A belíssima festa do Hospital de Câncer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os 81 anos do Hospital de Câncer de Pernambuco foram assinados com a segunda edição do seu jantar beneficente, uma festa belíssima, que reuniu nomes do maior prestígio no nosso mundo social, empresarial, político e médico, no Instituto Ricardo Brennand. Os grandes anfitriões da noite foram Sidney Batista, Ricardo Almeida e Isabela Coutinho. A Orquestra Bravo fez apresentação, com músicas natalinas. Robson Chagas assinou a decoração e o La Cuisine, o buffet. O evento rendeu R$ 300 mil, sendo que parte foi usada para a compra de uma nova ambulância para o hospital.

As médicas Isabela Coutinho e sua filha Eduarda Neiva - JAILTON JR/JC IMAGEM

Ricardo Almeida e Heluiza Silveira na comemoração do grande evento do Hospital do Câncer, no Instituto Ricardo Brennand - JAILTON JR/JC IMAGEM

PONTO ALTO

Um registro especial para a história de uma senhora que, ao completar 100 anos, pediu, como presente de aniversário, doações para o hospital. Apesar do grande feito, preferiu não ser revelada.

PRESTÍGIO

O prefeito do Recife, Victor Marques, revelou que fez questão de prestigiar o evento, por um dever de justiça, pelo belo trabalho que o Hospital de Câncer presta aos recifenses. A governadora Raquel Lyra foi representada pela secretária de Saúde, Zilda do Rego Cavalcanti.

CAOS

O recifense viveu ontem uma manhã de caos, com um gigantesco engarrafamento no centro da cidade, incluindo o Recife Antigo, que teve várias ruas interditadas em função do REC'n'Play.

Sidney Batista e Patrícia Ribeiro, no jantar do Hospital do Câncer - JAILTON JR/JC IMAGEM

COMITIVA

Chamou a atenção o fato de Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, não ter sido convidada para a comitiva do presidente Lula para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), na Turquia. Para muitos, foi um sinal de que ela não estará na equipe do governo Lula-4.

DEFESA

João Gomes saiu em defesa do traje de gibão, que estava sendo chamado por alguns internautas de “fantasia”. O cantor falou sobre a tradição familiar do vaqueiro, o orgulho de ter sido criado neste universo e a importância da vestimenta para a cultura nordestina.

PROTESTO

Fernanda Montenegro, José de Abreu, Camila Pitanga, Humberto Carrão, Carolina Dieckmann e Sérgio Guizé estão entre os artistas que aderiram à campanha pelo fim das jornadas de 12 horas de trabalho no audiovisual.

EMPREENDEDORISMO

A segunda edição do “Somos Uôge” acontece amanhã, no Mirante do Paço, reunindo sustentabilidade, cultura e empreendedorismo, com a expectativa de receber dois mil participantes. Um dos destaques será Vera Fischer, que fará palestra sobre Liberdade Feminina.

HOMENAGEM

O Grupo de Executivos do Recife vai reunir convidados no dia 26, no Spettus Premium, para homenagear os jornalistas Jô Mazzarolo e Francisco José com o título de Ícones de Pernambuco.

NO RIO

Livros raros e outros bens culturais de instituições públicas e privadas agora são alvos de criminosos no Rio de Janeiro. Para se ter ideia, a investigação mostrou inclusive tentativa de cooptação de um funcionário para facilitar o acesso ao acervo do Real Gabinete Português de Leitura, no Centro do Rio de Janeiro.