Obra de Oscar Niemeyer marca exposição inédita no Recife
Exposição "A Linha de Niemeyer" chega à CAIXA Cultural em 17 de novembro, com desenhos, maquetes e imersão sobre a obra do arquiteto
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Todo trabalho criativo de Oscar Niemeyer será tema da exposição "A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço”, que chega à Caixa Cultural Recife na terça-feira (17), com entrada gratuita.
Com curadoria de Paulo Sergio Niemeyer, presidente do Instituto Niemeyer, a exposição reúne um recorte do acervo da Galeria Niemeyer, incluindo croquis originais, estudos artísticos, reproduções ampliadas, objetos autorais, peças de acervo, maquetes físicas e materiais relacionados ao processo de criação e execução dos projetos.
A mostra reúne cerca de 65 itens e conteúdos expositivos, que permitem ao visitante conhecer não apenas as obras concluídas, mas também o processo criativo de Niemeyer, desde os primeiros esboços até a execução dos projetos. A exposição permanece em cartaz até 17 de janeiro.
Falecido em 2012, Oscar Niemeyer construiu uma trajetória marcada pela exploração das formas curvas e pelo uso expressivo do concreto armado. Entre suas contribuições mais conhecidas estão os projetos que deram forma a Brasília, inaugurada em 1960, o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (RJ).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No Recife
Um dos destaques da mostra “A Linha de Niemeyer” é seu caráter itinerante, pensado para aproximar o legado do arquiteto das cidades que recebem a exposição. No Recife, essa conexão ganha significado especial no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, projetado por Oscar Niemeyer em parceria com Paulo Sergio Niemeyer e inaugurado em 2011. O complexo, que reúne o Teatro Luiz Mendonça e a Galeria Janete Costa, integra o patrimônio cultural da capital pernambucana e materializa a presença da arquitetura de Niemeyer no Nordeste.
Serviço - A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço
- Período: 17 de novembro de 2026 a 17 de janeiro de 2027
- Local: CAIXA Cultural Recife
- Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife (PE)
- Horários: Abertura, no dia 17/11, às 19h. Funcionamento para os demais dias: Terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
- Entrada: GratuitaCuradoria: Paulo Sergio Niemeyer