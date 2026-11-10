O Prêmio Multishow vai destacar Alceu Valença
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O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença será o grande homenageado no Prêmio Multishow, cuja entrega acontece no dia 9 de janeiro, no Rio de Janeiro. Será em função dos 90 anos, e o evento vai destacar suas principais músicas “Anunciação”, “La Belle de Jour”, “Morena Tropicana” e “Coração Bobo”, que serão executadas durante o espetáculo, que terá transmissão da Globo e Multishow.
FILME
Na homenagem que recebeu no Cine Ceará, Kleber Mendonça Filho revelou o nome do seu novo filme: “O Correspondente Estrangeiro”, que focalizará os anos 30. Além disso, afirmou querer Wagner Moura na equipe.
CIDADANIA
A governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause e o prefeito Victor Marques são presenças confirmadas no jantar que o Hospital de Câncer de Pernambuco promove, às 19h, no Instituto Ricardo Brennand.
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DESTAQUE
O pintor pernambucano Romero Britto foi destaque no Grande Prêmio de Miami, prova de encerramento da temporada da Nascar, principal competição de automobilismo dos Estados Unidos. Criou o troféu e deu a bandeirada de chegada ao vencedor.
MOSTRA
A Fliporto Arte abre amanhã, às 18h, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu. Terá como tema “Vento”, celebrando a produção artística contemporânea. Vai prestar uma homenagem “in memoriam” a Maria Digna Pessoa de Queiroz, criadora dos Tapetes Casa Caiada. A mostra reunirá 41 estandes com obras de 230 artistas plásticos.
LAZER
Raquel Lyra marcou presença no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, acompanhada dos filhos, João e Nando. Durante o evento, aproveitou para posar ao lado do piloto pernambucano Rafael Câmara.
COMEMORAÇÃO
Mauro Santos convida para a comemoração dos 70 anos da Bandeirantes Outdoor, líder do setor no Nordeste, em almoço amanhã, no “Entre Amigos” do RioMar.
SHOW
Priscila Senna e o Conde Só Brega levaram o brega pernambucano ao festival Rock The Mountain, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
MULHERES
Em 76 anos de história da Fórmula 1, apenas duas mulheres conseguiram largar em um Grande Prêmio: Maria Teresa de Filippis, em 1958, e Lella Lombardi, em 1975, única a pontuar no Mundial. Outras três pilotas também tentaram chegar ao grid: Divina Galica, Desiré Wilson e Giovanna Amati, mas não conseguiram se classificar.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Sempre procuro escrever economia de modo que todo mundo leia, entenda e goste.”
TACIANA Mendonça comemorou idade nova em almoço com a família domingo no Mingus.
SERÁ hoje, às 18h, na Matriz das Graças, a Missa de 7º dia em memória de Iara Dubeux.
O VICE-presidente Geraldo Alckmin completou 74 anos no sábado.
O NOVO prédio do MASP de São Paulo está abrigando a exposição Histórias Latino-Americanas, com artistas de diversos países da região.
CAMILA Coutinho vestiu look Louis Vuitton no espaço VIP da Fórmula 1, em São Paulo.
ANIVERSARIANTES
Amanda Lins Seabra, Ângela Peixoto, Antônio Carlos Toscano, Augusto Acioli, Carlos Collier, Emília Almeida, Fabiana Godoy, Gerlane Lops, Maria Auxiliadora Lima, Marta Lima, Mônica Bandeira de Melo, Nancy Freitas, Paulo Caribé, Rafael Rocha, Roberta Galvão de Medeiros, Silvana Affonso e Vera Lopes.