A Abrajet faz o congresso nacional em Pernambuco
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A Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo vai realizar seu Congresso Nacional pela primeira vez no Recife. Será de domingo a quarta-feira, comandado por Luiz Pires, presidente nacional, e a coordenação de Luiz Felipe Moura, presidente da seccional de Pernambuco. Evento terá como tema central “Da Notícia ao Destino: Jornalismo que impulsa o Turismo”. Abertura domingo será durante jantar no restaurante Catamaran.
FLIPORTO
A Fliporto Literária acontecerá de hoje a domingo, no Gabinete Português de Leitura, com 17 mesas literárias. O homenageado será o poeta Marcus Accioly, um dos grandes nomes da literatura brasileira. O destaque será o lançamento de uma plaquete com o primeiro capítulo do livro “Um Auto para Canudos”, cuja publicação integral será em 2027.
PREMIAÇÃO
Os projetos desenvolvidos na Secretaria de Finanças do Recife conquistaram os primeiros lugares nas duas categorias do Prêmio Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais. É a primeira vez que um município alcança esse feito. As iniciativas apostam em inteligência artificial e automação para tornar a administração tributária mais eficiente.
EXPO DE ARTES
Reunindo trabalhos de 140 artistas pernambucanos, a Exposição de Artes do Imip abre sua 25ª edição esta noite no Museu do Estado. 50% da renda com a venda dos quadros e esculturas será destinado ao setor de oncologia do Imip.
TURISMO
Pernambuco melhorou o desempenho do turismo também no mercado de trabalho. Entre 2023 e 2026, o setor ganhou mais de 14 mil empregos com carteira assinada no Estado, um crescimento de 19,3%, o dobro da média nacional.
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TEATRO
Depois de 10 anos longe dos palcos do Recife a Cia de Latão, de São Paulo, volta no 25º Festival Recife do Teatro Nacional. Vai mostrar a peça “Experimento H”, escrita a partir de contos de Truman Capote, que será mostrada amanhã e sábado, no Teatro Hermilo Borba Filho.
SAMBÓDROMO
O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, garantiu apoio do estado à escola de samba do carnaval carioca, mas não vai financiar camarotes vips para receber políticos.
ARTISTAS
A Globo busca se reaproximar de Gabriela Duarte. A atriz foi sondada para integrar o elenco da próxima novela das sete, mas recusou o convite. A emissora também convidou Gabriela e sua mãe, Regina Duarte, para a vinheta de fim de ano, mas ambas declinaram por motivos pessoais.
TRUFAS
Chamou atenção o alto valor de uma trufa branca, com pouco mais de um quilo, que foi leiloada por cerca de R$ 613 mil, no 27º Leilão Mundial da Trufa Branca de Alba, na Itália. A iguaria foi arrematada por um comprador de Hong Kong.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “É preciso ter autoridade e humildade para dizer: erramos.” (Fernando Castilho)
PRISCILA Krause publicou nova foto de perfil do seu Instagram.
MURILO Gun e o Cordel do Fogo Encantado são as atrações de hoje, no Palco Recife-Cidade da Música, no REC'n'Play.
CARLOS Trevi coordenador do Santander Cultural, vem prestigiar a abertura Exposição de artes do Imip, hoje, no Museu do Estado.
QUEM recebe parabéns hoje, quando celebra nova idade, é o secretário de agricultura Cícero Moraes.
MAYRA Rossiter marcou presença na Forbes Party.
ANIVERSARIANTES Ana Paula Cascão, Bruno Albuquerque, Maria Cecília Paranhos Ferreira da Costa, Dulcita Brennand Albuquerque, Fabiana Moraes, José Fraga Rocha, Luciana Carvalho, Márcia Côrte Real, Marcos Loreto, Sérgio Salles e Simone Monte Teixeira.