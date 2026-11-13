Arquidiocese de Olinda e Recife comemora 350 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife serão celebrados com programação especial a partir de hoje, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na Boa Vista. A agenda inclui lançamento de livro sobre a trajetória da instituição, apresentações musicais com Cristina Amaral, Sarah Leandro e Dudu do Acordeon. No domingo, teremos a inauguração da Casa dos Dons, de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, e Missa solene, celebrada pelo cardeal Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília.

José Paulo Xavier, Isabella Coutinho e Victor Marques, no evento do Hospital de Câncer - Jailton Júnior/JC Imagem

BARBARIE

Um dos fatos mais cruéis deste ano no Brasil foi protagonizado pelo criador de conteúdo Wesley Oliveira. Ele conseguiu acesso ao apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e exibiu filmagens da casa. O pior foi mostrar a imagem do ex-presidente, que possui Alzheimer em fase avançada e está sob cuidados especiais em casa. Vamos torcer para ele receber uma punição forte.

LANÇAMENTO

O jornalista e escritor pernambucano Álvaro Filho, que vive em Portugal há muitos anos, lança domingo, na Fliporto, seu sétimo romance “Mãe Preta”. Ele foi o primeiro brasileiro a conquistar a Bolsa de Criação Literária da Direção-Geral do Livro de Portugal.

CURSINHOS

No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro cursinhos para vestibular que fizeram sucesso no Recife. Um deles para os candidatos à Faculdade de Direito, era conhecido como “Cabaré do Soares”. Por ele passaram muitos nomes de destaque na nossa advocacia.

JÁ VAI TARDE

Depois de fazer um péssimo trabalho, especialmente na contratação dos quatro técnicos que o Sport teve na série B e contratações de jogadores que tiveram performances ruins, Ítalo Rodrigues anunciou que vai deixar de ser o executivo de futebol do Sport. Não vai deixar a menor saudade entre os torcedores do rubro-negro.

GOLPE

A direção da Agemar, que administra o Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha, revela que é um golpe anúncios na internet vendendo pacotes para um réveillon que aconteceria no espaço. Não está programada nenhuma festa de Ano Novo no local.

Eduarda Haeckel e Ângela Vieira no Instituto Ricardo Brennand - Sheila Wanderley/Divulgação

INFANTIL

Principal evento literário dedicado ao público infantojuvenil em Pernambuco, a Feira Literária das Infâncias, acontecerá de hoje a domingo, na Academia Pernambucana de Letras.

GRÁTIS

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, aceitou voltar a comandar o Fortaleza, nos três jogos finais da Série B, sem receber salário.

MEDICINA

O endocrinologista Francisco Bandeira coordena o evento “Diabetes & Metabolism in Debate Pernambuco", hoje e amanhã, no Mar Hotel, com a presença de seis palestrantes dos Estados Unidos.

A juíza Ana Cláudia Brandão, com o prêmio que recebeu no Congresso Brasileiro de Direito e Saúde - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A força mais potente do universo é a fé.” (Santa Teresa de Calcutá)



LENINE é a grande atração do Palco Recife Cidade da Música no REC'n'Play.



RAPHA Vasconcellos se prepara para inaugurar o Moendo na Praia, em Boa Viagem.



NA SUA agenda no Recife, o ministro Mauro Campbell fez visita ao Palácio do Campo das Princesas, recebido pela governadora Raquel Lyra.



GIOVANNA Ewbank e Bruno Gagliasso curtem temporada em Fernando de Noronha.



EVANILDO Maia de Sant’Anna assumiu a Cadeira 11 da Academia Pernambucana de Música.

ANIVERSARIANTES Adriana Varejão Moreira, Alexandre Gondim, Beatriz Gouveia, , Clodoaldo Magalhães, Clóvis Paiva Filho, Elisabete Martins de Melo, Fábio Rogério Guimarães, Fátima Gundes de Araújo, Hilton Cunha Júnior, Izaias Régis e Otacílio Venâncio Júnior.