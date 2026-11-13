Um almoço no Ruizito reuniu mundo jurídico
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O empresário João Carlos Paes Mendonça almoçou no Ruizito com o ministro Mauro Campbell, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando conversaram sobre o cenário atual do nosso país. Também estiveram presentes os desembargadores Ricardo Paes Barreto, Fausto Campos, Erik Simões, Mozart Valadares, além do advogado Luiz Mário Moutinho e do empresário Aldo Guedes.
A MISSA
O Papa Leão XIV usou uma casula, uma veste sagrada e solene, azul-celeste e branca, cores da bandeira argentina, na Missa que celebrou no Santuário de Luján, cidade a 70 km de Buenos Aires. A cerimônia reuniu três milhões de pessoas, o maior público em todos os eventos que realizou no seu período como Papa. O presidente Javier Milei ficou tão emocionado que chorou no final da Missa.
FLIPORTO
Hoje e amanhã, no auditório da Livraria Jaqueira, acontece a Fliporto Rec’n’Play, com 16 mesas temáticas sobre literatura, tecnologia, inteligência artificial, inovação e processos criativos.
RESTAURANTE
Pedro Godoy e Eduardo Freyre comemoram os sete anos do Arvo e se preparam para a inauguração, dia 24, do “Lara”, novo restaurante no Polo Pina, com cozinha natural contemporânea. A previsão de abertura é no dia 24 deste mês.
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NATAL
Evellyn Barbosa comanda happy hour natalino, no Teresita Cocina, terça-feira, para confraternização e apresentação da coleção de Natal da Donna Brigadeiro.
SÃO JOÃO
Mal acabou o ano e já foi confirmado o São João Gomes em 2027. O projeto será detalhado em evento em São Paulo, segunda-feira, com show comandado pelo anfitrião.
DEBATE
Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, participa do debate na Rádio Clube, hoje, às 11h.
LUTO
Mariano Soso, técnico do Sport Club, está na Argentina. A razão é o velório de sua mãe, Alicia Lesgar, que faleceu quarta-feira.
PARCERIAS
Milu Megale recebeu, nesta semana, a delegação de Nantes, da França, que cumpre agenda no Recife até sexta-feira, com encontros e atividades voltadas ao fortalecimento da cooperação entre as duas cidades, especialmente na área cultural.
TRANSPARÊNCIA
Eduardo Loyo recebeu do procurador-geral de Justiça de Pernambuco, José Paulo Xavier, o Selo de Transparência dos Festejos Juninos 2026, concedido à Empetur pelo Ministério Público de Pernambuco. O reconhecimento destaca a transparência na aplicação dos recursos destinados ao São João.