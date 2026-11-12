Vera Fischer comanda talk sobre liberdade feminina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Palestra fará parte da programação do evento de inovação, cultura e sustentabilidade Somos UÔGE, nesta sexta-feira (13), no Mirante do Paço

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Evento que está em sua segunda edição, o Somos UÔGE acontece nesta sexta-feira (13), no Mirante do Paço, das 11h às 22h, com temas sobre sustentabilidade, cultura e inovação.

O encontro tem expectativa de reunir mais de 2 mil pessoas em uma programação que combina debates, manifestações artísticas, experiências culturais, gastronomia e empreendedorismo.

Uma das palestras de destaque será com Vera Fischer, às 16h, no talk “A Mulher Além do Personagem”, conduzido pela jornalista Bianka Carvalho. O encontro propõe uma reflexão sobre imagem, liberdade, saúde emocional e o direito de ser quem se é, abordando o que acontece quando a sociedade transforma uma mulher em imagem, símbolo, personagem ou estereótipo e os desafios de preservar a própria identidade diante das expectativas externas.

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Também integram a programação Luana Génot, referência nacional nas discussões sobre diversidade e equidade racial; André Carvalhal, que aborda comportamento e sustentabilidade; Rita von Hunty, com sua contribuição para o pensamento crítico e a educação; a jornalista Vanessa Lins e a comunicadora e escritora Dani Arrais.

“Queremos que o Somos UÔGE seja mais do que um evento de conteúdo. Nossa intenção é criar um ambiente de encontros, escuta e troca, no qual diferentes experiências e perspectivas possam se conectar e gerar novas ideias, parcerias e oportunidades. Nesta edição, reforçamos a dimensão humana da sustentabilidade, mostrando que ela também está nas nossas relações, nas escolhas que fazemos e na maneira como construímos coletivamente a sociedade”, afirma Mariana Rocha.

Economia criativa

Uma das novidades desta edição é a ampliação da feira de economia criativa e circular, que dobrou de tamanho e reunirá cerca de 40 microempreendedores de produtos autorais, artesanato, iniciativas sustentáveis e alimentação.

A curadoria valoriza a produção local, a identidade regional e práticas relacionadas à circularidade, reconhecendo o empreendedorismo como uma importante ferramenta de desenvolvimento social e econômico.

Serviço - Somos UÔGE 2026