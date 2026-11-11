Eficiência do Tribunal de Justiça de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Decisometro, que acompanha em tempo real a produtividade do Tribunal de Justiça de Pernambuco, registrou quase dois milhões de decisões, de janeiro e outubro deste ano. São cerca de 6.500 por dia em todo o estado. São números impressionantes, que mostram o trabalho eficiente dos magistrados, magistradas e servidores da corte.

O ministro Mauro Campbell, do STJ, recebido por Cristiane Fontes e Luiz Mário Moutinho durante evento jurídico, no Novotel Recife Marina - Arquivo Pessoal

APROVAÇÃO

Mirella Martins foi uma das poucas brasileiras selecionadas no Programa de Especialização em Strategic Marketing Management da Universidade de Ohio. Uma referência em marketing e comunicação.

PALESTRAS

O cirurgião plástico Amyr Kelner ministra hoje palestra no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, em Fortaleza. Na próxima semana, participa da Jornada Pernambucana de Dermatologia quando vai compartilhar sua experiência e rotina de bioestimuladores de colágeno.

O cardeal José Tolentino de Mendonça, condecorado com a Ordem de Rio Branco, grau de Grã-Cruz, com o ex-reitor da Unicap padre Pedro Rubens, na embaixada do Brasil no Vaticano - Arquivo Pessoal

NETFLIX

A Netflix lança hoje o documentário “Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga”. Mostra Suzane pela primeira vez após ela cumprir a pena pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia, em 2002.

INOVAÇÃO

A secretária de Administração do Recife, Maíra Fischer, participa da Semana de Inovação 2026, promovida pela Enap, em Brasília, hoje e amanhã. Será uma das debatedoras da mesa-redonda “Construindo o Estado do futuro nos territórios”, que discutirá caminhos para modernizar a gestão pública.

OFICINA

Orgulho da cultura pernambucana, a Oficina Cerâmica Francisco Brennand completa hoje 55 anos de funcionamento.

Adelina Schwambach, brilho na nossa sociedade - Sheila Wanderley/Divulgação

ARQUITETURA

A turma de 1971 da Faculdade de Arquitetura da UFPE, que reúne muitos nomes conhecidos, comemora hoje, 55 anos de formatura e 60 de amizade.

AGILIDADE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco iniciou o pagamento de precatórios via Pix. A medida permite que os valores sejam transferidos diretamente para a conta dos beneficiários, sem necessidade de deslocamento até uma agência bancária, como acontecia. Ideia é reduzir a burocracia nos pagamentos e mais modernidade no tribunal.

POESIAS

O empresário Paulo Sales reúne amigos hoje, na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, para o lançamento do seu 11º livro, “Para Além dos Olhos”, uma coletânea de poemas.

PALESTRA

Carmem Peixoto ministra a palestra “Inteligência Social X Relacionamento”, hoje, às 16h30, no Clube Mais, espaço voltado para longevidade ativa no RioMar.

GERAÇÃO Z

Dado Schneider, doutor em Comunicação e escritor sobre Geração Z, estará no Recife amanhã, na celebração de 85 anos do Sindilojas Recife, no Armazém Blu’Nelle. Fará palestra sobre o varejo e o emprego do futuro.