Paulo Câmara será Cidadão do Ceará

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, por unanimidade, projeto do deputado Romeu Aldigueri, concedendo o título de Cidadão Cearense a Paulo Câmara. Reconhecimento ao seu excelente trabalho na presidência do Banco do Nordeste, que ocupa desde 2023. Entrega será em sessão solene no dia 7 de dezembro.

O deputado Jarbas Vasconcelos Filho, embaixador do Brasil em Portugal Raimundo Carreiro e o senador Fernando Dueire na Conferência Íbero-Brasileira de Energia, em Lisboa - Arquivo Pessoal

EXPOSIÇÃO

Foi com muito prestígio que foi inaugurada a edição de 25 anos da Exposição de Artes do IMIP, no Museu do Estado de Pernambuco. Com curadoria de Carlos Trevi, a mostra reúne mais de 140 artistas de diferentes gerações e trajetórias. Muitas obras sendo arrematadas já no primeiro dia.

HOMENAGEM

Arquitetos pernambucanos são embaixadores Exposição de Arte do Imip e ganharam painel de homenagem: Humberto e Analice Zirpoli, Cecília Lemos, Diogo Viana, Carlos Augusto Lira, Luiza Nogueira e Romero Duarte.

EM NORONHA

Muitos famosos estão em Fernando de Noronha para casamento neste fim de semana. Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Juliette Freire, Fernanda Paes Leme, Carolina Dieckmmann e Rodrigo Simas.

Janielly Nunes, na sua posse como desembargadora de Pernambuco, com o presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello - Arquivo Pessoal

CIDADANIA

A Nuno Desenvolvimento participa da cantata natalina “Vozes que Encantam” hoje, no RioMar. Apresentação terá a participação de crianças neurodivergentes atendidas pela instituição prometem emocionar o público com suas vozes.

INFANTIL

Principal evento literário dedicado ao público infantojuvenil em Pernambuco, a Feira Literária das Infâncias, acontece até amanhã, na Academia Pernambucana de Letras.

GRÁTIS

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, aceitou voltar a comandar o Fortaleza, nos três jogos finais da Série B, sem receber salário.

Márcia Patriota e Zélia Lins, em evento de destaque - Jailton Júnior/JC Imagem

MEDICINA

O endocrinologista Francisco Bandeira coordena o evento “Diabetes & Metabolism in Debate” Pernambuco, hoje, no Mar Hotel, com a presença de seis palestrantes dos Estados Unidos.

CONQUISTADOR

O executivo milionário Jensen Huang renunciou à presidência da Nvida, depois da divulgação de três casos de romances extraconjugais e podem aparecer mais. Ele é casado há 40 anos com Lori Huang e o casal tem dois filhos.

ENCONTRO

Sérgio Moury Fernandes e Luciano Moura comandaram, no Clube Mais, no RioMar, bate-papo com Carmen Peixoto sobre Inteligência Social e Relacionamento. Entre os que participaram, Boris Berenstein, Misael Wanderley, Wanessa Andrade, Mirella Martins e Paula Losada.