Rebeka Guerra lança nova coleção inspirada nos anos 90

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Evento aconteceu nesta quarta-feira (11), no Famiglia Giuliano, para confraternizar e lançar a coleção de sapatos "Come Una Volta"

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Rebeka Guerra reuniu mulheres para 4ª edição de almoço de fim de ano da Piazza, sua marca pernambucana, nesta quarta-feira (11).

O evento, no Famiglia Giuliano, celebrou a nova coleção de sapatos “Come Una Volta” com inspiração na década de 90. Além das peças expostas, houve desfile da coleção e momento de confraternização com mulheres da sociedade ao som de Guga Farra.

Rebeka Guerra, anfitriã de almoço fashion ontem, no Famiglia Giuliano - Julliana Brito/JC

Um dos destaques da coleção foram as estampas em animal print, apostando no maximalismo, e tons pastel. Rebeka afirma que a mulher Piazza é uma mulher com personalidade forte.

A decoração seguiu os tons da coleção, em cores pastéis como lilás, amarelo, rosa e azul, com produção da V7 por Juliana Lins e Lucinha Luz. Tânia Konrad comandava com maestria o buffet. O bolo foi de Lucinha Cascão, com finalização ao vivo.

Estavam presentes Márcia Casanova, Sandra e Natália Paes Barreto, Amanda Campos, Ana Nayra, Sheila Wanderley, Silvia Wanderley, Camila Cavalcanti, Katarina Alves, Camila Pontes, Cíntia Leitão, Puama Dantas, Adelina Schwambach, Ana Petribú, Camila Gusmão, Vanessa Tinoco, e mais.