Um almoço no Ruizito reuniu mundo jurídico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O empresário João Carlos Paes Mendonça almoçou no Ruizito com o ministro Mauro Campbell, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando conversaram sobre o cenário atual do nosso país. Também estiveram presentes os desembargadores Ricardo Paes Barreto, Fausto Campos, Erik Simões, Mozart Valadares, além do advogado Luiz Mário Moutinho e do empresário Aldo Guedes.

Lelê Carvalho Márcia Souto Carvalho e Paula Meira, brilho no nosso mundo feminino, em evento no Instituto Ricardo Brennand - Sheila Wanderley/Divulgação

A MISSA

O Papa Leão XIV usou uma casula, uma veste sagrada e solene, azul-celeste e branca, cores da bandeira argentina, na Missa que celebrou no Santuário de Luján, cidade a 70 km de Buenos Aires. A cerimônia reuniu três milhões de pessoas, o maior público em todos os eventos que realizou no seu período como Papa. O presidente Javier Milei ficou tão emocionado que chorou no final da Missa.

FLIPORTO

Hoje e amanhã, no auditório da Livraria Jaqueira, acontece a Fliporto Rec’n’Play, com 16 mesas temáticas sobre literatura, tecnologia, inteligência artificial, inovação e processos criativos.

RESTAURANTE

Pedro Godoy e Eduardo Freyre comemoram os sete anos do Arvo e se preparam para a inauguração, dia 24, do “Lara”, novo restaurante no Polo Pina, com cozinha natural contemporânea. A previsão de abertura é no dia 24 deste mês.

Doris David de Souza, com o filho Rafael, na comemoração dos 40 anos da Casapronta - Leo Lima/Divulgação

NATAL

Evellyn Barbosa comanda happy hour natalino, no Teresita Cocina, terça-feira, para confraternização e apresentação da coleção de Natal da Donna Brigadeiro.

SÃO JOÃO

Mal acabou o ano e já foi confirmado o São João Gomes em 2027. O projeto será detalhado em evento em São Paulo, segunda-feira, com show comandado pelo anfitrião.

DEBATE

Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, participa do debate na Rádio Clube, hoje, às 11h.

João Carlos Paes Mendonça e Mauro Campbell, ministro do STJ, em almoço no Ruizito do RioMar - Arquivo Pessoal

LUTO

Mariano Soso, técnico do Sport Club, está na Argentina. A razão é o velório de sua mãe, Alicia Lesgar, que faleceu quarta-feira.

PARCERIAS

Milu Megale recebeu, nesta semana, a delegação de Nantes, da França, que cumpre agenda no Recife até sexta-feira, com encontros e atividades voltadas ao fortalecimento da cooperação entre as duas cidades, especialmente na área cultural.

TRANSPARÊNCIA

Eduardo Loyo recebeu do procurador-geral de Justiça de Pernambuco, José Paulo Xavier, o Selo de Transparência dos Festejos Juninos 2026, concedido à Empetur pelo Ministério Público de Pernambuco. O reconhecimento destaca a transparência na aplicação dos recursos destinados ao São João.