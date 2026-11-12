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João Alberto | Notícia

Vera Fischer comanda talk sobre liberdade feminina

Palestra fará parte da programação do evento de inovação, cultura e sustentabilidade Somos UÔGE, nesta sexta-feira (13), no Mirante do Paço

Por JC Publicado em 12/11/2026 às 13:30 | Atualizado em 12/11/2026 às 13:39
Vera Fischer estará nesta sexta-feira(13) comandando palestra no Mirante do Paço
Vera Fischer estará nesta sexta-feira(13) comandando palestra no Mirante do Paço - Reprodução/Instagram

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Evento que está em sua segunda edição, o Somos UÔGE acontece nesta sexta-feira (13), no Mirante do Paço, das 11h às 22h, com temas sobre sustentabilidade, cultura e inovação. 

O encontro tem expectativa de reunir mais de 2 mil pessoas em uma programação que combina debates, manifestações artísticas, experiências culturais, gastronomia e empreendedorismo. 

Uma das palestras de destaque será com Vera Fischer, às 16h, no talk “A Mulher Além do Personagem”, conduzido pela jornalista Bianka Carvalho. O encontro propõe uma reflexão sobre imagem, liberdade, saúde emocional e o direito de ser quem se é, abordando o que acontece quando a sociedade transforma uma mulher em imagem, símbolo, personagem ou estereótipo e os desafios de preservar a própria identidade diante das expectativas externas.

 

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Também integram a programação Luana Génot, referência nacional nas discussões sobre diversidade e equidade racial; André Carvalhal, que aborda comportamento e sustentabilidade; Rita von Hunty, com sua contribuição para o pensamento crítico e a educação; a jornalista Vanessa Lins e a comunicadora e escritora Dani Arrais

“Queremos que o Somos UÔGE seja mais do que um evento de conteúdo. Nossa intenção é criar um ambiente de encontros, escuta e troca, no qual diferentes experiências e perspectivas possam se conectar e gerar novas ideias, parcerias e oportunidades. Nesta edição, reforçamos a dimensão humana da sustentabilidade, mostrando que ela também está nas nossas relações, nas escolhas que fazemos e na maneira como construímos coletivamente a sociedade”, afirma Mariana Rocha.

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Economia criativa

Uma das novidades desta edição é a ampliação da feira de economia criativa e circular, que dobrou de tamanho e reunirá cerca de 40 microempreendedores de produtos autorais, artesanato, iniciativas sustentáveis e alimentação. 

A curadoria valoriza a produção local, a identidade regional e práticas relacionadas à circularidade, reconhecendo o empreendedorismo como uma importante ferramenta de desenvolvimento social e econômico.

 

Serviço - Somos UÔGE 2026

  • Data: sexta-feira, dia 13 de novembro de 2026
  • Horário: das 11h às 22h
  • Local: Mirante do Paço – no Bairro do Recife, Recife/PE
  • Expectativa de público: mais de 2 mil pessoas
  • Programação: debates, experiências culturais, apresentações artísticas, gastronomia e feira de economia criativa e circular.
  • Participações especiais: Vera Fischer, Luana Génot, André Carvalhal, Rita von Hunty, Dani Arrais e Vanessa Lins, entre outros nomes.
  • Informações sobre acesso e inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/uoge-2026/3306038

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