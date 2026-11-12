A belíssima festa do Hospital de Câncer
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Os 81 anos do Hospital de Câncer de Pernambuco foram assinados com a segunda edição do seu jantar beneficente, uma festa belíssima, que reuniu nomes do maior prestígio no nosso mundo social, empresarial, político e médico, no Instituto Ricardo Brennand. Os grandes anfitriões da noite foram Sidney Batista, Ricardo Almeida e Isabela Coutinho. A Orquestra Bravo fez apresentação, com músicas natalinas. Robson Chagas assinou a decoração e o La Cuisine, o buffet. O evento rendeu R$ 300 mil, sendo que parte foi usada para a compra de uma nova ambulância para o hospital.
PONTO ALTO
Um registro especial para a história de uma senhora que, ao completar 100 anos, pediu, como presente de aniversário, doações para o hospital. Apesar do grande feito, preferiu não ser revelada.
PRESTÍGIO
O prefeito do Recife, Victor Marques, revelou que fez questão de prestigiar o evento, por um dever de justiça, pelo belo trabalho que o Hospital de Câncer presta aos recifenses. A governadora Raquel Lyra foi representada pela secretária de Saúde, Zilda do Rego Cavalcanti.
CAOS
O recifense viveu ontem uma manhã de caos, com um gigantesco engarrafamento no centro da cidade, incluindo o Recife Antigo, que teve várias ruas interditadas em função do REC'n'Play.
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COMITIVA
Chamou a atenção o fato de Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, não ter sido convidada para a comitiva do presidente Lula para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), na Turquia. Para muitos, foi um sinal de que ela não estará na equipe do governo Lula-4.
DEFESA
João Gomes saiu em defesa do traje de gibão, que estava sendo chamado por alguns internautas de “fantasia”. O cantor falou sobre a tradição familiar do vaqueiro, o orgulho de ter sido criado neste universo e a importância da vestimenta para a cultura nordestina.
PROTESTO
Fernanda Montenegro, José de Abreu, Camila Pitanga, Humberto Carrão, Carolina Dieckmann e Sérgio Guizé estão entre os artistas que aderiram à campanha pelo fim das jornadas de 12 horas de trabalho no audiovisual.
EMPREENDEDORISMO
A segunda edição do “Somos Uôge” acontece amanhã, no Mirante do Paço, reunindo sustentabilidade, cultura e empreendedorismo, com a expectativa de receber dois mil participantes. Um dos destaques será Vera Fischer, que fará palestra sobre Liberdade Feminina.
HOMENAGEM
O Grupo de Executivos do Recife vai reunir convidados no dia 26, no Spettus Premium, para homenagear os jornalistas Jô Mazzarolo e Francisco José com o título de Ícones de Pernambuco.
NO RIO
Livros raros e outros bens culturais de instituições públicas e privadas agora são alvos de criminosos no Rio de Janeiro. Para se ter ideia, a investigação mostrou inclusive tentativa de cooptação de um funcionário para facilitar o acesso ao acervo do Real Gabinete Português de Leitura, no Centro do Rio de Janeiro.