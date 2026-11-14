Eduardo Moura não vai aceitar tablet da Câmara

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Senado e a Câmara dos Deputados, sem o menor respeito pelo dinheiro público, vão distribuir tablets e celulares de última geração com senadores, deputados federais e servidores. A medida, sem qualquer justificativa, vai custar uma fortuna. Numa iniciativa digna de aplausos, Eduardo Moura, que vai assumir como deputado federal anunciou que não vai receber o “presente”. Considera, com toda razão, um absurdo a distribuição para deputados e senadores que têm o salário de R$ 46 mil.

Sandra Paes Barreto e Adriana Ribeiro, no Instituto Ricardo Brennand - Sheila Wanderley/Divulgação

AGRO

O mestre Adilson Torreão, presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Nordeste, ao lado da sua Rita de Cássia, recebe convidados para jantar de confraternização e celebração do agronegócio nordestino. Será hoje, no Famiglia Giuliano.

NA TV JORNAL

O economista Ecio Costa é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Faz um balanço das perspectivas da economia brasileira no próximo ano e destaca a excelente performance do cenário econômico de Pernambuco.

MENTALIDADE

Em missa no Peru, diante de milhões de fiéis, o papa Leão XIV condenou a violência contra as mulheres e a persistência da mentalidade machista. O pontífice também cobrou da Igreja verdade, justiça e reparação às vítimas de abusos sexuais cometidos por integrantes do clero.

IMORTAL

Na mais disputada eleição na Academia Brasileira de Letras, médico, escritor e comunicador Drauzio Varella foi eleito para a Cadeira 32, que já foi ocupada por Ariano Suassuna. Pleito teve 18 candidatos e ele conseguiu 29 votos. Dos outros candidatos, apenas um, Sergio Fonte teve votos, oito. José Paulo Cavalcanti Filho comemora muito a vitória do seu novo colega

Michele Carneiro da Cunha e Celia Sobreira, em recente evento social - Jailton Júnior/JC Imagem

AMIZADE

Fernando Mariano, que atuou muitos anos no jornal O Globo e fez muitas amizades no Recife, mora há 35 anos em Orlando, mas vem constantemente rever os amigos recifenses. Foi anfitrião de um agradável almoço, no Spettus Premium, no fim de semana. Tinha políticos, com Antônio Moraes e artistas como Santana, Nena Queiroga, Ed Carlos e Cristina Amaral.

NOVO COMANDO

O Frege, misto de restaurante e casa de shows na Avenida Rio Branco, agora é comandado pelos empresários Dorgival Herminio e Vanessa Araújo.

FORTUNA

Cada deputado federal terá no próximo ano R$ 40 milhões para destinar em emendas.

NIEMEYER

A Caixa Cultural Recife abre terça-feira a exposição “A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço”, com curadoria de Paulo Sérgio Niemeyer, Reúne croquis originais, desenhos, maquetes e objetos pessoais do arquiteto Oscar Niemeyer.

Margarida Cantarelli, presidente da Academia Pernambucana de Letras - Jailton Júnior/JC Imagem

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O primeiro sinal de corrupção em uma sociedade é quando os fins justificam os meios.” (Georges Bernanus)

DANIEL Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, fala hoje sobre alimentação saudável, no RioMar Eventos,

SEM despertar interesse do torcedor a seleção do Brasil enfrenta o Japão, hoje, às 7h15.

CLAUDETTE Soares, cantora conhecida como "Princesinha do Baião", apelido dado por Luiz Gonzaga, faleceu ontem.

TATI Veloso promove hoje e amanhã, na sede do Clube Português nova edição do “Encontro de Brechós.”

HOJE é o Dia Nacional da Alfabetização.

ANIVERSARIANTES Andréa Santa Rosa, Arlindo Siqueira Júnior, Carla Andreya Valente Tavares, Carola Queiroz, Fernando Arruda, João Guilherme Ferraz, Kaio Maniçoba, Maria de Lourdes Torreão, Priscila Tasso, Sílvio Neves Baptista Filho, Tabata Amaral e Virgínia Falcão.