A Abrajet faz o congresso nacional em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo vai realizar seu Congresso Nacional pela primeira vez no Recife. Será de domingo a quarta-feira, comandado por Luiz Pires, presidente nacional, e a coordenação de Luiz Felipe Moura, presidente da seccional de Pernambuco. Evento terá como tema central “Da Notícia ao Destino: Jornalismo que impulsa o Turismo”. Abertura domingo será durante jantar no restaurante Catamaran.

Duda e Felipe Haeckel, jovem casal que esbanja beleza - Sheila Wanderley/Divulgação

FLIPORTO

A Fliporto Literária acontecerá de hoje a domingo, no Gabinete Português de Leitura, com 17 mesas literárias. O homenageado será o poeta Marcus Accioly, um dos grandes nomes da literatura brasileira. O destaque será o lançamento de uma plaquete com o primeiro capítulo do livro “Um Auto para Canudos”, cuja publicação integral será em 2027.

PREMIAÇÃO

Os projetos desenvolvidos na Secretaria de Finanças do Recife conquistaram os primeiros lugares nas duas categorias do Prêmio Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais. É a primeira vez que um município alcança esse feito. As iniciativas apostam em inteligência artificial e automação para tornar a administração tributária mais eficiente.

EXPO DE ARTES

Reunindo trabalhos de 140 artistas pernambucanos, a Exposição de Artes do Imip abre sua 25ª edição esta noite no Museu do Estado. 50% da renda com a venda dos quadros e esculturas será destinado ao setor de oncologia do Imip.

Rebeka Guerra, anfitriã de almoço fashion ontem, no Famiglia Giuliano - Julliana Brito/JC

TURISMO

Pernambuco melhorou o desempenho do turismo também no mercado de trabalho. Entre 2023 e 2026, o setor ganhou mais de 14 mil empregos com carteira assinada no Estado, um crescimento de 19,3%, o dobro da média nacional.

TEATRO

Depois de 10 anos longe dos palcos do Recife a Cia de Latão, de São Paulo, volta no 25º Festival Recife do Teatro Nacional. Vai mostrar a peça “Experimento H”, escrita a partir de contos de Truman Capote, que será mostrada amanhã e sábado, no Teatro Hermilo Borba Filho.

SAMBÓDROMO

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, garantiu apoio do estado à escola de samba do carnaval carioca, mas não vai financiar camarotes vips para receber políticos.

Médica Isabel Pereira, brilho na nossa mastologia - Sheila Wanderley/Divulgação

ARTISTAS

A Globo busca se reaproximar de Gabriela Duarte. A atriz foi sondada para integrar o elenco da próxima novela das sete, mas recusou o convite. A emissora também convidou Gabriela e sua mãe, Regina Duarte, para a vinheta de fim de ano, mas ambas declinaram por motivos pessoais.

TRUFAS

Chamou atenção o alto valor de uma trufa branca, com pouco mais de um quilo, que foi leiloada por cerca de R$ 613 mil, no 27º Leilão Mundial da Trufa Branca de Alba, na Itália. A iguaria foi arrematada por um comprador de Hong Kong.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “É preciso ter autoridade e humildade para dizer: erramos.” (Fernando Castilho)

PRISCILA Krause publicou nova foto de perfil do seu Instagram.

MURILO Gun e o Cordel do Fogo Encantado são as atrações de hoje, no Palco Recife-Cidade da Música, no REC'n'Play.

CARLOS Trevi coordenador do Santander Cultural, vem prestigiar a abertura Exposição de artes do Imip, hoje, no Museu do Estado.

QUEM recebe parabéns hoje, quando celebra nova idade, é o secretário de agricultura Cícero Moraes.

MAYRA Rossiter marcou presença na Forbes Party.

ANIVERSARIANTES Ana Paula Cascão, Bruno Albuquerque, Maria Cecília Paranhos Ferreira da Costa, Dulcita Brennand Albuquerque, Fabiana Moraes, José Fraga Rocha, Luciana Carvalho, Márcia Côrte Real, Marcos Loreto, Sérgio Salles e Simone Monte Teixeira.