Ministro Og Fernandes lança livro sobre o STF
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Importantes nomes do mundo jurídico, político e empresarial de Brasília, participarão, hoje, às 18h, no espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça, do lançamento do livro "A Corte e o Poder - Constituições de Mais e Constitucionalismo de Menos”. Assinado pelo ministro pernambucano Og Marques Fernandes e o professor Luiz Henrique Madalena, analisa os 135 anos de história do Supremo Tribunal Federal e sua relação com o poder político. Obra tem prefácio do ministro Gilmar Mendes e posfácio do ex-ministro Nelson Jobim.
DESEMBARGADORA
A governadora Raquel Lyra escolheu a advogada Janielly Nunes para ocupar a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco destinada à advocacia pelo quinto constitucional. Ela foi a mais votada na eleição da OAB-PE e também liderou a lista tríplice formada pelo Pleno do Tribunal. Vai assumir hoje.
EM SALVADOR
Ao contrário das Prefeituras do Recife e Fortaleza, que cancelaram seus shows, a dupla Jorge & Mateus foi confirmada pela Prefeitura de Salvador, no réveillon. Vai se apresentar ao lado de Ivete Sangalo, Bell Marques, Parangolé e Dennis.
CASAPRONTA
Dóris David de Souza convida para comemoração dos 40 anos da Casapronta, no Shopping da Decoração. Referência no segmento de mobiliário e design, a marca celebra sua trajetória em evento, às 19h, que terá música da Orquestra Bravo.
PETROLINA
Rui Silva nos preparativos da abertura do Tio Armênio em Petrolina, que terá projeto de Turíbio e Zezinho Santos. O restaurante abre no dia 15 de dezembro.
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CANCELADO
Depois da cassação do presidente Santiago Peña, João Dória cancelou o Summit Paraguay-Brasil, que aconteceria sexta-feira, em Assunção. Reuniria 50 empresários do Brasil e outros 50 do Paraguai, além de quatro ministros brasileiros, o ex-presidente do Brasil, Michel Temer, e o presidente paraguaio cassado.
ARQUITETURA
O arquiteto e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Zeca Brandão, venceu a eleição nacional para representar as Instituições de Ensino Superior no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. É a primeira vez, desde a criação do Conselho, que um arquiteto pernambucano ocupa essa representação nacional.
DESTAQUE
O pesquisador pernambucano Hugo Ribeiro Mota é o primeiro brasileiro a conquistar a Medalha de Ouro de Sua Majestade, o Rei da Noruega, concedida pela Universidade de Oslo a jovens pesquisadores por teses de doutorado de destaque. Foi pelo seu trabalho sobre comunicação, conflitos políticos e relações de poder.
ALMOÇO
Rebeka Guerra promove almoço amanhã, no Famiglia Giuliano, como confraternização de fim de ano e lançamento de coleção focada nos anos 80/90.
FERIADO
Olinda celebra hoje o feriado municipal do Primeiro Grito da República de 1710. Na ocasião, o capitão-mor Bernardo Vieira de Melo propôs a instituição de uma república em meio à Guerra dos Mascates.