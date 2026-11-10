Ministro Og Fernandes lança livro sobre o STF

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Importantes nomes do mundo jurídico, político e empresarial de Brasília, participarão, hoje, às 18h, no espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça, do lançamento do livro "A Corte e o Poder - Constituições de Mais e Constitucionalismo de Menos”. Assinado pelo ministro pernambucano Og Marques Fernandes e o professor Luiz Henrique Madalena, analisa os 135 anos de história do Supremo Tribunal Federal e sua relação com o poder político. Obra tem prefácio do ministro Gilmar Mendes e posfácio do ex-ministro Nelson Jobim.

Sofia Caribé, na sua festa de 15 anos com a mãe, Adriana Caribé - Arquivo Pessoal

DESEMBARGADORA

A governadora Raquel Lyra escolheu a advogada Janielly Nunes para ocupar a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco destinada à advocacia pelo quinto constitucional. Ela foi a mais votada na eleição da OAB-PE e também liderou a lista tríplice formada pelo Pleno do Tribunal. Vai assumir hoje.

EM SALVADOR

Ao contrário das Prefeituras do Recife e Fortaleza, que cancelaram seus shows, a dupla Jorge & Mateus foi confirmada pela Prefeitura de Salvador, no réveillon. Vai se apresentar ao lado de Ivete Sangalo, Bell Marques, Parangolé e Dennis.

CASAPRONTA

Dóris David de Souza convida para comemoração dos 40 anos da Casapronta, no Shopping da Decoração. Referência no segmento de mobiliário e design, a marca celebra sua trajetória em evento, às 19h, que terá música da Orquestra Bravo.

O cantor João Gomes presenteou o piloto pernambucano Rafael Câmara com o tradicional chapéu de couro com a bandeira de Pernambuco, sua marca registrada, nos boxes do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 - Arquivo Pessoal

PETROLINA

Rui Silva nos preparativos da abertura do Tio Armênio em Petrolina, que terá projeto de Turíbio e Zezinho Santos. O restaurante abre no dia 15 de dezembro.

CANCELADO

Depois da cassação do presidente Santiago Peña, João Dória cancelou o Summit Paraguay-Brasil, que aconteceria sexta-feira, em Assunção. Reuniria 50 empresários do Brasil e outros 50 do Paraguai, além de quatro ministros brasileiros, o ex-presidente do Brasil, Michel Temer, e o presidente paraguaio cassado.

ARQUITETURA

O arquiteto e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Zeca Brandão, venceu a eleição nacional para representar as Instituições de Ensino Superior no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. É a primeira vez, desde a criação do Conselho, que um arquiteto pernambucano ocupa essa representação nacional.

A senadora Teresa Leitão, ladeada pelos deputados Liana Cirne e Carlos Veras, em evento na UFRPE - Erika Muniz/Divulgação

DESTAQUE

O pesquisador pernambucano Hugo Ribeiro Mota é o primeiro brasileiro a conquistar a Medalha de Ouro de Sua Majestade, o Rei da Noruega, concedida pela Universidade de Oslo a jovens pesquisadores por teses de doutorado de destaque. Foi pelo seu trabalho sobre comunicação, conflitos políticos e relações de poder.

ALMOÇO

Rebeka Guerra promove almoço amanhã, no Famiglia Giuliano, como confraternização de fim de ano e lançamento de coleção focada nos anos 80/90.

FERIADO

Olinda celebra hoje o feriado municipal do Primeiro Grito da República de 1710. Na ocasião, o capitão-mor Bernardo Vieira de Melo propôs a instituição de uma república em meio à Guerra dos Mascates.