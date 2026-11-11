Eficiência do Tribunal de Justiça de Pernambuco
Destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O Decisometro, que acompanha em tempo real a produtividade do Tribunal de Justiça de Pernambuco, registrou quase dois milhões de decisões, de janeiro e outubro deste ano. São cerca de 6.500 por dia em todo o estado. São números impressionantes, que mostram o trabalho eficiente dos magistrados, magistradas e servidores da corte.
APROVAÇÃO
Mirella Martins foi uma das poucas brasileiras selecionadas no Programa de Especialização em Strategic Marketing Management da Universidade de Ohio. Uma referência em marketing e comunicação.
PALESTRAS
O cirurgião plástico Amyr Kelner ministra hoje palestra no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, em Fortaleza. Na próxima semana, participa da Jornada Pernambucana de Dermatologia quando vai compartilhar sua experiência e rotina de bioestimuladores de colágeno.
NETFLIX
A Netflix lança hoje o documentário “Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga”. Mostra Suzane pela primeira vez após ela cumprir a pena pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia, em 2002.
INOVAÇÃO
A secretária de Administração do Recife, Maíra Fischer, participa da Semana de Inovação 2026, promovida pela Enap, em Brasília, hoje e amanhã. Será uma das debatedoras da mesa-redonda “Construindo o Estado do futuro nos territórios”, que discutirá caminhos para modernizar a gestão pública.
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OFICINA
Orgulho da cultura pernambucana, a Oficina Cerâmica Francisco Brennand completa hoje 55 anos de funcionamento.
ARQUITETURA
A turma de 1971 da Faculdade de Arquitetura da UFPE, que reúne muitos nomes conhecidos, comemora hoje, 55 anos de formatura e 60 de amizade.
AGILIDADE
O Tribunal de Justiça de Pernambuco iniciou o pagamento de precatórios via Pix. A medida permite que os valores sejam transferidos diretamente para a conta dos beneficiários, sem necessidade de deslocamento até uma agência bancária, como acontecia. Ideia é reduzir a burocracia nos pagamentos e mais modernidade no tribunal.
POESIAS
O empresário Paulo Sales reúne amigos hoje, na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, para o lançamento do seu 11º livro, “Para Além dos Olhos”, uma coletânea de poemas.
PALESTRA
Carmem Peixoto ministra a palestra “Inteligência Social X Relacionamento”, hoje, às 16h30, no Clube Mais, espaço voltado para longevidade ativa no RioMar.
GERAÇÃO Z
Dado Schneider, doutor em Comunicação e escritor sobre Geração Z, estará no Recife amanhã, na celebração de 85 anos do Sindilojas Recife, no Armazém Blu’Nelle. Fará palestra sobre o varejo e o emprego do futuro.