casal tem dois filhos.
ENCONTRO
Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura comandaram, no Clube Mais, no RioMar, bate-papo com Carmen Peixoto sobre Inteligência Social e Relacionamento. Entre os que participaram, Boris Berenstein, Misael Wanderley, Wanessa Andrade, Mirella Martins e Paula Losada.