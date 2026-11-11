Lide vai premiar líderes empresariais regionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Grupo Lide entrega o prêmio “Líderes Regionais de Pernambuco”, dia 4 de dezembro, no Centro de Eventos do Mar Hotel. Os finalistas na categoria Empresário do Ano são: João Carlos Paes Mendonça, Nelson Bezerra, Paulo Sales, Gustavo Dubeux e Beto Ferreira da Costa. Na categoria Empresária do Ano: Daniela Petribú, Flávia Brito, Guilhermina Bezerra, Isabel Nascimento, Jocedna Andrade e Luísa Saldanha.

Luli Dias, Luiz Duarte, e Márcia Dias, no "Épice Road Show", no restaurante Licínio - Sheila Wanderley/Divulgação

VINHOS

Foi um grande sucesso o “road show” da Epice, comandado por Luli e Manoela Dias, no Restaurante Licínio, com degustação de 85 vinhos de 29 vinícolas da Europa e América do Sul. Um dos destaques foi Luis Duarte, um dos mais premiados enólogos portugueses, que produz o vinho “Rapariga da Quinta.”

TELETON

A 29ª edição do Teleton 2026 superou a meta de R$ 30 milhões estabelecida para este ano. Arrecadou R$ 30.272.300.

DESEMBARGADORA

A advogada Janielly Nunes, que assumiu ontem como desembargadora do TJPE pelo quinto constitucional da advocacia, é formada pela Faculdade de Direito da Unicap, é especialista em Processo Civil pela Faculdade Luiz Mário Moutinho e mestranda na Pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco.

Robson Chagas e Rafa Suassuna em evento no fim de semana - Arquivo Pessoal

GRAVURA

O convite para os 25 anos da Exposição de Artes do IMIP veio acompanhado com a ilustração de uma gravura de Luís Schlappriz, de 1863, que mostra o Hospital Dom Pedro II da Ponte da Boa Vista.

ESTRATÉGIA

Nas redes sociais do vice-presidente Geraldo Alckmin, uma estratégia de comunicação prevalece: a de vídeos, orgânicos, gravados no estilo "selfie", que aproxima e comunica muito mais que versões ensaiadas de estúdio.

O empresário José Almeida ao receber homenagem no Encontro Internacional de Ciência Animal das Regiões Semiáridas, ao lado da filha, deputada Débora Almeida - Arquivo Pessoal

EVENTO

Maria Rachel Viegas, Bia Guirão, Lica Lopes e Mecleine Dantas participaram, em São Paulo, do One Day Experience, promovido pela Tiffany & Co.

PRÊMIO

Alguns pernambucanos marcam presença no Prêmio Multishow 2026: Amaro Freitas, João Gomes, Bela Maria, Priscila Senna, Léo Foguete e Henry Freitas. João Gomes foi destaque, com seis indicações.

DESIGN

O Fiat Topolino, microcarro elétrico, entrou na lista das melhores invenções de 2026 da revista TIME, em Design. Inspirado em um modelo de 90 anos atrás, o veículo tem apenas 2,5 metros, cabendo apenas duas pessoas e chegando até 40 km/h.

NO CEARÁ

A cafeteria “Starbucks”, agora operada no Brasil pela Zamp, vai abrir 10 novas lojas este ano. A marca chega ao Nordeste, por Fortaleza, que terá duas unidades; Uma no aeroporto, outro num shopping center.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Brasil está literalmente estagnado e estagnação na educação significa ficar para trás.” (Mozart Neves Ramos)

MIGUEL e Lara Coelho comemoram o aniversário dela, em circulada pela Itália.

SILVIO Costa Filho completou 10 anos de filiação ao Partido Republicanos.

A ADVOGADA Leda Siqueira em circulada pela Espanha e Marrocos.

LANA Bandeira lança dia 25 seus doces natalinos.

O CHEF André Saburó retorna do Paraná, onde participou do XVI International Council Meeting.

ANIVERSÁRIOS Alexandre Santos, André Cavendish, Aroldo Costa, Bárbara Brennand, Carlos Henrique Dubeux, Carlos Neves Filho, Cristina Brennand Cardoso, Erônia Garcia, Isabela Jarocki, Julianne Farias, Marynidas Barbosa Ataíde, Martha Azevedo de Siqueira, Nelson Bezerra, Maria Fernanda Monteiro, e Sofia David de Souza.