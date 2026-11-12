Obra de Oscar Niemeyer marca exposição inédita no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Exposição "A Linha de Niemeyer" chega à CAIXA Cultural em 17 de novembro, com desenhos, maquetes e imersão sobre a obra do arquiteto

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Todo trabalho criativo de Oscar Niemeyer será tema da exposição "A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço”, que chega à Caixa Cultural Recife na terça-feira (17), com entrada gratuita.

Com curadoria de Paulo Sergio Niemeyer, presidente do Instituto Niemeyer, a exposição reúne um recorte do acervo da Galeria Niemeyer, incluindo croquis originais, estudos artísticos, reproduções ampliadas, objetos autorais, peças de acervo, maquetes físicas e materiais relacionados ao processo de criação e execução dos projetos.

Leia Também Enem 2026: estudantes avaliam primeiro dia de provas e projetam expectativas para segunda etapa

A mostra reúne cerca de 65 itens e conteúdos expositivos, que permitem ao visitante conhecer não apenas as obras concluídas, mas também o processo criativo de Niemeyer, desde os primeiros esboços até a execução dos projetos. A exposição permanece em cartaz até 17 de janeiro.

Instituto Niemeyer - Divulgação

Falecido em 2012, Oscar Niemeyer construiu uma trajetória marcada pela exploração das formas curvas e pelo uso expressivo do concreto armado. Entre suas contribuições mais conhecidas estão os projetos que deram forma a Brasília, inaugurada em 1960, o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (RJ).

No Recife

Um dos destaques da mostra “A Linha de Niemeyer” é seu caráter itinerante, pensado para aproximar o legado do arquiteto das cidades que recebem a exposição. No Recife, essa conexão ganha significado especial no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, projetado por Oscar Niemeyer em parceria com Paulo Sergio Niemeyer e inaugurado em 2011. O complexo, que reúne o Teatro Luiz Mendonça e a Galeria Janete Costa, integra o patrimônio cultural da capital pernambucana e materializa a presença da arquitetura de Niemeyer no Nordeste.

Oscar e Paulo Niemeyer - Divulgação

Serviço - A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço